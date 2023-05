PODÍVEJTE SE: Sloupnice, nebo Žamberk? Zůstali dva uchazeči o prvenství

I. B TŘÍDA: Nebývalé gólové hody nabídl víkendový program nejnižší krajské soutěže fotbalistů. Po něm je celkem zřejmé, že boj o prvenství se zúžil na dvojici Sloupnice – Žamberk. Nejeví se reálně, že by do něho mohl zasáhnout ještě někdo další. Za určitých příznivých okolností by se z postupu mohly radovat dokonce oba tyto celky, ale to zatím předbíháme… V sedmi utkáních nyní padlo celkem 43 branek.

Branka Filipa Lipavského (Sloupnice) v utkání I. B třídy proti Svratouchu. | Video: Radek Halva