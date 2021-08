Na pohled vypadá výhra 3:2 v Poličce „skromně“, ovšem obraz hry v průběhu střetnutí nasvědčoval jeho daleko výraznějšímu vítězství. Ano, do I. A nyní přibyl tým, s nímž se musí počítat. Do rybníku vplula dravá štika.

Dvě vady na kráse mnoho neubraly

Sedmdesát minut hosté tahali za mnohem delší konec fotbalového provazu, diktovali tempo, byli na tom lépe kombinačně i v osobních soubojích, byli nebezpečnější ve finální fázi, ostatně skóre 0:3 vypovídalo jasnou řečí o tom, co se na poličském pažitu dělo.

Domácí sice koncovku zdramatizovali, dostali se na kontakt, ale na nic dalšího upřímně řečeno neměli a snad by to ani nebylo zasloužené.

„Jako nováček jsme se v tomto zápase chtěli v soutěži rozkoukat, ale nejeli jsme do Poličky s přehnaným respektem, byť nám chyběli tři hráči ze základu. Od první minuty jsme na nic nečekali, na soupeře jsme tlačili aktivní hrou, snažili jsme se o celoplošný fotbal. Z množství šancí jsme tři zúročili a mohlo jich být ještě více,“ chválil týmový výkon asistent trenéra Jan Uhlíř.

Nakonec ale bylo ze závěru drama. „Bylo to zbytečné, dalo se to určitě uhrát klidněji a bez nervů. Za tříbodový vstup do soutěže jsem samozřejmě rád. I za to, že jsme nebyli zakřiknutí, věděli jsme, jakou máme sílu a byli sebevědomí. Jen to tak mělo být nejen sedmdesát, ale devadesát minut,“ dodal Uhlíř.

Domácí probuzení bylo příliš pozdní

Na poličské straně panovalo pochopitelně zklamání z porážku na úvod sezony, ale i vědomí kvalit soupeře. „Přirovnával jsem Bohdaneč k Libišanům, upozorňoval jsem kluky, že jakmile dáme protihráčům, kteří jsou velmi šikovní na balonu, prostor, tak s námi budou cvičit. Což bylo vidět, do poločasu jsme se nedostali prakticky k ničemu,“ konstatoval domácí kormidelník Miroslav Kovář.

„Udělal jsem v průběhu zápasu hodně změn v rozestavení, trochu jsme se zvedli ve druhém poločase a hlavně po vstřelené brance, začali jsme soupeře přece jen důsledněji dostupovat, ale na lepší výsledek to nestačilo. Sportovně musíme uznat, že hosté byli lepší a vítězství si zasloužili,“ uzavřel Kovář.

Polička – Lázně Bohdaneč 2:3 (0:1)

Branky: Mužík, Navrátil z pen. – Virt, Kakrda z pen., Klátil.