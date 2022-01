Na úvod obligátní otázka. Jak hodnotíte podzimní část, dosažené umístění a bodový zisk vašeho celku?

S bodovým ziskem jsme spokojeni. Jsou tam sice některé zbytečně poztrácené body zejména v domácím prostředí, ale na druhou stranu se našly i zápasy, kdy jsme měli štěstí. Umístění není vzhledem k minimálním bodovým rozdílům mezi týmy tak důležité, ale za třetí místo v tabulce jsme samozřejmě rádi.

Jak jste spokojen s vaším podzimním účinkováním, co se týče předvedené hry?

Myslím, že jsme si drželi celkem stabilní výkonnost. Až na zápasy doma s Chocní a v Lanškrouně jsme v žádném nepropadli. Celkem nám to fungovalo v defenzívě, což je základ. V ofenzivní části bychom určitě měli být produktivnější, protože šancí si vytváříme spoustu, tam je potřeba, abychom se zlepšili, pokud se chceme udržet na současných pozicích. Určitě jsme se posunuli po taktické stránce, výrazně se nám zlepšila organizace hry, a to v těžkých utkáních přinášelo body.

Jiskra Litomyšl vs. FK Horní Ředice.Zdroj: Deník/Radek Halva

Projevila se podle vašeho názoru na podzimní sezoně předcházející dlouhá „covidová“ pauza a dva nedohrané ročníky?

U nás se to projevilo spíše v letní přípravě, kdy nám dost dlouho trvalo se do toho zase dostat. Hráči měli problém si zvyknout na nějaké pravidelné tréninky a standardní režim, ale postupem času se to dostalo do normálu. Samozřejmě fyzický deficit byl vidět celý podzim, ale v případě, že zimní příprava proběhne bez nějakých omezení, tak všechno doženeme.

Co byste na vašem podzimním vystoupení hodnotil jako pozitivní body, kde vidíte největší negativa?

Tak hlavním kladem je to, že se podzimní část soutěže kompletně dohrála. Z naší strany jsou to jistě vystoupení na venkovních hřištích, kde jsme podávali velmi dobré výkony a přivezli jsme osmnáct bodů. A negativa vidím dvě. To zásadní je, že jsme se v podstatě ani na jeden zápas nedokázali sejít v kompletním složení. Zranění, pracovní povinnosti a rodinné záležitosti nám neumožnily podstatnějším způsobem stabilizovat sestavu, na druhou stranu musíme být rádi, že máme takto široký kádr a vždy jsme si s tím i s pomocí dorostenců poradili. A druhým záporem byly výsledky na domácím trávníku, kde jsme poztráceli hrozně moc bodů. To je další věc, kterou musíme na jaře zlepšit.

Zmínil jste rozdíl ve vašich představeních a bodové úspěšnosti doma a venku. V čem to bylo?

Rozdíl tam rozhodně byl. Ano, našly se domácí zápasy, které jsme odehráli velmi dobře, hlavně s Moravskou Třebovou a Horními Ředicemi, ale jinak to bohužel bylo spíše trápení. Venku to fungovalo, tedy až na totální výpadek v Lanškrouně. Tam jsme působili daleko lepším dojmem.

Útok a obrana, počet vstřelených a obdržených branek, produktivita. Jak vycházíte v tomto porovnání, jak jste obstáli v těchto činnostech?

Jak jsem zmínil, tak defenzíva nám fungovala, celkem sedmkrát jsme udrželi čisté konto, což je slušné. V ofenzivě máme jednoznačně na čem pracovat, ale to je naše dlouhodobá bolest. Gólové příležitosti si přitom vytváříme, ale efektivita je mizerná.

Jaké duely byste ve vašem podání označil jako nejpovedenější a naopak, ze kterých vám body nejvíce chybí?

Nejpovedenější byly určitě domácí zápasy s Horními Ředicemi a Moravskou Třebovou, kde jsme to zejména po taktické stránce zvládli skvěle. Obstáli jsme také při střetnutí v Holicích, kde nás provázela po celou dobu totální nevraživost, ale kluci si s tím dokázali poradit. Tohle pro nás bylo velmi cenné vítězství. Nejhorší utkání jsme určitě odehráli doma s Chocní, to jsme nezvládli, na druhou stranu musím pochválit soupeře, protože Choceň ukázala, že má velmi kvalitní tým. Po herní stránce jsem moc lepších mančaftů během podzimu neviděl. Určitě nás mrzí prohra v derby se Svitavami, kde jsme na bod měli. A z těch venkovních zmíněný propad v Lanškrouně, kde jsme se nechali porazit jedním hráčem.

TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky.Zdroj: Deník/Radek Halva

Co byste řekl k soutěži jako celku, jak se vám líbí, posunuje se její herní kvalita? Co vás v ní během podzimu zaujalo či překvapilo, ať v kladném nebo záporném smyslu?

Myslím, že úroveň krajského přeboru je slušná. Soutěž je snad až na poslední mužstva velmi vyrovnaná a dá se říci, že každý může porazit každého. Ovšem ani zatím nejhorší trojku bych nezatracoval, podívejte se na Moravany, jak se dokázaly v průběhu podzimu zvednout. Neřekl bych, že by mě něco vyloženě překvapilo, možná snad ta velká vyrovnanost, ale to je pro atraktivitu soutěže jenom dobře.

Vaše plány pro přípravu a následně do jarních odvet?

Přípravu začínáme hned zkraje ledna, připravovat se budeme v domácím prostředí, je naplánováno šest přátelských zápasů a čtyřdenní kondiční soustředění na Milovech, v jehož rámci sehrajeme také jedno utkání. Kádr by měl zůstat beze změn, dojde k lehkému doplnění, kdy vyzkoušíme některé hráče v přípravě a zapojíme i končící dorostence. Pevně doufám, že se nám do přípravy uzdraví všichni marodi. Do jarních odvet jdeme se stejným cílem, jaký jsme si dali před sezonou, tedy pohybovat se v horních patrech tabulky a budeme určitě chtít minimálně udržet stávající postavení v tabulce.