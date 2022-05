Zmíněný Dolní Újezd byl za remízu 2:2 v Žamberku rád, protože v utkání tahal za kratší konec. Po delším čase naskočil do sestavy áčka zkušený Jan Vomáčka a byl to dobrý tah, neboť první gól po rohu hlavou sám a v 90. minutě byl ve vápně faulován, což z nařízené penalty potrestal Fulík. „Trenér musel hodně improvizovat, aby poskládal jedenáctku. Remíza je šťastná, tentokrát musíme konstatovat, že lepší tým ztratil body,“ uznal klubový sekretář Jan Kabrhel.

Svitavská rezerva odehrála se silnou Přeloučí zajímavé měření sil. Do poločasu nabrala dvoubrankové manko a měla co otáčet, což se jí po změně stran povedlo. A to ve velkém stylu, Brázda, Válek a Horák vyskládali svoje trefy mezi 53. a 59. minutu. Rázem to bylo 3:2 a domácí fotbalisté měli možnosti na to, aby výsledek ještě pojistili. Nedokázali to, nadešla 90. minuta a vyrovnání. Autor gólu Březina sice sám pořádně nevěděl, jak se od něho odrazil nastřelený balon, podstatné však bylo, že zamířil přesně do šibenice za gólmanem Tesařem. Dlužno ještě podotknout, že oba celky bojovaly dlouho v deseti. Ve 20. minutě se vykartoval svitavský Nekvinda, po chvíli ho následoval hostující Vančura.

„Fotbal trpěl,“ shrnul trenér Roman Kysilko utkání Poličky na hřišti FC Jiskra 2008. Klíčem pro jeho vývoj byl rychlý gól domácích po necelých čtyřech minutách hry. Role hostů hrajících v „děravém“ složení potom byla velice složitá. Když po změně stran hru otevřeli, tak sami inkasovali. Ještě sice dali Zahoranem kontaktní gól, ale to bylo vše. „Měli jsme potíže se sestavou, navíc se další dva kluci zranili, což mě mrzí nejvíce. Byl to neurovnaný fotbal, a to přičiněním všech aktérů na hřišti. Po našem snížení na 2:1 to byla v podstatě strkaná,“ dodal Kysilko.

19. KOLO: Žamberk – Dolní Újezd 2:2 (1:1). Branky: Cvik 2 – J. Vomáčka, Fulík z pen. Svitavy B – Přelouč 3:3 (0:2). Branky: Brázda, Válek, Horák – Oliva z pen., Hejcman, Březina. Letohrad B – Vysoké Mýto B 1:6 (0:2). Branky: Preclík z pen. – Javůrek 2, Kuzma 2, Haladei, Hájek. Lázně Bohdaneč – Rosice nad Labem 5:0 (3:0). Branky: Klátil 2, Flekr, Markl, Uhlíř. Zámrsk – Libišany 0:7 (0:2). Branky: Chmelík 2, O. Kraják 2, Bukač, Záruba, Ottmar z pen. FC Jiskra 2008 – Polička 2:1 (1:0). Branky: Kaplan, Macek – Zahoran. Ústí nad Orlicí – Tatenice 1:1 (1:0). Branky: Petrjánoš – Kristek.