Favorit svoji úlohu zvládl. Žamberk si po několika výsledkových zakolísáních nesmí do konce podzimu dovolit další zaváhání, nemá-li vypadnout z postupové hry. Tím méně v Libchavách, tedy na trávníku posledního mužstva skupiny B, které zatím vyhrálo jen jednou. Podruhé mu to nevyšlo ani nyní, žamberský celek to nedovolil, když o svém dvougólovém vítězství rozhodl do poločasu. Nedá se asi mluvit o jeho jednoznačné převaze, byl ale dostatečně produktivní. Na rozdíl od domácích, kteří jen podtrhli svoje trápení a v momentech, kdy se dostali do nebezpečného zakončení a mohli vývoj „zamotat“, tak postrádali přesnost.

Kdo přišel pozdě, góly neviděl. V utkání lanškrounského béčka se Semanínem se odehrálo všechno podstatné na samotném začátku. Divák, který do hlediště přišel jen s malým zpožděním, přišel o obě branky, které stanovily výslednou dělbu bodů. Po necelých dvou minutách otevřel účet semanínský Křepela, hned vzápětí vyrovnal z pokutového kopu Ďuriš a vícekrát se síť ani na jedné straně nerozvlnila. Potom přibývaly jen žluté karty, ze Semanína si žlutý kartónek prohlédla půlka mužstva…

Nezvykle produktivní Jiskra: Ze tři vážnějších příležitostí vstřelila dvě branky

Konečně se štěstí usmálo. Kunčina neprožívá kdovíjak povedený podzim a nekouká z toho pro ni nic lepšího než boj o udržení. Čas od času však připomene svým fanouškům, že umí odehrát dobré utkání. Jako tomu bylo při výhře nad Sloupnicí nebo nyní, když si poradila s dalším silným soupeřem z Orlicka Jehnědím. Byla to pořádná detektivka až do konce, hosté v závěru vyrovnali z penalty kanonýrem Gregarem na 2:2, ale poslední slovo měli domácí a Ondřej Brychta v 90. minutě odpálil jejich radost. Dobrý skalp, jen je škoda, že Kunčina nedokáže takové výkony předvádět o poznání častěji, nemusela by mít potíže.

Ovadova střela měla cenu tří bodů. Březová přivítala v okresním derby Janov a nemohla snad ani začít lépe, než začala, neboť po necelé čtvrthodině dostal na šestnáctce příliš prostoru k zakončení Ovad a mířil přesně k tyči. Kdo ale čekal, že to pro domácí bude povzbuzením k další aktivitě, mýlil se, neboť se postupně začali ze hřiště vytrácet a nebýt nepřesnosti janovských hráčů ve finální fázi a rovněž několika zákroků brankáře Kejdy, určitě by nováček soutěže neodjel s prázdnou. Zápasu by remíza seděla, ale byl to jeden z těch případů, kdy „kdo dal gól, vyhrál.“

Svitavské béčko má cenný skalp, Dolní Újezd urval velmi důležité tři body

Gólové šílenství v Dobříkově. Vstřelit dvanáct gólů v utkání dospělých, to se zřídka stane v okresních soutěžích, natož v krajských, tam je to naprostá výjimka. A rozhodně se to nečekalo v duelu Dobříkova s Jaroměřicemi, protože hosté zapisovali v poslední době solidní výsledky a měli být domácím kvalitními soupeři. Čemuž odpovídal úvod utkání, vždy šli v 1. minutě do vedení! Co se však začalo dít následně, na to budou chtít rychle zapomenout, neboť Dobříkov je doslova rozsekal a otevřel si neskutečnou střelnici.

I horší výkon občas na tři body stačí. Sloupnice hostila Pomezí a nic jiného než tříbodový zisk se od ní nečekalo. Úkol splnila, byť to kdovíjak přesvědčivým stylem nebylo. „Šli jsme brzy do vedení, ale pak hosté vyrovnali z penalty a hra našeho mužstva nebyla dobrá. Vázla kombinace, chyběl pohyb, ale přesto jsme dali branku na 2:1. Ve druhém poločase jsme měli převahu, přidali jsme pojistku, měli další šance, ale další gól nedali. Naši hráči podali průměrný výkon, spokojeni můžeme být pouze se třemi body,“ vyjádřil se na klubovém webu domácí trenér Zdeněk Kocman.

Veterán Dittrich vychytal čisté konto a Bystré po dalším vítězství drží špici

Vítězství z nebes spadlé. Sloupnice by se byla posunula do čela skupiny nebýt toho, že Svratouch vykouzlil vítězství na půdě Moravské Třebové. Domácí rezerva byla skoro po celé utkání v poli lepší, výtečného brankáře Kašpara ale překonala jenom jednou (a to ještě s přispěním protihráče) a smírné skóre 1:1 na svoji stranu překlopili v posledních pěti minutách dvěma góly hosté. „Většina zápasu se odehrála na naší polovině, ale taktika, kterou jsme zvolili, byla správná. Dokázali jsme dát dvě nádherné branky po rychlých protiútocích a třetí po standardní situaci,“ pospal nikoli líbivý, ale účinný styl trenér Svratouchu Martin Pavlík.

SKUPINA B – 13. KOLO: Březová nad Svitavou – Janov 1:0 (1:0). Branka: Ovad. ČK: 1:1 (Dufek – O. Bureš). Lanškroun B – Semanín 1:1 (1:1). Branky: Ďuriš z pen. – Křepela. Kunčina – Jehnědí 3:2 (0:1). Branky: Tlustoš, Brychta, Kalina – J. Gregar 2 (1 z pen.). Dobříkov – Jaroměřice 12:2 (6:1). Branky: Rychtařík 3 (1 z pen.), Vojtíšek 3, Kulhánek 2, Vaněk 2, Novotný, Karela – J. Valenta 2. Sloupnice – Pomezí 3:1 (2:1). Branky: Holec, O. Mikulecký, Dočkal – Mojdl z pen. Moravská Třebová B – Svratouch 1:3 (1:1). Branky: vlastní (Fiala) – Pavlík, Jelínek, Macháček. Libchavy – Žamberk 0:2 (0:2). Branky: Huška, Trejtnar.