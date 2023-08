I. A TŘÍDA: Odstartovaly podzimní mistrovské boje ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži. Protože v ní mají početní převahu týmy ze Svitavska a Orlicka, nebude v každém kole nouze o zajímavá derby. Nejinak tomu bylo při premiéře, ve které mimo jiné svitavské béčko přehrálo rivaly z Dolního Újezdu a Zámrsk zásluhou gólu v poslední minutě bral všechny body v duelu s Českými Heřmanicemi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

S velkým zájmem se čekalo na start moravskotřebovského Slovanu a jeho omlazeného týmu, v němž devět z jedenácti lidí v základu bylo ročníku narození 2000 a mladších. A na půdě letohradské rezervy se ukázalo, že by to mohlo dobře fungovat. Slovanisté na trávníku dominovali svojí rychlostí, domácí měli obrovské problémy zachytávat akce směřující po stranách hřiště a protože na straně hostů byla především díky Liboru Lebišovi také vysoká produktivita, zrodil se nakonec jednoznačnější výsledek, než by před zápasem koho napadlo. Třebovští ukázali zajímavou perspektivu pro další pokračování sezony, zatímco béčko těžce kousalo šestigólový příděl.

Zlepšit výsledky na hřištích soupeřů, tak zní pro nový ročník jeden ze zásadních úkolů poličských fotbalistů. A na trávníku nováčka soutěže ve Slatiňanech bylo patrné, že to nepůjde nijak snadno. O netradiční kulisu utkání se postarala rekonstrukce atletické dráhy, kvůli které byla hrací plocha obehnána kovovým ohrazením. Po herně i výsledkově vyrovnaném prvním poločase Poličští dokonale „pohřbili“ utkání nezvládnutým nástupem do druhé části hry, kdy zřejmě ještě zůstali duchem v kabině. Jinak si těžko vysvětlit, že hned ve 49. minutě nechali lacino skórovat hlavou Borovičku a hned vzápětí dovolili dokonce dvojici domácích hráčů postupovat na Ehrenbergera, což Koblasa pohodlně využil zakončením „do prázdné“. Poličku vrátil proměněným pokutovým kopem do hry Mužík, ale závěrečný tlak nebyl nic platný a soutěž otevřela prohrou z kategorie zbytečných.

Jiskře pomohl do sedla skvělý začátek, svitavská hra byla směrem dopředu jalová

Vyrovnané okresní derby ve Svitavách nabídlo v prvním poločase po jednom gólu na každé straně, kdy na vedoucí zásah po přesné umístěné střele Ovada z vápna odpověděl novic v dolnoújezdské sestavě Novotný, který prokázal, že si s rychlou brejkovou akcí umí poradit bezvadně. Zápas zlomil ve svitavský prospěch deset minut před koncem Škáva, který se nejlépe zorientoval v závaru v pokutovém území. „Chtěli jsme hrát od začátku aktivně, napadat soupeřovu rozehrávku, sbírat odražené míče, ale to se nám v prvním poločase nedařilo a nehráli jsme dobře, byť jsme z ojedinělé akce vstřelili branku. Po změně stran jsme hru zpřesnili, dokázali dostat hosty pod tlak a nakonec utkání rozhodli. Dá se říci, že ve druhém poločase jsme hráli to, co jsme chtěli hrát už v prvním,“ okomentoval utkání trenér Svitav Martin Komoň.

Poslední kolo minulé sezony a první dějství nové svedlo proti sobě stejnou dvojici. A pořádně atraktivní, do Jablonného nad Orlicí přijel tým FC Jiskra 2008 a v kulise 350 fanoušků se tentokrát neodehrávala přestřelka jako v červnu, zajímavý fotbal však nesporně ano. Jeho průběh byl dlouho bezgólový, žádná ze slibných akcí se neujala, závěr ovšem patřil domácím. V 77. minutě dorazil Filipovu střelu vyraženou gólmanem Vyšohlídem pohotový Matějka a pojistku přidal po vydařené kombinační akci Václavek.

Opatov sázel půltucet. Střelec Milota rozjásal celé Vendolí v 90. minutě

Nováček ze Žamberka si obnovenou premiéru v I. A třídě odbyl v Proseči, tedy na trávníku mužstva, které celou soutěž v uplynulém ročníku opanovalo. Těžší start si tedy bylo možno sotva představit. Zápas tam nerozehrál špatně a z první vážnější situace udeřil zásluhou Chlumeckého, který zakončoval v šestnáctce zcela nepokryt. Vedení hostů však mělo život sotva jepičí, další minuty totiž patřily domácím a jejich rychlému obratu skóre ještě do přestávky. Po ní hosté nejprve přežili tutovku soupeře a potom se pustili do boje alespoň o vyrovnání, ale přes několik více než solidních příležitostí jim nebylo dopřáno a sezonu otevřeli těsnou porážkou.

V Zámrsku se v derby s Českými Heřmanicemi odehrálo všechno podstatné ve druhé půlce. Ta první bezbranková příliš vzruchu nenabídla, zato krátce po přestávce zápas pořádně „nastartoval“ vedoucím gólem domácí Novák. Soupeř odpověděl o něco později vyrovnávací trefou Bárty a střetnutí pomalu směřoval k plichtě, v 90. minutě však udeřil střídající Matoušek a zatímco domácí většina ve více než třísethlavém publiku jásala, tak hostující fanoušci a hráči si mohli jen smutně povzdechnout…

SOUTĚŽ Deníku: Kde leží nejlepší fotbalová adresa? Holice ve finále

A ještě zbývá pohled do Ústí nad Orlicí na dramatickou bitvu béčka se Skutčí. Kromě čtyř gólů ji „okořenily“ v posledních dvaceti minutách i tři červené karty. Nejprve šel ven za zmaření zjevné možnosti dosažení branky ústecký Grunta, brzy ho následoval z lavičky trenér Novák a u disciplinárky skončí také hostující Netolický, který si zkrátil pobyt na hřišti o pár desítek sekund. Byl to právě tento hráč, kdo se z penaltového puntíku postaral o vyrovnání na 2:2 a dělbu bodů, přestože domácí potom i v oslabení v závěru sahali po vítězném zásahu.

I. A TŘÍDA – 2. KOLO: Svitavy B – Dolní Újezd 2:1 (1:1). Branky: Ovad, Škáva – Novotný. Slatiňany – Polička 3:2 (1:1). Branky: Bakeš, Borovička, Koblasa – Bureš, Mužík z pen. Letohrad B – Moravská Třebová 2:6 (1:3). Branky: Hauf, Filip – Lebiš 3, Lexman, Lexmaul, vlastní (Šponar). Jablonné nad Orlicí – FC Jiskra 2008 2:0 (1:0). Branky: Matějka, Václavek. Zámrsk – České Heřmanice 2:1 (0:0). Branky: Novák, Matoušek – Bárta. Ústí nad Orlicí B – Skuteč 2:2 (0:1). Branky: Krátký, Bednář – Čermák, Netolický z pen. Proseč – Žamberk 2:1 (2:1). Branky: Mareš, Klíma – Chlumecký.