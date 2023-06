KRAJSKÝ PŘEBOR: Lepší bilance ze vzájemných utkání v této sezoně (2:1 a 1:1) rozhodla o tom, že boj o třetí místo v nejvyšší fotbalové soutěži Pardubického kraje vyznívá při shodném bodovém zisku lépe pro litomyšlskou Jiskru. Ta na závěr vyhrála v Třemošnici a odrazila tak nápor Svitav, kterým nebyla nic platná ani výhra nad Holicemi. V každém případě mají oba kluby za sebou povedenou sezonu, Litomyšlští dokázali obhájit umístění na „stupních vítězů.“

TJ Svitavy vs. SK Holice. | Foto: Martin Alexa

Jiskra se v Třemošnici (resp. v Prachovicích, kde se utkání hrálo) musela obejít bez hlavního trenéra Romana Pražáka, který se v týdnu podrobil plánované operaci. Úspěšně ho zastoupila dvojice Martin Gyömber – Petr Kundera. O výsledku rozhodl střídající Petr Malý, jehož trefa z 84. minuty měla příchuť třetí pozice v konečném pořadí krajského přeboru (v závěrečném dějství mají oba celky volno, derby Litomyšl – Svitavy bylo předehráno v květnu s výsledkem 1:1. „V prvním poločase byli více na míči domácí, lépe kombinovali zejména po stranách hřiště, kde jsme měli mezery. My jsme se snažili vysoko napadat, ale většinou bez výsledku. Hrozili jsme z protiútoků, které se ale nepodařilo dohrát až do branky, celkově se hra odehrávala převážně mezi vápny. Už v průběhu přestávky začalo pršet a hned zkraje druhého poločasu bylo vidět, že rychlejší povrch nám bude svědčit. Lépe jsme kombinovali, zejména pravá strana zálohy měla dost slibných průniků do vápna, z toho pramenily i standardní situace a rohy. Po jednom z nich trefil Martin Severa břevno. Byla škoda, že gól nepadl dříve, jelikož možností jsme měli dost. Naštěstí po vystřídání prolomil naše trápení Petr Malý po dobrém presinku Jirky Paclíka. Výhru jsme si zejména za druhou půli zasloužili, domácí v podstatě vyjma pár centrů neohrozili naši branku. S proměňováním šancí máme v posledních zápasech problém, ale klukům patří dík, že hráli trpělivě až do konce, kdy přišla zasloužená odměna,“ okomentoval utkání Petr Kundera zastávající funkci vedoucího družstva.

Už je to uděláno, už je to hotovo. Bystré je korunováno králem okresního přeboru

Svitavské vítězství nad Holicemi se nerodilo vůbec jednoduše, hosté se prezentovali ve velmi dobrém světle a sahali po bodovém zisku. „Byl to těžký zápas, soupeř přijel se zřejmou snahou vyhrát a silné individuality v jeho barvách nám pořádně zatápěly. V prvním poločase byli hosté lepší, vypracovali si několik dobrých šancí, ale nás podržel gólman Cabal a po Balogově ráně mu pomohla tyčka. My jsme začali být nebezpečnější až po změně stran a díky Brázdovi, který se přesně trefil zpoza šestnáctky, jsme se ujali vedení. Vyrovnání přišlo po centru do vápna, kdy se k odraženému míči dostal Balog. Vzápětí jsme měli velké štěstí, když Sochůrek orazítkoval hlavičkou spojnici. Zlom v utkání přišel v 78. minutě, kdy jeden z nejlepších mužů na hřišti Rosůlek nepochopitelnou přihrávkou doslova nabídl balon Svobodovi, ten ho posunul na Filipa Čížka, který snadno skóroval. Po spolupráci Svobody, Palatky a Válka jsme potom zpečetili výsledek, kterého si ceníme, protože jsme ho v zajímavém střetnutí muselo perně vydřít,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Zatímco v Litomyšli a Svitavách může s ročníkem panovat spokojenost, tak v Moravské Třebové vládne černočerná nálada, Slovan se po předposledním kole propadl dokonce na poslední místo. Libišany přijely k zápasu dva dny po svém pohárovém triumfu a domácím fotbalistům nechali naději na bodový zisk pouze necelých 70 minut. Potom se dostal ke slovu strůjce libišanského vítězství v pohárovém finále Ondřej Kraják a dvěma slepenými góly zajistili svému týmu jistotu druhé příčky v krajském přeboru. Domácí se před zahájením duelu rozloučili s dlouholetým šéfem klubu Jaroslavem Širůčkem.

Ústí udrželo prapor regionu nejvýše. Výhrou nad Čáslaví završilo výtečné jaro

Pouze čtyři soupeři dokázali v tomto ročníku porazit suverénní Horní Ředice a čtvrtým z nich se o víkendu stal Lanškroun. „Chtěli jsme našim fanouškům ukázat, že se můžeme měřit i s nejlepším týmem přeboru. Hráli jsme s vysokým nasazením, dobře napadali rozehrávku soupeře a vyplácelo se nám to. Brzy jsme se také ujali vedení, když se po dlouhém pasu za obranu a kličce brankáři prosadil Pecháček. Další minuty patřily hostům, kteří začali prokazovat svoje herní kvality, zatlačili nás, naše obrana byla občas přetížená, třemi výbornými zákroky nás v těchto pasážích podržel gólman Slaný. Těsně před odchodem do kabin si soupeř dal vlastní gól, což nám samozřejmě hodně pomohlo. Po změně stran jsme hráli s maximálně zabezpečenou obranou a snahou o rychlé brejky, kterých jsme měli spoustu. Jeden z nich vedl k penaltě za ruku a zvýšení na 3:0. Utkání se nám povedlo ve všech řadách od brankáře po útočníky, na našem týmu byla vidět větší půle po vítězství, tohle utkání bych zařadil k nejpovedenějším na jaře, pokud ne v celé sezoně. Měl jsem dobrý pocit z kolektivního výkonu celého mužstva,“ byl spokojen trenér Pavel Hrabáček.

Česká Třebová si ve svém předposledním vystoupení v sezoně zajela pro porážku do Lázní Bohdaneč, její výkon však byl rozhodně lepší, než jak ukazuje konečná podoba skóre. „V silně kombinované sestavě jsme neodehráli špatné utkání. Lámalo se ke konci, kdy jsme za stavu 2:1 v 75. minutě nastřelil tyč po samostatném úniku Novotného. Naopak domácí o chvíli později vstřelili rozhodující třetí branku. Čtvrtá padla proti deseti statečným, protože jsme museli po nesmyslném zákroku domácího hráče dohrávat o jednoho muže v poli méně,“ uvedl trenér František Dvořák ml.

Choceňský Spartak přerušil úspěšnou výsledkovou sérii v Pardubičkách, tato porážka však z hlediska tabulky neznamenala žádnou katastrofu, bezpečnou záchranu si svěřenci Petra Zahálky zajistili v předešlém průběhu jara. A zachráněno je rovněž vysokomýtské béčko, které mělo v domácím souboji s Přelouči tentokrát možnost posílit svoje řady z divizního kádru a hned to bylo znát na výkonu i výsledku. Střeleckou zodpovědnost na sebe vzal Adam Velinský, který se po výsledek podepsal čistým hattrickem.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 30. kolo: Moravany – Heřmanův Městec 3:2 (2:0). Branky: Kosina 3 – Mach, Voženílek. Třemošnice – Litomyšl 0:1 (0:0). Branka: Malý. Moravská Třebová – Libišany 1:3 (1:1). Branky: Lexmaul – O. Kraják 2, Vaníček. Vysoké Mýto B – Přelouč 4:1 (1:0). Branky: Velinský 3, Mokrejš – Machačný. Lázně Bohdaneč – Česká Třebová 4:1 (2:1). Branky: Nepivoda, Klouda, Kejmar, Panchártek – Novotný. Lanškroun – Horní Ředice 3:0 (2:0). Branky: Pecháček, vlastní (Plašil), Skalický z pen. Svitavy – Holice 3:1 (0:0). Branky: Brázda, F. Čížek, Válek – Balog. Pardubičky – Choceň 2:0 (0:0). Branky: Havelka 2 (1 z pen.).