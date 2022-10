Fotbalisté Dolního Újezdu začali proti Zámrsku špatně a brzy po hrubce gólmana v rozehrávce doslova nabídli soupeři, konkrétně Houžvičkovi, vedoucí branku. Z tohoto úderu se domácí dlouho nemohli vzpamatovat, ale postupně se dostali do hry a po pěkné akci zakončené M. Jirečkem vyrovnali. Po změně stran byli daleko aktivnější, ale v zakončení postrádali přesnost, v největší možnosti vytáhl brankář Laksar hlavičku Štarmana na roh. Všechno tedy směřovalo k remíze, v 85. minutě si však na centr z rohového kopu naskočil Semerád a hlavou rozhodl duel ve prospěch hostů. „Zámrsk po příchodu trenéra Kaluži se mění a stává se z něho nebezpečný soupeř. Sérii dobrých výsledků potvrdil i v Bořkově a nečekaně si odváží všechny body. Ve druhém poločase jsme měli častěji míč na kopačkách, ale pšenka nekvetla. Minuty plynuly a zdálo se, že bod je na spadnutí, nakonec se šlo do kabin se sklopenými hlavami. Škoda, remíza byla blízko, musíme si počkat na další zápasy," litoval klubový sekretář Jan Kabrhel.

Polička bodovala teprve podruhé na podzim, v Albrechticích se rozešla smírně s tatenickým soupeřem. O tři body přišla dvě minuty před koncem. „První poločas jsme odehráli velice dobře. Řekli jsme si, že na soupeře vylezeme, což jsme plnili a i když jsme po vedoucí brance záhy inkasovali, tak jsme do poločasu přidali druhý gól a k tomu neproměnili další dvě opravdu veliké příležitosti. Takže to vypadalo slibně, o přestávce v kabině jsme se hecovali, že to musí konečně vyjít, ale vylezli jsme na hřiště a ve druhé půli jsme nepředvedli ani z poloviny takový výkon. Neudrželi jsme balon, nepřihráli si, chybovali a byla otázka času, kdy soupeř vyrovná. I když se nakonec zdálo, že se ubráníme a dopadne to, tak domácí v závěru zaslouženě vyrovnali. Je to zklamání, ale druhý poločas byl od nás špatný,“ uznal trenér Roman Kysilko. Závěr navíc poznamenalo nepříjemné zranění Jakuba Mužíka, který byl převezen záchrannou službou do nemocnice.

Na pořadu bitva dvou rezerv. Lépe z ní vyšla ta svitavská a rozhodující pro vývoj střetnutí s ústeckoorlickým béčkem byla jeho první polovina, kdy domácí ze své ofenzivní aktivity vytěžili tříbrankový náskok. Hosté ve velmi bojovném duelu plném osobních soubojů stačili po změně stran jenom korigovat. „Bylo to spíše o osobních soubojích než o pěkném fotbale. My byli důraznější, více jsme udrželi míč na kopačkách a v dostatečném hráčů počtu chodili do šestnáctky. Z toho vyplynuly tři naše branky. Druhá půle byla horší, ale soupeř jenom snížil,“ hodnotil trenér Martin Komoň.

9. KOLO: Svitavy B – Ústí nad Orlicí B 3:1 (3:0). Branky: Kuda 2, P. Juřík – Procházka. FC Jiskra 2008 – Prosetín 0:2 (0:1). Branky: Spilko, Tichý. Letohrad B – Skuteč 1:5 (0:2). Branky: Linhart – Felkl 2, Talácko, Naď, Mrázek. Luže – České Heřmanice 3:2 (0:1). Branky: Klenor, Kovačka, Koukal – Bárta, Jeřábek. ČK: 0:1 (Jílek). Dolní Újezd – Zámrsk 1:2 (1:1). Branky: M. Jireček – Houžvička, Semerád. Tatenice – Polička 2:2 (1:2). Branky: F. Soukop, Glocar – Navrátil, Krejčí. Jablonné nad Orlicí – Proseč 1:2 (0:0). Branky: Filip – M. Marek, Plosza.