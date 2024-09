„Myslím, že naše dosavadní výsledky jsou trochu zkreslující, protože jsme zatím hráli se soupeři, kteří jsou v tabulce pod námi. Kdybychom si to rozebrali, tak bychom to mohli označit jako svého druhu povinné body. Ale samozřejmě, až na úvodní utkání v Jablonném nad Orlicí můžeme být s výsledky zatím spokojeni,“ konstatoval Jiří Valta.

Se slovem spokojenost však na něho příliš nechoďte, protože ať jako hráč, nebo nyní jako trenér byl vždy znám svojí náročností, takže jedním dechem dodává. „S čím spokojenost rozhodně nepanuje, to je náš herní projev, tam je stále fůra nedostatků, což bylo vidět i v zápase s Českou Třebovou, který jsme sice vyhráli zdánlivě hladce 6:2, ale nijak přesvědčivé to od nás nebylo a soupeř si rozhodně nezasloužil odjet s takovým přídělem,“ vzkazuje Valta svým hráčům, že by si od nich přál vidět něco mnohem lepšího.

V jedné věci však, jak se zdá, úspěšný recept našel, naučil svůj tým dávat branky, což bývala v minulosti jeho Achillova pata. Březová se po pěti kolech pyšní nejúdernějším útokem v soutěži, což je věru nevídaná záležitost. „Ano, toho si cením, tím spíše, že se nám zranil nejproduktivnější střelec jara Václav Dufek, ale naštěstí se gólovou zátěž podařilo rozložit mezi ostatní hráče. Myslím, že celkově se nám povedlo zvednout konkurenci v mužstvu, vidím tam díky příchodu Karla Dürra ze Svitav oživení, co se týče rychlosti a pohybu. Otázka je, co ukážeme, až narazíme na skutečně kvalitního protivníka,“ nepřipouští trenér jakékoli polevení v pokračování podzimní části.

close info Zdroj: Deník/Radek Halva zoom_in Jiří ValtaTrenérská filozofie Jiřího Valty je zřejmá – trpělivě pracovat na zvyšování výkonnosti hráčů, zejména těch mladých, kterým by měla patřit budoucnost. Daří se mu to v Březové? „Práce je to složitá, a to zejména z jednoho důvodu. Tím je počet hráčů na tréninku. Dostatečně se sejdeme prakticky jenom v pátek. Trénujeme třikrát týdně, právě proto, aby ti, co v jednom týdnu nemohou kvůli práci, to pokud možno příště dohnali. Což samozřejmě není ideální stav, těžko potom některé věci přenášet do utkání. Když jedu na trénink a vidím množství omluvenek, tak jsem zklamaný, protože jak potom mám hráče výkonnostně posouvat… Je to složité,“ popisuje Valta těžkosti trenérského řemesla na krajské úrovni, s nimiž se ovšem nepotýká zdaleka jen on.

„Myslím, že mám v současné době mužstvu zajímavé mladé hráče, s nimiž se dá pracovat a kteří mají perspektivu, ale práce s nimi by byla rozhodně ještě přínosnější, kdybychom se scházeli ve vyšším počtu. V tomhle jsem asi trochu snílek,“ povzdechl si březovský lodivod.

To, že jim Jiří Valta má co předat, je nesporná věc. V nejvyšší české soutěži odehrál pět desítek zápasů (Hradec Králové, Lázně Bohdaneč), má za sebou i bohaté zkušenosti z druhé ligy (Lázně Bohdaneč, Pardubice, Zlín). Trénoval v Poličce, Letohradu či Litomyšli a jen z tohoto výčtu se zdá, že by měl v trenérské kariéře zase pomalu pomýšlet výše. Má takové ambice? „Na jednu stranu bych se rád vrátil do vyšších soutěží, beru však jako fakt, že šance v tuto chvíli nepřišla, konkrétní nabídku jsem neměl. Takže jsem zůstal v Březové, kde mě lákala práce s mladými kluky. Co bude dál, to se uvidí,“ nechává své osobní budoucnosti volný průběh Jiří Valta a nevylučuje přitom, že by fotbalově dění i opustil. „Nikdy neříkej nikdy, ale upřímně říkám, že nevím, zda se v budoucnu nebudu věnovat jiným svým aktivitám,“ zvažuje kouč aktuálně čtvrtého celku krajské I. B třídy.

A také je rád, že se Sokolu vyhnuly problémy se zaplaveným hřištěm, které musí řešir na mnoha jiných místech. V klubu si všichni oddechli, vždyť březovský areál lepší přímo na břehu řeky Svitavy. Ta ale naštěstí svoje koryto nepustila.