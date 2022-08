To na dalších stadionech se pálilo ostrými. Dobříkov začal novou éru po odchodu dlouholetého kouče Milana Šmardy a pod vedením nového trenéra Pavla Mansfelda nejlépe, jak mohl. S lanškrounským béčkem si hladce poradil, na jeho trávníku mu nasázel pět gólů a naznačil velice slibnou formu. Podobně jako Kunčina, která stejným počtem zásahu vyprovodila Pomezí. Výsledek zápasu zvýraznila dvěma góly v závěru, když soupeř rezignoval.

Dolnímu Újezdu pomohla přesilovka, Poličce chyběl ještě jeden gól

Jarní přeborník ústeckého okresu z Jehnědí poprvé naskočil do bojů v I. B třídě skupině B. I když, naskočil… Ve Svratouchu to byl hodně ospalý skok. Jakoby si totiž hosté neuvědomili, že začala mistrovská sezona, tak po třech minutách podruhé rozehrávali ze středového kruhu po obdrženém gólu! Zpackaného začátku byla ohromná škoda, neboť další průběh ukázal, že Jehnědí mohlo klidně myslet na bodový zisk. Začít ale stahovat za stavu 3:0 (a to třetí branku hosté obdrželi kuriózně z nákopu Fialy z vlastní poloviny hřiště!) bylo pozdě. Dostalo se na kontakt, ale to bylo vše.

Na půdě Sloupnice otevřeli fotbalisté Janova svoje účinkování v krajské soutěži. A okresní přeborník Svitavska nezačal podle představ. I když se Sloupnice na jaře řadila mezi přední celky skupiny, tak rozhodně bylo v janovských silách předvést se tam lépe než třígólovou porážkou. Projev hostů však byl po většinu času mdlý, navíc se prezentovali nedůslednou hrou v defenzivě, takže soupeř si z jednoduchých situací snadno vypracoval pohodlné vedení. A když už mohli Janovští vývoj přece jenom zdramatizovat, tak nevyužili ani stoprocentní šance.

Slovan se herně hledá, ale boduje. V Chocni ho podržely ukrajinské hvězdičky

V okresní bitvě v Jaroměřicích hrála prim Březová. Ta neměla dobré jaro a do nového ročníku si přála vkročit daleko lépe, což se jí na Malé Hané povedlo. V jejím dresu se poprvé představil zkušený Ondřej Ovad, fotbalisté dobře známý především svitavským divákům. Hvězdou duelu však z březovského pohledu byl střelec Dufek, jehož dvě trefy nasměrovaly utkání směrem, který se líbil fotbalistům od řeky Svitavy. Ti dokonce odskočili na rozdíl tří branek, korekce jaroměřického hrajícího trenéra Švece byla spíše z rodu kosmetického, neboť na další nápor neměli domácí ani čas, ani síly, a Březová měla závěrečné minuty s jistotou pod kontrolou.

Sedm gólů Bystrého a Třebařova. V Boršově pískal čtyřiaosmdesátiletý rozhodčí

Žamberk na jaře propadl do nejnižší soutěže v kraji, což rozhodně není důstojné tradic fotbalu v tomto městě. Pokus o návrat na vyšší úroveň zahájil úspěšně, když si přivezl tři body z Moravské Třebové. Rozhodla 38. minuta, kdy dostal ideální pas za obranu Jírů a v zakončení si před brankářem Schreiberem poradil s přehledem. Hosté byli celkové v utkání aktivnější a nebezpečnější, v největší příležitosti třebovského béčka zvonilo břevno.

SKUPINA B – 2. KOLO: Kunčina – Pomezí 5:0 (1:0). Branky: Spálenský 2 (1 z pen.), O. Brychta, Širůček, Kudyn. Lanškroun B – Dobříkov 1:5 (0:4). Branky: Zelinka – Rychtařík, Kulhánek, Richter, Vojtíšek, vlastní (Popelář). Sloupnice – Janov 3:0 (1:0). Branky: Karlík 2, O. Mikulecký. Jaroměřice – Březová nad Svitavou 1:3 (0:1). Branky: Švec – Dufek 2, Říkovský. Svratouch – Jehnědí 3:2 (2:0). Branky: Pavlík, Janeba, Fiala – Vondra, Gregar. Moravská Třebová B – Žamberk 0:1 (0:1). Branka: Jírů. Libchavy – Semanín 0:0 (0:0).