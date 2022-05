Jedním z taháků uplynulého kola v nejvyšší krajské soutěži mužů byl střet dvou tradičních rivalů ze Svitav a Lanškrouna. Místo očekávané tuhé bitvy se proměnil v jednoznačný koncert hostů dirigovaný neudržitelným Františkem Ptáčkem. Domácí v úplném závěru kosmeticky upravili skóre do přijatelnější podoby, nutno však jedním dechem dodat to, že to z jejich pohledu mohlo dopadnout ještě daleko hůře, neboť především první poločas vypadal v jejich podání přímo děsivě.

Svitavy – Lanškroun 3:6

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Před nedávnem jsem napsal, že svitavský fotbal končí ve chvíli, kdy nastoupíme v Chocni. Ukázalo se, že něco podobného platí, i když na nás vyrukuje František Ptáček. Ale nebylo to jenom o něm. Celý hostující tým byl osmdesát minut lepší, pohyblivější, přesnější a dokázal využít Ptáčkova střeleckého potenciálu. My mohli dostat pět šest branek klidně do poločasu. Jen když se podíváme, jak jsme ho bránili při prvních dvou gólech ze standardních situací, kdy naši hráči od něho spíše ustoupí, než aby ho důrazněji atakovali, tak je to potom těžké. Některé situace jsme se místo jednoduchosti snažit řešit fotbalově, ale z toho často vyplynuly ztráty míče, navíc hosté získávali většinu odražených balonů a chodili z toho do protiútoků a do zakončení. My jsme zápas vůbec nezvládli. Snad jediné pozitivum bylo, že v závěru naši hru oživili mladíci Palatka s Dürrem a i díky nim mohl Svoboda porážku alespoň korigovat.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Jeli jsme do Svitav s pokorou, i proto, že jsme při absenci potrestaného stopera Krejsara museli přeskupit složení obranné řady. Až na penaltu a úplný závěr zápasu, kdy jsme za rozhodnutého stavu trochu ztratili koncentraci, jsme ale v defenzivě pracovali po celý zápas dobře. Dokázali jsme hrozit z rychlých brejkových akcí, kdy si soupeř občas vypomohl faulem a jeden z nich jsme potrestali po standardní situaci a Ptáčkově přesné hlavičce. I Svitavy však podnikly několik zajímavých útoků po křídlech, z jednoho z nich přišel pokutový kop a vyrovnání. V té době jsme ovšem mohli klidně vést o dvě branky. Po gólu na 2:1 opět po standardce jsme si v obraně počínali už pozorněji a soupeře do šancí nepouštěli. Sami jsme si je naopak vytvářeli, po pěkné kombinaci zakončené Pecháčkem zvýšili na 3:1 a naše vedení bylo po 45 minutách zcela zasloužené. Očekávaný svitavský nápor po změně stran jsme dokázali eliminovat, využívali jsme i nadále rychlé protiútoky a postupně z nich navyšovali náskok. Závěr byl poznamenán naší nesoustředěností za jednoznačného skóre, takže jsme domácím dovolili korekci výsledku. S touto výjimkou jsme jinak odehráli velmi povedené utkání, byli jsme aktivní, rozhodně nebezpečnější ve finální fázi než soupeř a tříbodový zisk ze Svitav jsme si zasloužili.

Litomyšl – Česká Třebová 4:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do zápasu se sousední Českou Třebovou jsme šli po dlouhé době prakticky kompletní a na našem výkonu se to bezesporu pozitivně projevilo. V prvním poločase jsme drželi více míč na kopačkách, ale proti dobře bránícímu soupeři jsme si příliš brankových příležitosti nevytvořili. Před přestávkou jsme nejprve přežili velkou příležitost Vaňouse, který nastřelil břevno, a vzápětí jsme se dokázali prosadit, když Paclík zavřel přední tyč a s trochou štěstí prostřelil gólmana hostů. V poločase jsme na hráče apelovali, aby pokračovali ve stejně aktivním pojetí, abychom soupeře drželi neustále pod tlakem. To se nám beze zbytku podařilo. Celou druhou část hry jsme dominovali, přidali tři góly a Třebovou nepustili prakticky do ničeho.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Domácí byli lepší ve všech herních činnostech. Zaostávali jsme v důrazu při atakování soupeře, ve výstavbě hry z defenzivy a pokud k tom přidám individuální chyby, nemohli jsme pomýšlet na bodový zisk. V útočné fázi jsme se dostali do jedné šance, ale nastřelili jen břevno. Musíme se oklepat a v dalším utkání předvést úplně jiný výkon.

Moravská Třebová – Proseč 4:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Byl to zápas neproměněných šancí z obou stran. Hosté se prezentovali jako tým s dobrou kontrolou míče a nebezpečnými standardkami na jejich vysoké hráče. Nám se do poločasu povedla jedna akce, kdy po dlouhé přihrávce od Matochy skóroval Storchous. Po přestávce udeřil soupeř po výborně rozehraném rohovém kopu. V této situaci, kdy jsme se trochu trápili, nám pomohlo střídání. Nově příchozí kluci hru oživili, začali jsme se prosazovat z křídelních prostor, rodila se jedna šance za druhou, tři z nich jsme proměnili a rozhodli o výsledku. Nakonec tedy spokojenost se ziskem tří bodů, protože jednoduché utkání to rozhodně nebylo.

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Přesně takto se má hrát o výsledek. Taktika, bojovnost, nasazení. Úplný obrat oproti minulému zápasu. Domácím jsme byli 75 minut vyrovnaným soupeřem. Bohužel na konci utkání se projevila fyzická únava a Slovan dokráčel k zaslouženému vítězství. My se hlavně musíme dát dohromady po zdravotní stránce. Místo tréninkového procesu polovina mužstva odpočívá, aby byla schopna odehrát utkání.

23. KOLO: Pardubičky – Holice 1:1 (1:1). Branky: Valenta – Václavek. Třemošnice – Horní Ředice 3:1 (2:0). Branky: Petrlík 2, Šebek – Přibyl. Litomyšl – Česká Třebová 4:0 (1:0). Branky: Paclík, Urban, Škeřík, M. Hašek z pen. Chrudim B – Rohovládova Bělá 5:0 (2:0). Branky: V. Holeček 2, Žalud, D. Kopecký st., Linhart. Svitavy – Lanškroun 3:6 (1:3). Branky: I. Svoboda 3 (1 z pen.) – F. Ptáček 4, Pecháček, Savych. Moravany – Luže 2:1 (0:1). Branky: Kaufman 2 – Klenor. Heřmanův Městec – Choceň 0:3 (0:0). Branky: Novotný, Gronych, Netolický. Moravská Třebová – Proseč 4:1 (1:0). Branky: Storchous 2, Kopa, Kolář – Jar. Marek.