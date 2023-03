KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTO, VIDEO/: Druhé jarní dějství nejvyšší krajské soutěže fotbalistů se tentokrát odehrálo v kompletní podobě a děly se v něm panečku věci. Vedoucí Horní Ředice nebyly daleko od toho, aby vysokomýtskému béčku nasázely dvouciferný příděl.

Druhá branka Litomyšle. | Video: Radek Halva

O průběžné třetí místo se hrálo na litomyšlské umělce a Jiskra brala na začátek jara velice cenné tři body. Soupeř z Holic měl přitom po valnou část prvního poločasu ze hry více, ale skóre zůstávalo rovnovážné více než hodinu hry. Potom se však důsledné sledování míče vyplatilo Foltovi, byl u něho ve vápně dříve než netakticky vyběhnuvší gólman Javorski, následovala „kosa“ a penalta, kterou bezpečně proměnil Tomšů. Zanedlouho domácím vyšel rohový kop, po němž důrazní Štoudek a Folta přehlavičkovali obránce a bylo to 2:0. Zbytek duelu měli domácí díky zodpovědné hře pod kontrolou. „Utkání jsme bohužel museli odehrát na naší malé umělce, s čímž jsme počítali dlouho dopředu a připravovali se na to, že nás nečeká moc fotbalu, ale spíš boj, což se také potvrdilo. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, soupeř byl pohyblivější, získával většinu odražených míčů a my jsme se tím pádem nemohli dostat do hry. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, více zahustili střed hřiště a obrázek hry se naprosto otočil. Do vedení jsme se dostali z penalty a krátce na to jsme po skvěle zahrané standardce zvýšili na 2:0. Po druhé brance jsme si utkání s přehledem pohlídali. Za druhý poločas zasloužené vítězství s kvalitním a dobře posíleným týmem Holic,“ byl spokojen litomyšlský trenér Roman Pražák.

Lukáš Tomšů proměňuje pokutový kop:

Zdroj: Radek Halva

Svitavští svěřenci Radovana Kroulíka opět prokázali, že v jejich případě fanoušek neví dne ani hodiny, co mu na hřišti předvedou. Povedené vystoupení proti Libišanům je rázem zapomenuto. V Přelouči se jim zápas začal sypat hned při první soupeřově útočné akci. „Děs a hrůza. Domácí nás předčili jednoduchou hrou, pozornou defenzivou a dlouhými pasy za obranu, za kterými chodili a nám to dělalo obrovské problémy. Hned po rozehrání jsme na polovině soupeře přišli o míč, domácí ho hned poslali dopředu a po přihrávce do šestnáctky jsme po tři čtvrtě minutě prohrávali. Ani tahle facka nás ale neprobudila, hra se nám nedařila, nic pořádného jsme si nevytvořili, nebylo to z naší strany ani vlažné, jako spíše odevzdané. I další góly byly podobné, předcházely jim hrubé chyby a ztráty, prohrané souboje, soupeř těžil zejména z akcí přes střed naší obrany, kde jsme hořeli. Nám nešlo vůbec nic, hrozili jsme jenom sporadicky a nezbývá než doufat, že nás tenhle špatný výkon zase probere,“ kroutil hlavou vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Libišany se na rozdíl od minulého ostudného vystoupení ve Svitavách sešly v dobré sestavě a ejhle, výsledkem bylo, že České Třebové nasypaly ve druhém poločase pět gólů. „V prvním poločase se hrál svižný fotbal, bohužel pro diváky bez gólového vyjádření. Druhá půle začala tak, jak jsme nechtěli. Domácí se dostali do dvougólového vedení a to byla voda na jejich mlýn. I když se nám podařilo snížit na 2:1, tak za další dvě minuty nám soupeř odskočil na rozdíl dvou branek. Poté jsme přeskupili řady se snahou s výsledkem ještě něco udělat, Libišany nás ovšem trestaly z rychlých protiútoků a dovedli utkání k zaslouženému vítězství,“ zhodnotil duel nový českotřebovský kouč František Dvořák ml.

Rodina Dvořákova nezažila příjemnou fotbalovou neděli, František Dvořák st. totiž na vysokomýtské lavičce přetrpěl devítigólový debakl s lídrem tabulky z Horních Ředic. „Těžko se takový zápas hodnotí. Myslím, že do třetího gólu soupeře se hrál docela vyrovnaný fotbal. My jsme se však potopili šílenými inkasovanými góly, vždyť z devíti jich bylo pět po špatné rozehrávce od branky protihráčům přímo „na kecku“. A to se potom proti tak kvalitnímu celku obstát nedá. Mrzí mě to hlavně kvůli mladým klukům z dorostu, kteří naskočili poprvé a hned dostali takhle naloženo. Je to hrozná darda, na druhou stranu si cením toho, že se tým snažil hrát a bojoval až do konce i za výrazně nepříznivého stavu,“ uvedl ostřílený kormidelník.

Borová okresní pohár neobhájí. Do finále jdou Hradec a Cerekvice

Obměněný celek moravskotřebovského Slovanu nezačal jaro dobře a z dlouhého „výletu“ do Heřmanova Městce se vrátil s porážkou 0:2. Vyloženě nepropadl, ale na body to také nebylo. „Naši fotbalisté se hned zkraje sezony důrazně přihlásili do boje o záchranu,“ konstatoval klubový sekretář Petr Matoušek. Význam nadcházejícího dohrávaného utkání proti Chocni (středa 22. března, 16.00) je tak více než zřetelný, vždyť Slovanisté mají na poslední tým tabulky jen pět bodů k dobru.

Po dlouhých letech nestál v lanškrounské svatyni Jan Ehrenberger, který v zimě přestoupil do Poličky. Jeho nástupce Ondřej Slaný oslavil svoji premiéru vítězstvím nad Pardubičkami a nejen to, v 70. minutě navíc zneškodnil pokutový kop hostujícímu Norkovi a to byl velice důležitý moment, neboť vše se odehrálo za stavu 3:1 a soupeř se mohl ještě vrátit do hry. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, dokázali si vytvořit i dobré příležitosti k zakončení a po jedné z nich jsme brzy otevřeli skóre. Jenže hned vzápětí zahrozil poprvé v zápase soupeř a hned z toho bylo vyrovnání, když jsme neubránili rohový kop. Nadále jsme byli nebezpečnějším týmem, naše šance však do poločasu skončily ve dvou případech na břevnu. Nástup do druhé půle byl od nás výborný, Sita nám pěknou ránou na zadní tyč vrátil vedení a o chvíli později se podruhé v utkání prosadil Ptáček. Definitivním zlomem zápasu potom byla penalta, kdy nás podržel gólman Slaný a chytil ji Závěr utkání jsme si potom pohlídali a s výsledkem jsme spokojeni,“ okomentoval utkání trenér Pavel Hrabáček.

Poslední Choceň sice zůstala na chvostu tabulky, ale vítězství nad Třemošnicí naznačila, že tam nehodlá setrvávat věčně. Rozhodující byly dva slepené góly v nástupu do druhého poločasu, ale protivník se nevzdal, po proměněné penaltě čtvrt hodiny před koncem se dostal na kontakt a závěr zápasu dostal novou zápletku, Choceňští však nervózní koncovku ustáli. „Odehráli jsme těžké utkání s houževnatým soupeřem. Pro nás to jsou velice cenné body a vzpruha do další práce,“ radoval se trenér Petr Zahálka.

PARDUBICKO – KRAJSKÝ PŘEBOR – 18. kolo: Přelouč – Svitavy 4:0 (3:0). Branky: Hrečín 2, Voženílek, Klas. Choceň – Třemošnice 2:1 (0:0). Branky: Fikejz, Štanglica – Slavík z pen. Litomyšl – Holice 2:0 (0:0). Branky: Tomšů z pen., Folta. Lanškroun – Pardubičky 3:1 (1:1). Branky: F. Ptáček 2, Sita – Markl. Lázně Bohdaneč – Moravany 5:0 (1:0). Branky: Kakrda, Panchártek, Hundák, Virt, Kárský. Heřmanův Městec – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Zrůst, Novák. Horní Ředice – Vysoké Mýto B 9:0 (3:0). Branky: Fous 2, Šenkýř 2, Plašil, Obermajer, Fous, Skoumal, Koreček. Libišany – Česká Třebová 5:1 (0:0). Branky: Matějka, Horyna, Fidra, L. Kraják, O. Kraják – Grepl.