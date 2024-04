/I. B TŘÍDA/ Šest vítězství pro domácí celky, jedna remíza a žádný tříbodový zápis pro hosty. To bylo ve zkratce velikonoční dějství nejnižší krajské soutěže fotbalistů. A nedá se v tomto směru rozhodně říci, že by druhé jarní kolo bylo prosté překvapení. Asi nejdramatičtější podívanou nabádlo střetnutí v Jaroměřicích, které nabídlo penalty, červené karty a rozhodující gól domácích z pokutového kopu těsně před koncem.

Krajská fotbalová I. B třída. | Foto: Deník/Radek Halva

Ve velikonočním kole se narodily dvě nejtěsnější výhry a pozoruhodné je, že to bylo prakticky podle téhož receptu, tedy z penalty v samotném závěru. Poslední Sloupnice držela v Moravské Třebové bezbrankový stav do úplné koncovky, ale svoje chudé bodové konto opět nerozšířila, protože v 87. minutě si balon na penaltovou značku postavil navrátilec do sestavy po dlouhé zdravotní pauze Jaromír Štaffa a zachoval chladnou hlavu.

Přibližně ve stejnou dobu o pár kilometrů dále rozhodl Luděk Knoll ze stejné situace o nesmírně důležité výhře Jaroměřic nad Semanínem. Tohle byla ovšem bitva s řadou momentů stojících za zmínku. Domácí hráli od 10. minuty v početním oslabení poté, co Doležel zatáhl za „záchrannou brzdu“. Ještě v první půli dostali Jaroměřičtí poprvé v zápase penaltovou výhodu, kterou ale nevyužili. Po hodině hry rozhodčí neuznali Semanínu branku kvůli ofsajdu. Až přišel úplný závěr, hosté zahráli v šestnáctce rukou a proměněný pokutový kop o všem rozhodl. Což následně semanínský trenér nehezky vytmavil rozhodčím a tečku za utkáním tak udělala další červená karta.

Dolnoújezdský jarní start jak z partesu. Polička čeká na bod i vstřelený gól

Dobříkovští měli souboj proti zachraňujícímu se Bystrému plně po svoji kontrolou. Během úvodní půlhodinky odskočili do tříbrankového náskoku a jedinou otázkou potom bylo, jestli si zase nevyberou slabší pasáž po návratu z kabiny. Nestalo se tak, naopak přidali další trefy a bezpečně vyhráli. Faktem je, že z pohledu Bystrého ty opravdu důležité zápasy teprve přijdou, na hřišti suveréna soutěže, jenož aktuální náskok narostl na propastných jedenáct bodů, neměl Sokol co ztratit.

Výše zmíněnou jedinou domácí ztrátu má na svědomí českotřebovské béčko a v jeho střetu s druhým nejhorším útokem soutěže z Pomezí se to příliš nečekalo. Jenže papírový outsider proti všem předpokladům gólově udeřil zásluhou nestárnoucího Pavla Drobného ze svého prvního útoku a očekávaný scénář tím doznal netušené zápletky. Rezervě k vyrovnání pomohl vlastenec soupeře, signál k obratu to ovšem nebyl. Ba naopak, i po změně stran měli k výhře blíže hosté a béčko bylo nakonec rádo za plichtu, o kterou se deset minut před koncem postaral mladík Patrik Nástraha. Mimochodem autory prvního a posledního gólu tohoto duelu dělí dvaatřicet let věku…

PODÍVEJTE SE: Svitavy splnily „povinnost, Jiskra vybojovala v koncovce cenný bod

Kde může vládnout se vstupem do jarních odvet naprostá spokojenost, to je u řeky Svitavy, neboť Březová má ze dvou odehraných kol šest bodů a skóre 6:1. Že to pro ni znamená velmi vítaný posun do bezpečnějších tabulkových vod, o tom není třeba dlouze vyprávět. A čtyřgólový triumf nad silným béčkem Lanškrouna, to je tedy výsledek jako hrom. Základem byly perfektní začátky obou poločasů, které svými zásahy ve 4. resp. 46. minutě zařídil Václav Dufek.

Janov před týdnem nasázel do moravskotřebovské sítě pět „kusů“, nyní se ovšem vydal do Kunčiny a to byl úplně jiný příběh. Hosté se totiž v dalším derby svitavského regionu nedokázali v zakončení vůbec prosadit, naopak soupeř se trefil v úvodní čtvrthodině každé části hry a zodpovědnou defenzivní hrou eliminoval jakoukoli janovskou snahu o návrat do utkání.

Třebařovu stačila na další výhru jedna trefa. Klesal a Širůček zapsali hattricky

Celky z Jehnědí a Tatenice nastoupily ke vzájemnému derby posílené výhrami z úvodního jarního kola, kdy skalpovaly silné soupeře. Pohodu si na hřiště přenesli především domácí fotbalisté, kterým se na výbornou povedl nástup do zápasu a ve 25. minutě zvyšoval jejich kanonýr Jan Gregar na 2:0. Odpověď z tatenické strany se nedostavila, nadto hned zkraje druhého poločasu přišla třetí trefa a tím byl osud utkání více méně zpečetěn a tým Jehnědí si kontroloval zasloužené druhé jarní vítězství.