I. B TŘÍDA: Skupina B nejnižší krajské fotbalové soutěže se po odchodu Svratouchu opět změnila na čistě svitavsko-orlickou a znovu tedy budeme svědky přetahované, který z regionů na tom bude výkonnostně lépe. V minulé sezoně to bylo jednoznačně Ústecko, jak tomu bude nyní, to se teprve ukáže. Úvodní kolo mnoho nenapovědělo, neboť se hrála převážně okresní derby.

V Moravské Třebové se ukázalo, co ve fotbale znamená efektivita v zakončení. Proto vypadá výsledek 3:0 jako jednoznačný ve prospěch domácích. Průběh takový rozhodně nebyl, jenže Janovští v průběhu utkání zahodili, co se dalo, včetně tutovek po gólech doslova volajících. Jediným důsledkem jejich snažení byla skutečnost, že z gólmana Pospíšila vyrobili hrdinu utkání. A jelikož na straně Slovanu si zejména Herasymenko počínal ve finální fázi daleko lépe, zůstaly tři body doma a v Moravské Třebové mají za sebou exkluzivní start do sezony: jak áčko, tak rezerva.

Ani Březová, ani Pomezí nezažily dobré jaro, vzájemný střet měl napovědět, kdo je na tom lépe na prahu ročníku nového. Hosté vyrukovali s několika posilami z Borové, kde skončil dospělý fotbal, a do utkání vstoupili díky vedoucí brance Soukupa lépe. To ovšem bylo z jejich strany všechno, domácí ještě v prvním poločase dvěma rychlými zásahy vývoj překlopili na svoji stranu a když se jim krátce po rozehrání druhé půle povedlo zásluhou Ježe odskočit na dvoubrankový rozdíl, dostali zápas pod svoji kontrolu.

Obnovená premiéra bysterského nováčka v I. B třídě nedopadla na trávníku okresního rivala v Kunčině dobře a na vině bylo příliš mnoho defenzivních okének v jeho hře. Zejména v úvodní desetiminutovce, do které domácí vletěli „po hlavě“. Ještě, než se všichni vzpamatovali, svítilo na ukazateli skóre 3:0! Další průběh byl přece jenom vyrovnanější, ale kunčinští fotbalisté si hlídali situaci a protivníka na kontakt nepustili.

Meziokresní souboj v Jaroměřicích nabídl snad všechno, co fotbal nabídnout může: sedm gólů, penalty, vyloučení. Domácí Slouka si vykoledoval dvě žluté karty v době, kdy ještě neutekla ani celá půlhodina hry, což byla pro jaroměřické plány těžká komplikace. Zápas se zlomil za stavu 1:1 ve druhém poločase, kdy lanškrounské béčko využilo výhodu jednoho může v poli a poté, co Šilar proměnil druhý pokutový kop hostů, bylo to 1:4. Domácí v samotném závěru slepenými trefami zdramatizovali vývoj, ale na další nápor jim nezbýval čas.

Premiérové dějství celkově výrazně přálo domácím celkům. Jediný bod dokázala na cizím hřišti uzmout Sloupnice, a to na půdě českotřebovského nováčka. Hosté vstupují do sezony poněkud s obavami, z úspěšné jarní sestavy jim vypadlo několik důležitých figur včetně elitního kanonýra Ondřeje Mikuleckého, ale samotné utkání ukázalo, že k přehnanému strachu nemusí být důvod. Úvod sice patřil domácím, kteří se do hry pustili hodně zostra, ale soupeř se postupně na trávníku porovnal a o výhru nakonec přišel v 85. minutě. Jako zajímavost duelu lze označit věkový rozdíl mezi nejmladším (českotřebovský Tomáš Mazura ročník 2007) a nejstarším (sloupnický Luděk Štarman ročník 1967) hráčem, kteří se potkali na hřišti. Činil 40 let!

Další orlická derby byla možná až nečekaně jednoznačná. Dobříkov potvrdil svoje ambice a všeobecné očekávání, že se bude hlásit do boje o špici. Na jaře ještě „átřídní“ Tatenici nasázel půltucet branek a coby gólově nejproduktivnější tým uplynulé sezony předvedl, v čem jeho jeho silná stránka. To výsledek v Jehnědí byl docela překvapením, vždyť domácí fotbalisté se na jaře zachraňovali s pořádně odřenýma ušima. Přes léto se však jejich sestava dala přece jenom do kupy a Semanín to krutě odskákal, zásluhou produktivní dvojice Gregar – Rozlívka bylo „vymalováno“ do poločasu, když první jmenovaný otevřel střelecký účet po pár vteřinách hry.

I. B TŘÍDA – SKUPINA B – 2. KOLO: Jehnědí – Semanín 4:0 (4:0). Branky: J. Gregar 2, Rozlívka 2. Březová nad Svitavou – Pomezí 3:1 (2:1). Branky: Říkovský, Ducháček, Jež – Soukup. Kunčina – Bystré 4:2 (4:1). Branky: T. Brychta 2, A. Kaláb, Spálenský – Drašar z pen., Peterka. Moravská Třebová B – Janov 3:0 (1:0). Branky: Herasymenko 2, Doseděl. Dobříkov – Tatenice 6:1 (2:0). Branky: Vaněk 2, Novotný 2, Sedlák, Rychtařík – O. Tareš. Česká Třebová B – Sloupnice 2:2 (1:2). Branky: Foff, Kolář – Holec, Černý. Jaroměřice – Lanškroun B 3:4 (0:1). Branky: J. Valenta, Huppert, vlastní (Bureš) – Marek 2 (1 z pen.), Richtr, Šilar z pen.

