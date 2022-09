Vzpomínka na jarní vzájemné měření sil, ve kterém je soupeř z Lanškrouna sfoukl jako svíčku, strašila svitavské fotbalisty ze snů. Uteklo však pár měsíců a všechno se změnilo. Především tedy výsledek, protože na rozdíl od jara zůstaly tři body doma. Ale také obraz hry, protože svitavští fotbalisté vyhráli nejenom na góly, ale také na „umělecký dojem“, neboť překvapivě málo výrazného rivala po většinu hracího času přehrávali. Ani neproměněný pokutový kop D. Svobody a následně obdržený gól po rohovém kopu je nevykolejily, neboť právě neúspěšný penaltový exekutor se dvěma zásahy v dalším průběhu postaral o obrat skóre, které v závěru ještě vylepšil z rychlého brejku Brázda. To už hráli hosté v deseti poté, co si červenou kartu zblízka prohlédl faulující Jílek, a domácí jim nedali naději na to, ale ještě zabojovali o vyrovnání.

Dolnoújezdský půltucet, mladějovský poločas snů, boršovský vzestup

Moravskotřebovský Slovan otevřel novou kapitolu po odchodu svého stěžejního muže Jana Bednáře do divizního Ústí nad Orlicí (v prohraném duelu v Turnově tam hned naskočil do základu). A souboj s Pardubičkami skutečně nebyl pro „fajnšmekry“, nebezpečnější střelecké pokusy by se v utkání daly v klidu sečíst na prstech jedné ruky. Ten Lebišův se ale v poslední minutě přece jenom ujal a domácím spadla do klína výhra.

Stav hrací plochy v Litomyšli znemožnil odehrání zápasu s Chocní a ten byl odložen na náhradní termín.

Moravská Třebová – Pardubičky 1:0

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hrál se bojovný vyrovnaný fotbal s minimem brankových příležitostí. My jsme potřebovali vyhrát a jsem rád, že se to nakonec povedlo, byť to bylo se štěstím a v poslední minutě zápasu, kdy se v šestnáctce prosadil Lebiš a trefil se krásně z otočky. A tři body se pochopitelně počítají. Chybí nám větší počet hráčů, teď k nim přibyl Jan Bednář, který to chtěl zkusit ve vyšší soutěží. Bude nám samozřejmě chybět, o tom není sporu, byl pro nás velice důležitý. Uvidíme, jak se v Ústí nad Orlicí prosadí, protože dobře pasoval do našeho mužstva, byl zvyklý na kluky, ti zase věděli, kam mu přihrávat, kam si bude nabíhat. V novém prostředí si bude na tohle všechno zvykat.

Luboš Pilař, trenér SK Pardubičky: Sehráli jsme smolné utkání. V prvním poločase jsme domácí přehrávali ve všech směrech, ale bohužel jsme se gólově neprosadili. V druhém poločase už jsme nebyli tak aktivní a domácí se ještě více zatáhli do hlubokého bloku. My nebyli schopni si vytvořit příležitost ke skórování. V 90. minutě domácí nakopli míč do našeho vápna a potrestali nás za naši neproduktivitu vstřelenou vítěznou brankou.

Svitavy – Lanškroun 3:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Naposledy jsme nad Lanškrounem zvítězili na podzim roku 2015, takže jsme přerušili další dlouhou sérii. Ale myslím, že jsme si to tentokrát skutečně zasloužili. Třicet minut jsme měli herní převahu, až do neproměněné penalty. Potom se osmělil i soupeř a po dobře zahraném rohovém kopu se ujal vedení. Velmi důležité bylo naše vyrovnání v nastaveném čase prvního poločasu, kdy se poprvé ujala spolupráce centrujícího Chlupa a hlavičkujícího Dominika Svobody. Nikoli naposledy, podobná situace se opakovala při našem druhém gólu, v tomto případě z rohu. Třetí branku jsme přidali v závěru po dlouhém nákopu na útočnou polovinu, když byl Brázda rychleji u míče než vybíhající Ehrenberger, obešel ho a do prázdné branky zpečetil výsledek. Zahrát v každém utkání takhle a scházet se pravidelně v takové sestavě, měli bychom starostí s výsledky daleko méně. Bohužel se nám to zatím nedaří. Konečně jsme také pochopili, že nejnebezpečnějšího hráče Lanškrouna Františka Ptáčka je potřeba bránit, a bránit důsledně, což především bratří Čížkovi splnili na výbornou, tudíž jsme ho dokázali eliminovat.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Utkání nám nesedlo. Myslím, že ani Svitavy nepodaly kdovíjaký top výkon, ale vyhrály zaslouženě. Od začátku se hrálo více na naší polovině, byť bez výraznějších šancí. Naše nepřesnosti vyústily nejprve v penaltu, to nás ještě podržel brankář. My jsme směrem dopředu hodně kazili, přesto jsme se po rohovém kopu ujali vedení. Velká škoda byla, že jsme si nepohlídali závěr poločasu a po nedorozumění u rohového praporku inkasovali do šatny na 1:1. To se nemělo stát. Po návratu z kabin jsme se vrátili k naší hře z úvodu zápasu, větší aktivita byla na straně domácích a ti vstřelili po rohu druhou branku. Ta byla rozhodující. A navíc jsme jeden z dalších brejků hasili za cenu červené karty. Šli jsme sice ještě do rizika na tři obránce, ale nebyli jsme schopni si vytvořit nebezpečnou pozici k zakončení, nedokázali jsme poslat do vápna pořádný centr, naše akce většinou končily hned v zárodku. Domácí byli důraznější, přesnější, od nás to byl nepovedený zápas.

7. KOLO: Česká Třebová – Horní Ředice 2:1 (0:0). Branky: Grepl, Vaňous – Kaufman. Libišany – Přelouč 1:0 (1:0). Branka: Jelínek. Holice – Heřmanův Městec 3:0 (2:0). Branky: T. Jedlička 2, Fotul. Třemošnice – Moravany 2:1 (1:0). Branky: J. Vančura, Šebek – Kosina. ČK: 0:1 (J. Lukas). Svitavy – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: D. Svoboda 2, Brázda – Veselý. ČK: 0:1 (Jílek). Moravská Třebová – Pardubičky 1:0 (0:0). Branka: Lebiš. Vysoké Mýto B – Lázně Bohdaneč 4:0 (1:0). Branky: vlastní (Nepivoda), Kabrhel, Trnka, Dvořák z pen. ČK: 0:1 (Klouda).

Utkání Litomyšl – Choceň bylo odloženo kvůli nezpůsobilému stavu hrací plochy.