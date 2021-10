Třetí do party z regionálního trojlístku v nejvyšší krajské fotbalové soutěže tentokrát neplánovaně stál. Na vině byla karanténa v lanškrounském klubu, duel s Moravskou Třebovou tak musel být odložen a bude se dohrávat v náhradním termínu.

Rohovládova Bělá – Litomyšl 0:3

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Po dvou vysokých porážkách jsme chtěli odehrát důstojnější roli. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, brzy neinkasovat a ohrozit soupeře z brejků. Dařilo se nám to až do závěru prvního poločasu, kdy hosté dvěma slepenými góly za vydatného přispění našeho brankáře šli do šaten spokojenější. Ve druhém poločase padl gól opět pouze do naší sítě, ačkoliv šance na korekci výsledku jsme měli. Hosté se na vítězství nijak nenadřeli, opět jsme jim některé góly spíše darovali.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Základním úkolem před zápasem s Bělou bylo tohoto soupeře nepodcenit. Myslím si, že to se nám podařilo a k utkání jsme přistoupili zodpovědně. Domácí nastoupili v hlubokém bloku a čekali na příležitost k brejku. Prakticky celý první poločas se odehrál na jejich polovině. Vytvořili jsme si celou řadu příležitostí, ale dokázali se prosadit až krátce před přestávkou, kdy jsme si pomohli standardkou a potom využili obrovské hrubky domácího gólmana. Druhý poločas byl z naší strany plný nepřesností, hra byla neurovnaná. I přes horší výkon po změně stran jsme po krásné kombinaci přidali třetí branku a od té chvíle se utkání jen dohrávalo. Tři zápasy, kde bylo naší povinností získat devět bodů, jsme zvládli, a v dalším kole poměříme v neděli dopoledne na domácím hřišti síly s vedoucím týmem z Horních Ředic. A to bude duel, který nám ukáže, jak na tom skutečně jsme.

Svitavy – Moravany 0:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Pětadvacet minut se na hřišti nedělo vůbec nic, hra byla plná nepřesností a odbývala se jen kolem středového kruhu. Teprve potom se začalo něco dít, zajímavá byla třeba akce Hýbla, který hezky obešel dva protihráče, ale pálil do brankáře. Bohužel to ale byla věc spíše ojedinělá. Hosté přijeli s cílem neinkasovat, hráli zatažení, ale když zjistili, že my jsme skoro neškodní, tak občas vyrazili i dopředu. Ačkoli jsme určité náznaky měli, tak nám po celý zápas vázla kombinace a pořádně jsme ani nevystřelili. V závěru nám nepomohlo ani několik standardních situací, po nichž jsme zakončovali nepřesně. Nakonec nás ještě podržel Cabal, v závěru vytáhl z „vinglu“ střelu hostujícího Nováka. Moravany si odvezly domů to, pro co si do Svitav přijely, my toho bohužel ukázali hodně málo. Bylo to nepovedené utkání.

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Přijeli jsme do Svitav s pokorou, protože se nám historicky na jejich velkém hřišti příliš nedařilo. Nakonec jsme odjeli s bodem, což asi odpovídá dění na trávníku. I když domácí měli větší tutovky, my jsme si dokázali vytvořit také několik slibných příležitostí. Bod bereme a rádi bychom ho ztrojnásobili v následujícím domácím utkání.

12. KOLO: Rohovládova Bělá – Litomyšl 0:3 (0:2). Branky: 39. M. Hašek, 43. Kundera, 61. Urban. Holice – Choceň 3:1 (2:0). Branky: 9. a 36. z pen. Václavek, 51. Kovařík – 77. Benda. Luže – Pardubičky 0:3 (0:2). Branky: 18. Krejčí, 25. Knyshov z pen., 62. Svoboda. ČK: 1:0 (83. Richter). Proseč – Česká Třebová 2:2 (0:1). Branky: 53. Fenyk, 73. Mareš – 28. Pešek, 86. Deml. Horní Ředice – Heřmanův Městec 2:0 (0:0). Branky: 76. Plašil, 90. + 3. Hrdý. Třemošnice – Chrudim B 0:0 (0:0). Svitavy – Moravany 0:0 (0:0).

Utkání Lanškroun – Moravská Třebová bylo odloženo (karanténní opatření v domácím týmu).