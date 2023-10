KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Souboje fotbalistů Litomyšle a Svitav bývaly v poslední době ozdobou nejvyšší krajské soutěže. To, které se hrálo poslední zářijovou sobotu na stadionu na Černé hoře, však bude bohužel maximálně „ozdobou“ nejbližšího zasedání disciplinární komise. Zajímavého fotbalu v něm bylo jako šafránu, v paměti spíše zůstanou vložky patřící do jiných odvětví.

TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy (0:1). | Foto: Martin Alexa

„Nejde nám to fotbalově, ale to, co se na hřišti odehrálo, se nesmí stát za žádné situace. My jsme na dlouhou dobu bez dvou hráčů základní sestavy, navíc jsme v oslabení inkasovali a jsme i bez bodů. Pro mě je to nepřípustné a musím se za svoje svěřence omluvit všem, kteří na stadion vážili cestu.“

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl

Okresní rivalové se střetli o pár dnů dříve v poháru a ani tehdy to nebyla žádná fotbalová pochoutka. A nyní to snad bylo ještě horší, hrálo se od začátku v atmosféře nevraživosti a podrážděnosti na hřišti i mimo něj.

První poločas byl doslova nekoukatelný, jediné, čeho bylo na hrací ploše nadměrné množství, byly tvrdé zákroky na obou stranách, jež bohužel zůstaly bez výjimky bez adekvátního trestu… Fotbalově se však týmy trápily.

Po změně stran se občas přece jenom objevil i záblesk herní kvality, tu a tam se povedla souvislejší kombinace, i zakončení přestalo být cizím slovem. To nejnebezpečnější vyprodukoval svitavský Juřík a rozezvučel tyč. Domácí se ke své nejvážnější akci propracovali po Paclíkově průniku a jeho zpětné přihrávce na Štarmana, jenž ovšem ve vyložené pozici překopl.

Všechno tedy nasvědčovalo tomu, že derby doklopýtá k bezbrankové plichtě, která by snad byla i spravedlivým vysvědčením aktérů za předvedené výkony. To by však nesměla přijít 86. minuta, rozehraná standardní situace Jiskry a neskutečná mela ve svitavské šestnáctce.

Popisovat ji podrobně snad netřeba, nacházíme se v rubrice Fotbal a nikoli MMA. Každopádně jejím důsledkem bylo, že litomyšlští bratři Severovi a svitavský Chlup šli s červenými kartami ze hřiště a podrží-li si krajská disciplinárka nastavený trend svých rozhodnutí z minulého týdne, můžeme se dočkat dalších zajímavých čísel…

Nebyl to však ještě konec utkání. Svitavy se v úplném závěru dostaly ještě k jednom trestnému kopu, první centr domácí odvrátili, opakovaný nikoli, míč propadl k Davidu Juříkovi, ten se nerozpakoval a pohotovou přízemní střelou nasměroval tři body do Svitav.

Tečka za nepěkným utkáním tak byla pro hosty nečekaně veselá…

Naopak Jiskra prodloužila svoje výsledkové trápení, z pěti posledních mistrovských utkání získala jediný bod a dala za tuto dobu tři góly. A k tomu připočtěme prohrané utkání v poháru, rovněž bez vstřelené branky.

Dojmy z tohoto derby zůstaly kulantně řečeno rozpačité a upřímně řečeno je dobře, že příští vzájemné střetnutí bude na programu napřesrok někdy na přelomu dubna a května. Pro tenhle podzim toho bylo mezi Litomyšlí a Svitavami dost…

„V krátké době druhé derby se Svitavami se neslo ve stejném duchu jako to předešlé. Fotbalu velmi málo, spíše válka o každý míč. Oba týmy jednou orazítkovaly brankovou konstrukci, my v závěru nevyužili velkou příležitost Štarmanem. To, co následovalo, byla ostuda fotbalu a zejména naše. Hráče jsme nabádali, aby udrželi emoce na uzdě, ale stal se pravý opak. Nejde nám to fotbalově, ale to, co se na hřišti odehrálo, se nesmí stát za žádné situace. My jsme na dlouhou dobu bez dvou hráčů základní sestavy, navíc jsme v oslabení inkasovali a jsme i bez bodů. Pro mě je to nepřípustné a musím se za svoje svěřence omluvit všem, kteří na stadion vážili cestu. Uvidíme, jaké další důsledky to bude mít,“ nehledal litomyšlský trenér Roman Pražák žádné výmluvy na adresu některých svých svěřenců.

„V prvním poločase to byl jen boj, na obou stranách bez fotbalového umu, bez přesné přihrávky a vážnější příležitosti. Po změně stran se herní kvalita zápasu přece jen zvedla, už byla k vidění nějaká kombinace, střelba, z našeho snažení vzešla tyč nastřelená Juříkem, i domácí měli svoji velkou příležitost. Bohužel v závěru se stalo, co se stalo, hromadnou rvačku komentovat nebudu. V samotném závěru se nám po standardní situaci podařilo zužitkovat početní výhodu a Juřík rozhodl o našem vítězství, kterého si samozřejmě ceníme. Je ale škoda, jak derby vypadalo a k čemu v něm došlo, protože oba týmy umí hrát dobrý fotbal,“ glosoval vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.

9. KOLO: Libišany – Lanškroun 1:0 (0:0). Branka: Kaufman. Přelouč – Pardubičky 1:1 (0:1). Branky: Voženílek z pen. – Müller. Třemošnice – Vysoké Mýto B 1:1 (1:1). Branky: Petrlík – Švejda. Choceň – Moravany 9:2 (4:2). Branky: Gronych 4, Štanglica 2, R. Fikejz, Dolníček, Matějka – Hájek 2. Litomyšl – Svitavy 0:1 (0:0). Branka: D. Juřík. Heřmanův Městec – Prosetín 2:0 (1:0). Branky: Hauf, Hlaváč. Česká Třebová – Horní Ředice 2:1 (0:1). Branky: Krása, Polášek – Pithart. Holice – Lázně Bohdaneč 3:2 (3:1). Branky: Václavek 2, Vodák – Klouda z pen., Janeček.