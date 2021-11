Událost první poloviny ročníku? Rozhodně nástup Horních Ředic! Ono to bylo při vědomí jejich výrazného posílení tak trochu očekávané, ale sedmibodový náskok na prvním místě, to je pecka.

Jako velká voda

Až do druhé poloviny října to vypadalo, že podzimem projedou bez porážky, nakonec dva pokořitele nalezly, to však byla jen „drobná vada“.

Angažování zkušených exligistů se tuze vyplatilo. Nejenom vzhledem k jejich výkonům, ale i díky tomu, že vedle nich herně vyrostli další hráči.

A mužstvo sbíralo body jak na běžícím páse a zajistilo si skvělou pozici do jarního bitev. Stát se sice může ledacos, ale srazit Horní Ředice z piedestalu, to bude těžká práce.

Soupeři se ztrátou

Jako hlavní rival Ředic se po většinu podzimu jevilo chrudimské béčko, od porážky ve vzájemném duelu však začalo výsledkově klopýtat a manko je nečekaně výrazné.

I tak by se však dal čekat jarní nápor, ale klubové priority budou nesporně ležet u áčka potácejícího se u dna druhé ligy a to může být svoje dopady také pro rezervu.

SKP Slovan Moravská Třebová vs. FK Horní Ředice.Zdroj: Deník/Radek Halva

V našlapané horní polovině tabulky (mezi Chrudimí a osmými Pardubičkami je jen čtyřbodová mezera) se nalézají mančafty, které mohou být s podzimem spokojeny.

Určitě to platí pro stabilně hrající litomyšlskou Jiskru, dobrý finiš katapultoval do popředí Holice, pozice udržel i Lanškroun spoléhající na top kanonýra Františka Ptáčka.

Častěji než v minulosti dělala svým fanouškům radost Choceň. Spartaku podzim vyšel, ostatně ne náhodou se jedná o nejproduktivnější tým přeboru s pětačtyřiceti nastřílenými góly na kontě.

Kvalitní práci odvedly na podzim Pardubičky, i u nich byl patrný výkonnostní posun, do budoucna se s nimi musí v těchto patrech počítat.

Svitavy si sice svoje uhrály a náleží do širší přeborové špičky, ale od tohoto klubu jakoby se pořád čekalo více, než svým příznivcům nabízí.

Odseknutý trojlístek

Devátá Česká Třebová zaznamenala pozoruhodnou sérii, když neprohrála osm utkání v řadě. Je remízovým králem soutěže, méně porážek zapsaly jenom Ředice.

O spokojenosti nelze hovořit v Moravské Třebové. Slovan se nemohl pořádně chytit, hrál příliš nevyrovnaně, jakmile to vypadalo, že se nastartuje, přišel znovu propad.

Třemošnice zaujala tím, že se čtrnácti vstřelenými góly vykouzlila jednadvacet bodů, což je svého druhu umění, ale když je na výši pevná defenziva, tak to zjevně může fungovat.

Smůlu měl Heřmanův Městec, v závěru podzimu spadl do karantény a když se z ní vrátil, tak prohrál všechna tři odložená utkání. Jestli by nebýt toho dopadl lépe, ví Bůh.

Moravany se dlouho trápily, ovšem nakonec se dočkaly svých hvězdných chvilek, vyloupily Chrudim i Moravskou Třebovou a rázem se tak posunuly do poklidnějších vod.

TJ Svitavy vs. Sokol Moravany.Zdroj: Martin Alexa

Klidnější jsou i proto, že poslední trojice tentokrát zůstala nezvykle odříznuta.

Proseč vyhrála dvakrát, a to pokaždé nad Rohovládovou Bělou. Luže si připsala jediné vítězství nad stejným soupeřem. A nešťastná Bělá, ta dokončila podzim s nulou.

Světlých okamžiků v případě tohoto trojlístku by se na prstech jedné ruky dopočítal. Byť třeba Bělá málem obrala Svitavy či Chrudim. Ale právě, bylo to pouze málem.

Jinak tohle trio čelilo soupeřům v zápasech většinou půl hodiny, poločas, ale málokdy více. Odepsat nelze nikoho, ale je jasné, kde jsou největší aspiranti sestupu.

TOP střelci krajského přeboru

1. František Ptáček

(TJ Lanškroun) 21 branek

2. Jindřich Václavek

(SK Holice) 16 branek

3. Lukáš Benda

(FK Spartak Choceň) 13 branek

4. – 5. Michal Knotek (TJ Sokol Moravany) a Ivan Knyshov (SK Pardubičky) 9

6. – 7. Václav Pilný (FK Jiskra Heřmanův Městec) a David Juřík (TJ Svitavy) 8

8. – 15. David Vácha, Daniel Žalud (oba MFK Chrudim), Dominik Levinský (FK Jiskra Heřmanův Městec), Jindřich Gronych (FK Spartak Choceň), Petr Kundera (TJ Jiskra Litomyšl), Zdeněk Vaňous (FK Česká Třebová), Ivo Svoboda (TJ Svitavy) a Jan Bednář (SKP Slovan Moravská Třebová) 7