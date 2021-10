Domácí udrželi rovnovážné skóre o něco málo více než půl hodiny, potom si vzal slovo heřmanický kanonýr Lukáš Mach a čistým hattrickem dál pádnou odpověď na otázku, jakým směrem se toto utkání bude vyvíjet. Ke konci podtrhl hladké vítězství favorita v poměru 4:0 Martin Brychta a hosté zdárně překonali další překážku na své zatím hladké cestě k prvenství v podzimní části soutěže.

Z dalších výsledků této skupiny stojí za zmínku počin Sloupnice, která zažívá skvělé časy. Soupeře z Jaroměřic poslala domů se sedmigólovým výpraskem a pevně se usazuje v horní polovině tabulky. Podle očekávání dopadlo utkání v Jablonném nad Orlicí, druhý tým pořadí měl po celých devadesát minut převahu nad trápícím se soupeřem z Bystrého a bezpečně ho zdolal pětibrankovým rozdílem.

O velmi důležité body se hrálo v Březové nad Svitavou, jak domácí, tak rivalové z Kunčiny je potřebovali jako sůl. Duel nepobral příliš fotbalové krásy, alespoň však padlo pět branek a publikum zůstávalo v napětí do poslední minuty. Po druhé žluté a následně červené kartě, kterou si čtvrt hodiny před koncem zblízka prohlédl hostující Šmehlík, dostali Březovští k dispozici početní výhodu a v samotném závěru ji zužitkovali, balon do sítě dotlačil Dufek a rozhodl jinak vyrovnaný zápas.

Semanín před týdnem naložil šest gólů Moravské Třebové dokonce na jejím hřišti, v domácím prostředí však na něj nyní přišly podstatně chudší časy. A to ještě musel být za nerozhodný výsledek docela rád, protože jestli měl někdo k vítězství blíže, byli to hosté z Pomezí.

Remíz bylo vůbec v tomto odehraném kole nadstandardní počet. Lanškrounské béčko se rozešlo bez branek s moravskotřebovskou rezervou a to pro něho není moc pozitivní zpráva, takhle se z chvostu tabulky jen těžko posune. To samé platí i v případě Žichlínku, byť v jeho případě by plichta se silným soupeřem z Libchav za normálních okolností k zahození určitě nebyla. Jenže, jak se známo, po bodu roste konto krutě pomalu…

SKUPINA B – 11. KOLO: Březová nad Svitavou – Kunčina 3:2 (2:2). Branky: 41. a 87. Dufek, 25. Stupka – 24. Spálenský, 44. Zeman. Semanín – Pomezí 1:1 (1:0). Branky: 19. Nešický – 47. Roušar. Dobříkov – České Heřmanice 0:4 (0:2). Branky: 33., 39. a 71. Mach, 77. Martin Brychta. Jablonné nad Orlicí – Bystré 5:0 (2:0). Branky: 48. a 90. Krejsa, 36. Matějka, 39. Vaníček, 73. Špaček. Žichlínek – Libchavy 1:1 (1:1). Branky: 41. Faltus – 4. Pavlák. Sloupnice – Jaroměřice 7:1 (3:0). Branky: 10., 28. a 34. Hanus, 75. a 89. Mikulecký, 69. Vodehnal, 79. Lebeda – 86. J. Valenta. Lanškroun B – Moravská Třebová B 0:0 (0:0).