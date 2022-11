Za normálního stavu věcí by měl být moravskotřebovský Slovan schopen odehrát v Holicích solidní, neřku-li rovnocennou partii. Kvality by na to měl mít ve svém kádru dost. Jenže pokud má kouč Bokij k dispozici sotva jedenáctku, tak ani není divu, jak špatně to dopadlo. A to navíc si hosté kromě přídělu odvezli i dvě červené karty, přičemž Potáček se při svém surovém zákroku v 90. minutě sám vážně zranil a byl odvezen RZS do nemocnice. Svitavští si ze svých značně nevyrovnaných výkonů vybrali tentokrát jeden z těch zdařilejších a domácí skalp Lázní Bohdaneč rozhodně není k zahození. Litomyšl zažívá úspěšný podzimní finiš, výhra nad vysokomýtskou rezervou byla čtvrtá za sebou a s tím souvisí i výrazný vzestup vyrovnanou tabulkou.

Holice – Moravská Třebová 6:0

Zdeněk Nývlt, sekretář SK Holice: V posledním podzimním domácím zápase měl náš výkon daleko k dokonalosti, ale přesto si hosté na cestu domů přibalili pověstného „kanára“ a navrch dvě červené karty za nesmyslné hrubé fauly.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Podobný zápas jsem snad ještě nezažil. V čase odjezdu nás bylo devět a sháněli jsme hráče, někteří nastoupili se zraněním, dostali jsme šestku, do toho ještě dvě červené karty a vážně zranění Potáčka. Na něho rozhodčí neodpískal v závěru za rozhodnutého stavu několik faulů, nechal se vyhecovat a bohužel to dopadlo tak, že mu při jeho zákroku, za který byl vyloučen, praskla kost, byl odvezen do nemocnice a je po operaci. Myslím, že rozhodčí měl k utkání přistoupit důsledněji a karty rozdávat dříve. V tom stavu, v jakém jsme byli, nebyla na lepší výsledek šance.

Svitavy – Lázně Bohdaneč 2:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Naštěstí jsme se tentokrát oprostili od našich tradičních zbytečných chyb a celé utkání nám vydržela potřebná koncentrace. Hosté sice byli v poli techničtější a kombinačně vyspělejší, ale ke gólovému konci se dvě akce povedlo dotáhnout pouze nám. U obou byl Ivo Svoboda, který se ze střelce proměnil v nahrávače. První branka padla po jeho spolupráci s Ehrenbergerem, před druhou si vyměnil míč s Válkem a potom přesnou přihrávkou oslovil Palatku, který se trefil pěkně k tyči. Mezitím měli svoji největší příležitosti také hosté zásluhou dvojice Klouda – Kakrda, první střelu kryl Cabal a do dorážky se druhému jmenovanému namotal spoluhráč. Je to velice cenné vítězství proti dobrému soupeři a bylo to skvělé ho potvrdit také v závěrečném podzimním duelu s Českou Třebovou.

Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč: Zápas jsme si prohráli sami. I když jsme byli v poli mírně lepším týmem, hráli jsme jen po vápno. Domácí naší první chybu okamžitě potrestali a šli do vedení. Vrhli jsme všechny síly do útoku, ale náš nedůraz v koncovce je neuvěřitelný. V závěru domácí vpadli do naší otevřené obrany a uzavřeli skóre.

Litomyšl – Vysoké Mýto B 2:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po důležitém vítězství v Pardubičkách jsme potřebovali venkovní body potvrdit v domácím prostředí s Vysokým Mýtem. Do utkání jsme velmi dobře vstoupili a ve čtvrté minutě se po skvěle zahraném rohovém kopu prosadil Hašek. Hned vzápětí hlavičkoval Štoudek a gólman předvedl skvělý zákrok. Zbytek poločasu se odehrával v podstatě mezi vápny, byl to spíše boj než fotbal, čemuž bohužel značně přispěl špatný terén. Druhý poločas se nesl v podobném duchu, fotbalu a hry po zemi bylo vidět velmi málo, nám se podařilo zásluhou Folty a jeho presinku získat balon a sám Folta chybu soupeře potrestal. Poté jsme si zápas zkušeně pohlídali a dokráčeli si pro tři body z vyrovnaného zápasu, který nabídl minimum možností. My jsme tentokrát byli nezvykle produktivní a dali ze tří šancí dvě branky. Škoda jen terénu, který je jedním slovem šílený a znemožňuje jakoukoliv souvislou kombinaci. Je to také jeden z důvodů, proč se nám daří venku lépe než doma, protože nás to značně limituje v naší hře.

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Na začátku jsme předvedli naši klasiku a znovu jsme ukázali, jak umíme naložit s předzápasovými pokyny. Po čtyřech minutách necháme domácího kapitána Martina Haška samotného a nepokrytého na zadní tyči. Tohle se nám prostě nemůže stávat, pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek. Další průběh zápasu byl potom celkem vyrovnaný, dá se říci, že místy jsme měli i mírně navrch, ale pouze ve středu pole. na rozdíl od minulého týdne a vítězného duelu s Holicemi nám tentokrát opět chyběla kvalita směrem dopředu, kde jsme byli úplně jaloví. Navíc jsme se nevyvarovali dalšího zaváhání při rozehrávce, soupeř ji potrestal a prakticky tím rozhodl. Litomyšl měla v útoku větší sílu než my. Dokážeme porazit i lepší týmy, jenže tímto způsobem to nejde.

13. KOLO: Česká Třebová – Třemošnice 5:0 (3:0). Branky: Novotný, Grepl, Vaňous, Sejkora, Klumpar. Holice – Moravská Třebová 6:0 (2:0). Branky: Vítek 2, Václavek, Lát, Prokop, T. Jedlička. ČK: 0:2 (Kopa, Potáček). Libišany – Pardubičky 2:3 (1:3). Branky: Šibal, vlastní (Martan) – Svatoň 2 (1 z pen.), Tuťálek. ČK: 1:1 (Machala – Ficek). Přelouč – Moravany 0:4 (0:2). Branky: Knotek 3, Beran. Svitavy – Lázně Bohdaneč 2:0 (0:0). Branky: Ehrenberger, Palatka. Choceň – Lanškroun 1:4 (0:0). Branky: Štanglica – F. Ptáček, Pecháček, Sita, Jílek. Heřmanův Městec – Horní Ředice 0:2 (0:0). Branky: Morávek, Řehák. Litomyšl – Vysoké Mýto B 2:0 (1:0). Branky: M. Hašek, Folta.