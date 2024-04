/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Splněná povinnost a cenný bod ze hřiště soupeře. Taková je bilance regionálních zástupců z velikonočního pokračování nejvyšší krajské fotbalového soutěže mužů. Svitavy potvrdily relativně s přehledem roli jednoznačného favorita proti poslednímu celku tabulky, litomyšlská Jiskra dobrým závěrem zachránila remízu z nedobře rozehraného utkání na půdě vysokomýtské rezervy.

TJ Svitavy vs. Sokol Moravany. | Foto: Martin Alexa

Od Svitav se v souboji proti Moravanům nic jiného než tříbodový počin nečekalo. „Povinnost“ byla splněná, byť nic strhujícího domácí nepředvedli. „Bylo nutné potvrdit body z Pardubiček, což se podařilo, ale fotbal to nic moc extra nebyl. Hosté sice občas zahrozili, ale branku prakticky za celé utkání netrefili. V naší hře byla spousta nepřesností, prosadili jsme se teprve ve 37. minutě, kdy Chlup rozehrál roh, na jeho centr si naběhl Czehowský, krásně se vyšponoval do vzduchu a jeho hlavička si našla cesta do sítě. Po změně stran byl obrázek hry obdobný, pojistku jsme přidali po akci Horáka a jeho zpětné přihrávce na Králíčka, který se uvolnil přes obránce a zakončil přesně na zadní tyč. Měli jsme i další příležitosti, ale žádnou se nám už nepodařilo dotáhnout,“ okomentoval svitavské vystoupení vedoucí týmu Oldřich Palla.

Litomyšlští fotbalisté tahali ve Vysokém Mýtě dlouho za kratší konec, zejména první poločas se jim herně vůbec nepovedl. Po přestávce přece jenom přidali na aktivitě a odměnou jim bylo v 85. minutě vyrovnání, když se po rohovém kopu prosadil hlavou dorostenec Bálský. „Čekalo nás nelehké utkání s kvalitním týmem, který měl v sestavě osm hráčů, jež mají za sebou zápasy v divizním áčku. V prvním poločase byl domácí tým dominantní, z čehož vytěžil jednogólové vedení, když další brance zabránil Jílek. Druhé dětství bylo z naší strany o mnoho lepší. Domácí celek vypadl z tempa, naše hra nabrala vyšší obrátky a bylo otázkou času, kdy udeříme. Žolíkem se stal střídající Bálský, který po krásném centru Urbana uklidil míč hlavou do sítě. Tato situace byla následně příčinou zvýšené aktivity soupeře, kteří měli v závěru několik závarů, ale všechno vyřešila obrana v čele s výtečným Jílkem. Bod z venku, navíc proti kvalitnímu soupeři, se počítá. Od příštího zápasu nás doplní bratrské duo Severů, kterým skončil disciplinární trest,“ hodnotil trenér František Dvořák.