Soupeř se sám neporazí, zjistili v Litomyšli. Tahle myšlenka byla mylná

Svitavská rezerva měla podobně jako áčko obrovské problémy se sestavou, takže série neporazitelnosti visela před zápasem v Proseči na tenkém vlásku. A ten praskl. Hosté udrželi rovnovážné skóre v utkání, které muselo být zkraje přerušeno kvůli bouřce, skoro hodinu. V úseku mezi 57. a 72. minutou však třikrát inkasovali a to byla klíčová pasáž. Ve zbytku zápasu padlo po dvou gólech na každé straně, ale na zvrat hosté neměli. „Domácí produkovali svůj typický jednoduchý fotbal, kdy ze stran posílali vysoké míče do vápna a tam byli nebezpeční. My jsme tomu úspěšně čelili v prvním poločase, sami jsme také pár možností měli, ale potom přišla nepovedená pasáž, kdy jsme v defenzivě chybovali, domácí odskočili na rozdíl tří branek a to bylo rozhodující pro výsledek duelu,“ řekl kouč Martin Komoň.

Ani početní výhoda nepomohla. Jevíčko tentokrát zůstalo na střeleckém suchu

„Krutě jsme doplatili na hrubé chyby. Poločas jsme prohráli 0:1 z jediné střely soupeře na branku. My jsme byli schopni si slušně přihrát, vypracovat si i šance, ale gól dát nám nebylo souzeno. Po přestávce jsme tlak stupňovali, místo vyrovnání jsme ale hostům sami při chybné malé domů nahráli na druhý gól,“ popsal trenér Roman Kysilko ztracený zápas s FC Jiskra 2008. „Nevzdali jsme se, byli nadále aktivní, podařilo se nám vyrovnat, ale v 87. minutě soupeř rozehrál trestný kop snad ze 40 metrů a míč zapadl na zadní tyč, aniž by ho někdo tečoval. A další trpké zklamání bylo na světě. Těžko se to hodnotí, když jsme si ty góly dali zase sami. Jak se říká, tak na pos… spadne i záchod, což pro nás platí,“ dodal poličský kormidelník.

6. KOLO: Dolní Újezd – Luže 9:1 (4:1). Branky: Štarman 3 (1 z pen.), Rejman, Hubinka, P. Frank, Frňka, L. Jireček, Drahoš – Veis z pen. Zámrsk – Tatenice 7:0 (4:0). Branky: Rožek 3, Koudelka, Novák, Semerád, Csernyanszký. Ústí nad Orlicí B – Skuteč 1:1 (0:0). Branky: Pinkava – Cach z pen. Proseč – Svitavy B 5:2 (0:0). Branky: J. Marek, Mareš, Klíma, Sodomka, Zelenka – Ryšavý, Škáva. Prosetín – Jablonné nad Orlicí 1:1 (1:1). Branky: Šafránek – Kyllar. ČK: 0:1 (Fogl). České Heřmanice – Letohrad B 4:1 (2:0). Branky: P. Chleboun, J. Chleboun, Ostřížek, Kučera – Kadlec. Polička – FC Jiskra 2008 2:3 (0:1). Branky: T. Švec, Navrátil – Pasker, Šmolík, Ježek.