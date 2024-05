Kolo ve znamení čtyřgólových střelců. Z existenčního derby tři body pro Bystré

Góly jsou v jeho podání žádaným fotbalovým zbožím a na jaře mohou být s jeho příspěvkem na týmové konto fanoušci spokojeni. „Řekl bych že v jarní části se ode mě góly očekávají a dělám všechno pro to, abych tuto úlohu plnil co možná nejlépe. Je pravda, že takhle vysoký počet nastřílených branek jsem v dospělém fotbale zaznamenal poprvé. Co jsem přišel do mužského týmu, měl jsem za úkol spíše tvořit hru a dostávat spoluhráče do gólových šancí. Nikdy jsem se nepovažoval za velkého ostrostřelce. V mládežnických soutěžích mi to ale přeci jen střílelo ještě o něco lépe,“ připomíná Patrik Kaláb, že oblékal také moravskotřebovský a svitavský dres.

V Kunčině mohou být s dosavadními jarními výkony docela spokojeni, Sokol se pohybuje na dosah elitní trojky, což by rozhodně byl velmi dobrý finální výsledek této sezony. „Jarní část jsme odstartovali solidně, může nás sice mrzet pár ztracených bodů, ale jinak hodnotím výkony a celkové výsledky velice kladně. Myslím, že jsme odhodlaní získat ve zbývajících kolech maximum bodů a dostat se tak na co nejlepší pozici v tabulce,“ potvrzuje Patrik Kaláb.