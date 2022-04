110 let. To je součet věku gólmanů, kteří proti sobě nastoupili v utkání Libchavy – Bystré. Na jedné straně osmačtyřicetiletý Tomáš Kollert, na druhé dvaašedesátiletý (v květnu to bude ještě o rok více!) Jaroslav Dittrich, který znovu neváhal a mužstvu v nouzi pomohl. Že zápas skončil 4:2 pro domácí, za to rozhodně nemohl on, ale spíše jeho spoluhráči, protože bysterská defenziva byla příliš průchozí, než aby to libchavští střelci mohli nechat bez trestu.