Takové výsledky, jako byl tento v poměru 9:1, nejsou samozřejmostí, jakkoli je faktem, že odevzdaný soupeř domácím jejich roli do značné míry usnadnil. „Když půl hodiny před utkáním začalo lít jako z konve, tak jsme věděli, že to nebude nic jednoduchého. Na mokrém terénu je to vždy náročné, ale po poločasovém skóre 4:1 jsme se uklidnili a utkání dotáhli do vítězného konce,“ vrátil se k podmračenému, ale pro Dolní Újezd úspěšnému podvečeru pětadvacetiletý fotbalista.