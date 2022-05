Luže – Litomyšl 0:4

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Před zápasem jsme na hráče apelovali, aby utkání v Luži nepodcenili, protože byť jsou domácí poslední, tak na vlastním stadionu odehráli celou řadu dobrých zápasů. Od začátku jsme na hřišti dominovali, vytvářeli si příležitosti, ale bohužel jsme se v prvním poločase dokázali prosadit pouze jednou. Nutno poznamenat že po našich dvou hrubých chybách nás výborně podržel brankář Jílek. Vstup do druhé půle nám vyšel výborně, brzy jsme přidali další branky a střetnutí rozhodli.

Svitavy – Chrudim B 2:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Kdyby mi někdo po našem výbuchu v utkání s Lanškrounem řekl, že vyhrajeme další čtyři zápasy v řadě, a to dokonce s čistým kontem, považoval bych ho za blázna. Zápas s Chrudimí byl herně vyrovnaný, ale myslím, že z naší strany byla vidět větší vůle po vítězství. Podržel nás gólman Cabal, to je potřeba zdůraznit, poradil si i v situacích, kdy proti němu stál soupeř sám, ve vyložených šancích to byli hostující Fikejz a Látal. Naše rozhodující akce se narodila v 73. minutě po kombinaci Nováka, Palatky a Tůmy, který dostal dobrý míč do křídla, obešel protihráče a prostřelil vybíhajícího gólmana. Hned vzápětí osamocený Válek přehodil z malého vápna s brankářem i jeho svatyni, přesto jsme v samotném závěru výsledek pojistili. Cabal vyrazil trestný kop Tlapáka k Válkovi, ten poslal dlouhý nákop na polovinu soupeře na Ehrenbergera, ten byl u míče dříve než gólman, ve vápně ho zasekl i vracejícímu se obránci a zvýšil na 2:0. Pochvalu si zaslouží celé mužstvo, které odvedlo kvalitní kolektivní výkon. Vítězství jsme si zasloužili.

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Svitavy vyhrály naprosto zaslouženě. Hrály výborně a s obrovským nasazením. Věděli jsme, co nás čeká a že uhrály v posledních kolech výborné výsledky, ale přesto se neubráním dojmu, že jsme jim to strašně ulehčili. Krom Kopeckého v brance, Holuba a střídajícího Brychnáče se nikdo svým výkonem ani nepřiblížil k výkonu domácích hráčů. Chyběla kvalita, ale hlavně ochota nechat na hřišti všechno a mizérii nahradit bojovností a enormní snahou. Toto bohužel našim borcům v arsenálu naprosto scházelo. Nelepší se nám absence, spíše naopak. Schází čím dál více zkušení hráči, ale to není omluva pro náš velmi špatný výkon.

Horní Ředice – Moravská Třebová 1:2

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: V utkání jsme narazili na velmi kvalitního soupeře. Z naší strany to bylo nejlépe odehrané utkání jara. Ve druhém poločase jsme neproměnili několik brankových příležitostí a hosté nás v závěru potrestali vítěznou brankou.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Postavilo se proti nám velmi aktivně a agresivně hrající mužstvo. Hned po pěti minutách jsme inkasovali, naštěstí se nám podařilo stejně rychle odpovědět, rovněž po standardní situaci. V dalším průběhu se hrál bojovný fotbal, hra se pohybovala převážně mezi šestnáctkami, trochu se také jiskřilo. Ke konci domácí, kteří chtěli vyhrát, otevřeli některé prostory vzadu a nám se to povedlo využít. Storchous dostal míč za obranu a poradil si i s gólmanem. Je to velice cenné vítězství na půdě kvalitního soupeře. Zaujaly mě dva momenty. První byl před zápasem, kdy domácí gratulovali svému zasloužilému členovu k osmdesátinám, to bylo velmi příjemné vidět a slyšet. A potom po skončení utkání, kdy fanoušci přes porážku zatleskali domácím hráčům za jejich výkon.

26. KOLO: Rohovládova Bělá – Heřmanův Městec 0:8 (0:1). Branky: Dvořáček 2, Jirásek 2, Hauf 2 (1 z pen.), Nevřala, Salfický. Horní Ředice – Moravská Třebová 1:2 (1:1). Branky: Morávek – Holub, Storchous. Choceň – Česká Třebová 2:3 (1:1). Branky: Fikejz, Gronych – Grepl 2, Borek. Lanškroun – Moravany 4:0 (1:0). Branky: F. Ptáček 2 (1 z pen.), Skalický, Kolomý. Luže – Litomyšl 0:4 (0:1). Branky: L. Severa 2, M. Hašek, Kundera. Svitavy – Chrudim B 2:0 (0:0). Branky: Tůma, Ehrenberger. Proseč – Pardubičky 1:8 (0:7). Branky: M. Marek z pen – T. Svoboda 3 (1 z pen.), Valenta 2, Froš, Tuťálek, Krejčí. Holice – Třemošnice 1:1 (0:0). Branky: Prokop – Tomiška.