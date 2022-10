Že Litomyšl přeruší sérii nezdarů zrovna v Lanškrouně, tomu sami příznivci Jiskry moc nevěřili. Tím příjemněji se překvapil konečný výsledek. Ukázalo se totiž, že druhý tým minulé sezony dobrý fotbal hrát nezapomněl, jen je potřeba, aby to v dalších kolech ještě zopakoval. Svitavy i Moravská Třebová neodehrály zápasy, které by se mohly přihlížejícímu publiku nějak extra líbit. Leč i body z takových duelů se pochopitelně počítají.

Lanškroun – Litomyšl 1:3

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Vstup do zápasu se nám povedl na výbornou, hned z první akce jsme vstřelili vedoucí branku. Ale v dalších minutách se aktivita přesunula na kopačky hostů. Ti se začali stále více prosazovat, brzy vyrovnali, častěji se dostávali do nebezpečného zakončení a nás několikrát do poločasu podržel brankář. Po změně stran se obraz nezměnil, soupeř hrozil z brejků, do kterých se dostával, dva z nich proměnil a rozhodl o výsledku. Vítězství Litomyšle bylo zcela zasloužené. My jsme nepředvedli dobrý výkon, jakoby nám brzké vedení ve finále spíše uškodilo. Pořádně jsme ani nedostali do zápasu, bojovali jsme nejen se soupeřem, ale i sami se sebou. Nezdar musíme hodit za hlavu a ve zbylých pěti kolech zahrát daleko lépe.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po delší době jsme se sešli v plné síle a v týdnu absolvovali tři plnohodnotné tréninky. Na výkonu to bylo hned znát. Začátek byl sice z naší strany velmi špatný a po jednoduchém nakopu za obranu se prosadil Ptáček. Naštěstí jsme na tento vývoj velmi dobře zareagovali a od té chvíle měli utkání plně ve svých rukách. Vytvářeli jsme si velké množství šanci, bohužel jsme byli žalostní v koncovce. Do poločasu se podařilo vyrovnat Foltovi, který si perfektně našel odraženy míč, ale další stoprocentní gólovky jsme neproměnili. Ve stejném duchu jsme vstoupili také do druhé půle, Lanškroun měl velké problémy s míči za obranu a my měli další slibné příležitosti. Naštěstí jsme dvě zužitkovali a tentokrát si z Lanškrouna odvážíme zasloužené tři body. Byl to náš nejlepší výkon za poslední dobu, jenom jsme měli být efektivnější. Šancí jsme totiž měli tak na tři zápasy.

Vysoké Mýto B – Svitavy 1:2

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: V poli jsme odehráli vyrovnané utkání, ale Svitavy byly lepší v útočné fázi, kde byly aktivnější, kvalitnější v kombinaci, vytvořily si množství standardních situací, My jsme sice hráli dobře organizovaně v obraně, jenže přechodová fáze trochu drhla a vepředu se nám nedařilo udržet míč. Po bezgólovém poločase jsme inkasovali od Ivoše Svobody, který svoji možnost zkušeně proměnil. Vzápětí přišel druhý gól v naší síti, potom korigoval neúnavný Vopršálek a hnali jsme se za vyrovnáním. Chyběla nám ovšem potřebná kvalita, takže nebylo souzeno vstřelit druhou branku. Byla také znát fyzická únava, byl to čtvrtý zápas za dva týdny a to se v našem složení musí projevit.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Soupeře jsme měli srazit v prvním poločase, kdy jsme měli slušný nástup do zápasu, ale naše střelecké pokusy létaly převážně mimo branku. Zlom přinesla vydařená pasáž po změně stran. Nejprve utekl Tůma a dal do strany pěkný míč Svobodovi, který se z úhlu trefil přesně podél gólmana. O chvíli později rozehrál střelec úvodní branky roh, na přední tyči se prosadil Brázda a bylo to 2:0. Domácí snížili, když se nám nepovedlo odvrátit po trestném kopu balon z vlastní šestnáctky a ke střele se dostal Vopršálek. Závěr jsme naštěstí ustáli bez dalších chyb, soupeř se dostal snad pouze ke dvěma střeleckým pokusům Ráliše. Tří bodů z venku si určitě ceníme, nicméně fotbal to byl převážně plný osobních soubojů s minimem zajímavějších akcí a pro diváky ke koukání moc nebyl.

Moravská Třebová – Třemošnice 2:0

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Po dlouhé době konečně zase vítězství… Myslím, že naše hra byla docela slušná, ale i soupeř uměl být nebezpečný. Pomohl nám vedoucí gól z penalty po zbytečném faulu hostů. Měli jsme potom i další příležitosti a ujala se ta po úniku Lebiše. Holub potom ještě nastřelil tyčku. Po změně stran byl fotbal z obou stran hodně bojovný, my jsme to ustáli, neprohrávali jsme osobní souboje a díky tomu dovedli utkání do vítězného konce. Atmosféra v šatně byla pozitivní, tuhle výhru jsme všichni moc potřebovali a teď se těšíme na derby do Svitav.

Miroslav Šindelář, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: V prvním poločase jsme ze zbytečného pokutového kopu v šesté minutě dostali branku, které předcházela naše stoprocentní šance. Pak jsme neproměnili další tři možnosti a znovu zbytečně inkasovali po prohraném souboji na polovině hřiště. Zápas se potom jen dohrával a domácí zaslouženě zvítězili.

10. KOLO: Lanškroun – Litomyšl 1:3 (1:1). Branky: F. Ptáček – Folta 2, Tomšů. Vysoké Mýto B – Svitavy 1:2 (0:0). Branky: Vopršálek – I. Svoboda, Brázda. Horní Ředice – Libišany 3:0 (3:0). Branky: Pithart, Obermajer, Koreček. Moravská Třebová – Třemošnice 2:0 (2:0). Branky: Holub z pen., Lebiš. Pardubičky – Česká Třebová 5:0 (2:0). Branky: Havelka 2, Markl, Svoboda, Ficek. Moravany – Holice 1:4 (1:2). Branky: Knotek – Prokop 3, T. Jedlička. Lázně Bohdaneč – Choceň 1:1 (0:0). Branky: Klátil – M. Fikejz. ČK: 1:1 (Břeň – Krátký).

Utkání Heřmanův Městec – Přelouč bylo odloženo (19. 10., 15.30).