Podobně jasný výsledek se narodil ve Svitavách, tamní béčko až nečekaně suverénně semlelo obvykle nepříjemnou Proseč. Jenom necelou úvodní půlhodinu se zdálo, že by se mohla hrát vyrovnaná partie, jakmile však Dominik Svoboda otevřel gólový účet, přešla veškerá herní aktivita na svitavské kopačky a soupeř neměl sebemenší nárok. Po pauze navíc domácí vypustili do akce kanonýry z áčka a také oni přidali ruku k dílu, tím pádem nebylo divu, že z toho vzešel půltucet v prosečské síti.

Derby na Slovanu slibovalo zajímavou podívanou, jenže aktuální forma soupeřů je od sebe na hony vzdálená. Domácí celek je naplno v postupové hře, zatímco Polička se po doslova šíleném jarním startu (tři utkání, 0 bodů, skóre 0:13!) propadá do pásma akutního existenčního ohrožení. Okresní derby se zlomilo v závěru prvního poločasu, kdy hostující Pavliš v šestnáctce surově fauloval protihráče, viděl za to červenou kartu a Lebiš z nařízené penalty zvyšoval moravskotřebovské vedení na 2:0. Ještě „do šatny“ přidal Škrabal třetí zásah a bylo rozhodnuto, druhé půle se hrála pod taktovkou Slovanistů, kteří zásluhou Lexmaula upravili skóre do jednoznačné podoby.

V Dolním Újezdu se hrál nadprůměrný „átřídní“ fotbal, diváci se měli na co koukat a po závěrečném hvizdu domácí fans svým hráčům zatleskali, přestože tři body mířily do Zámrsku. Hosté nejprve přečkali počáteční příležitosti soupeře a potom sami v rychlém sledu dvakrát udeřili, nejprve opakovanou dorážkou Rožka a vzápětí hlavičkou Gerčáka po rohovém kopu. Újezdské naděje udržel při životě gólman Pravec, který chytil Rožkovi penaltu, a těsně před odchodem do kabin se o zápletku postaral snížením Vanat. Po změně stran Rožek nejprve napravil svoje selhání a pěknou střelou z trestného kopu navýšil náskok favorita. Domácí se však ještě nadechli k náporu, po spolupráci Drahoše s Rejmanem se dostali na kontakt a navíc jim pomohl nedisciplinovaný Bezdíček, který se nechal zbytečně vyloučit. Hosté však s vypětím všech sil výhru přece jen udrželi, Újezd ale zaslouží uznání za dobrý výkon.

Hrála si i tři derby Orlicka a ve všech bez výjimky šlo o velmi důležité body. Tým Českých Heřmanic se dočkal prvního jarního zisku, jenže s remízou 3:3 proti letohradské rezervě nemohl být rozhodně spokojen. A to z toho prostého důvodu, že v 16. minutě vedl po famózním startu do zápasu 3:0 (!) a taková luxusní pozice by se zkrátka měla udržet. Jenže hosté se odmítli tak snadno vzdát, závěr prvního a začátek druhého poločasu orámovali třemi zásahy a v 56. minutě to rázem bylo 3:3 (!). I takový umí být fotbal… Vícekrát se stav nezměnil a dělba bodů ve finále sotva koho nadchla.

Další z klíčových duelů se hrál v Žamberku, kam zavítalo Jablonné a pohled do tabulky dával jasnou odpověď na to, jaký význam tohle derby má. Však také publikum nesledovalo žádnou ofenzivní přehlídku, ba naopak, po většinu času se úporně bojovalo ve středu pole o každý míč. Šlo tak o to, komu se podaří zužitkovat některou ze spíše ojedinělých střeleckých příležitostí. A byli to hosté, které po čtvrthodině poslal do vedení Špaček a ke konci jim velmi cennou výhru pojistil po individuální akci do otevřené obrany Krejsa.

V Králíkách vyšel vstup do souboje s ústeckým béčkem podle představ domácím, hned zkraje je přesnou hlavičkou poslal do vedení Wawrzyczek. Vedení ovšem nemělo příliš dlouhého trvání, protože kombinace po ose Popelář – Ráliš znamenala záhy vyrovnání. Po změně stran se odehrála klíčová situace zápasu, když ústecký gólman Hortlík kryl nařízený pokutový kop. „Nedáš – dostaneš“, o pár minut později dokonal dorážející Mikulecký výsledkový obrat a těsný náskok béčko udrželo, byť na poslední čtvrthodinu musel do hry naskočit i jeho třiapadesátiletý kouč Vladimír Novák.