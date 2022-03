Kiks hned ve třetí minutě, tak začala jarní anabáze Svitav v krajském přeboru. Nedůraznou „malou domů“ napálil gólman Cabal do dotírajícího českotřebovského kapitána Vaňouse a bylo zle. Ne ovšem na dlouho, jelikož domácí mají ve svém středu Svobodu a toho start do jara zastihl při střelecké chuti. Jeho dvě trefy doplnil ještě pohotový Hýbl a rázem to bylo 3:1. Po změně stran se nejednalo o klidné dohrání zápasu, právě naopak, ale i na kontaktní zásah soupeře dokázal Ivo Svoboda reagovat.

Pět minut před závěrem odvrátil porážku s Holicemi moravskotřebovský Slovan. První mistrovské vystoupení pod taktovkou nového kouče Alexandra Bokije přineslo domácím nutnost dvakrát dotahovat náskok soupeře z Holic. Pokaždé se to povedlo a díky Krystlovu zásahu ze závěrečného náporu se body z vyrovnaného utkání dělily.

Kdo bude nejbližším pronásledovatelem Horních Ředic po úvodním jarním kole? Na tuhle otázku dal odpověď přímý duel druhého a třetího týmu podzimní části krajského přeboru. A odpověď to byla poměrně jednoznačná, chrudimská rezerva přehrála na domácím trávníku Za Vodojemem soupeře z Litomyšle pohodlným čtyřbrankovým rozdílem. Právě ve slově trávník byl z pohledu hostujících fotbalistů „zakopaný pes“, poprvé od listopadu loňského roku totiž odehráli utkání na přírodním povrchu, což se samozřejmě na jejich herní jistotě muselo negativně projevit. Nadto proti dobře hrajícím domácím. Ti rozdělili svůj gólový příspěvek rovnoměrně do obou poločasů. Nejpilnější byl v tomto směru Patrik Tlapák, který po necelé čtvrthodině otevřel účet z nařízeného pokutového kopu a prosadil se rovněž v nástupu do druhé části hry, když zvýšením chrudimského náskoku na 3:0 definitivně ukončil jakékoli litomyšlské naděje na zdramatizování vývoje střetnutí.

Moravská Třebová – Holice 2:2

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Bylo to utkání, které jsme mohli vyhrát, ale také prohrát. Nakonec jsme z něho s trochou štěstí díky gólu v závěru získali bod. Hlavně v prvním poločase byli hosté šikovnější, častěji v držení míče, my jim navíc sami nabídli vedoucí gól. Podařilo se nám vyrovnat, ale ještě do poločasu jsme inkasovali znovu. Naše snaha ve druhém poločase vedla ke srovnání, další šance ani na jedné straně se neujaly. Řekl bych, že se celkově jednalo o kvalitní utkání s dobrým soupeřem, remíza je zaslouženým výsledkem.

Jiří Tesař, trenér SK Holice: Zápas ze strany soupeře byl velmi důrazný, což nám neumožňovalo více kombinovat. Hra ale byla od začátku vyrovnaná. Na šance jsme měli minimálně o gól zvítězit. Mrzí mě i neuznaná branka kvůli ofsajdu, který podle mě nebyl. Příště už budeme chtít zvítězit.

Chrudim B – Litomyšl 4:0

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Výsledek 4:0 je přesvědčivý, i když bylo k vidění několik momentů, které patří k prvním duelům jara. Soupeř, kterému po podzimní části patřil primát nejúspěšnějšího týmu na hřištích soupeřů, hrál v hlubokém bloku, spoléhal na brejky a více dopředu se snažil vysunout až za našeho dvoubrankového vedení. Druhý poločas jsme měli už výrazně pod kontrolou, přidali další dvě branky a naprosto zaslouženě zvítězili. V určitých fázích jsme mohli určitě podat lepší výkon a stále je na čem pracovat, ale první jarní výhra nás moc těší.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: První mistrovské utkání po zimní přípravě nám zejména ve druhém poločase hrubě nevyšlo. Před zápasem jsme řešili řadu absencí, ale na to se nemůžeme vymlouvat, máme široký kádr a v souboji o druhé místo jsme se měli prezentovat jinak. První půle byla z naší strany jednoznačně lepší než druhá, ale soupeř nás vyškolil v efektivitě, kdy naše hrubky potrestal dvěma brankami, my se naopak ve dvou vyložených šancích nedokázali prosadit a jednou jsme k naší smůle nastřelili tyč. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že pokud budeme pokračovat ve výkonu z prvního, tak s utkáním můžeme ještě něco udělat. Ale Chrudim nás velmi dobrou hrou do ničeho nepustila. Vyhrál jednoznačně lepší tým. Pokud se chceme i nadále pohybovat v horních patrech tabulky tak naše výkony musí být diametrálně odlišné. Hned za týden můžeme nepovedené vystoupení napravit v domácím utkání s Moravany, bohužel vzhledem k připravenosti našeho hřiště budeme muset na umělou trávu…

Svitavy – Česká Třebová 4:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Důležité tři body na začátek jara. Zasloužili jsme si je především za první poločas, přestože jsme ho otevřeli hroznou chybou. Na inkasovanou branku jsme však dobře zareagovali, ve zbytku první části hry jsme byli lepší a výsledkem byl obrat skóre. Druhý poločas byl z naší strany slabší, možná i vinou toho, že ze hřiště musel zraněný Michal Čížek a jeho absence byla citelná. Hostům pomohlo střídání, snížili na rozdíl jediné branky a ještě jsme se strachovali o výsledek. Naštěstí Ivo Svoboda prokázal svůj čich na góly a v závěru po rychlém protiútoku zpečetil jak naše vítězství, tak svůj hattrick. Pozitivní bylo, že jsme celkem vydrželi se silami a že jsme po poháru vstřelili také ve druhém jarním soutěžním utkání čtyři branky.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Soupeř navázal na výborné výsledky z přípravy a potvrdil svoji kvalitu. Naopak některé výkony na naší straně zůstaly za očekáváním. Přesto jsme dokázali bojovat alespoň o bod až do konce utkání. Potýkáme se s marodkou, do které po nedělním zápase přibyli další dva fotbalisté. Teď se musíme co nejlépe připravit na následující utkání.

17. KOLO: Třemošnice – Pardubičky 0:1 (0:0). Branka: 69. Svoboda. Moravany – Heřmanův Městec 3:2 (0:2). Branky: 43. Novák, 66. J. Lukas, 76. Teplý – 13. Salfický, 25. Jošt. Chrudim B – Litomyšl 4:0 (2:0). Branky: 13. z pen. a 51. P. Tlapák, 26. Žalud, 87. V. Řezníček. Rohovládova Bělá – Luže 2:1 (2:0). Branky: 11. Pitter, 31. Nepivoda – 84. Radouš z pen. Horní Ředice – Proseč 4:0 (4:0). Branky: 10. Morávek, 25. Koutský, 27. Machatý, 40. Přibyl. Svitavy – Česká Třebová 4:2 (3:1). Branky: 20., 38. a 88. Svoboda, 27. Hýbl – 3. a 69. Vaňous. Moravská Třebová – Holice 2:2 (1:2). Branky: 41. Novotný, 85. Krystl – 11. Lát, 45. Václavek. Lanškroun – Choceň 4:0 (1:0). Branky: 36. vlastní (Gronych), 66. Pecháček, 68. Komínek, 78. Š. Kolomý.