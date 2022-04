Chyběl Ivo Svoboda, ovšem to nemůže být omluvou pro to, jak trestuhodně si svěřenci Radovana Kroulíka počínali ve druhém poločase. Vyrovnané derby v Moravské Třebové rozhodl v závěru s notnou dávkou štěstí domácí Bednář a zatímco Slovan, v jehož barvách nastoupili či byli připraveni čtyři ukrajinští fotbalisté (Andrij Storchous, Hennadii Herasymenko a na lavičce Dmytro Volosko a Mykola Jaroševič), nasbíral na jaře ze tří kol sedm bodů, tak litomyšlská Jiskra je na nule, a to nejen bodové, ale i gólové, za 270 minut hry ještě neskórovala.

Svitavy – Proseč 2:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Začátek nám vyšel podle představ, rychle jsme dali vedoucí branku, soupeře jsme vcelku výrazně přehrávali. Bohužel místo toho, aby poločas skončil 5:0 a nebylo co řešit, tak jsme přidali jen jeden gól. Další šance zůstaly nevyužity, a to včetně pokutového kopu. Co se ale začalo dít po změně stran, to je pro mě nepochopitelné. My jsme úplně vypadli z role a vykoledovali si nejprve snížení a potom dokonce vyrovnání. I tak jsme mohli vyhrát, ale Válkovu střelu hosté vykopli z branky a Čížek zakončil svůj průnik ve vyložené pozici nepřesně. Zápas byl rozehraný na jasné vítězství. Bohužel jsme nepohlídali standardní situaci, po snížení na 2:1 se začali strachovat o výsledek a nakonec výhru ještě ztratili. Hostům toho stačilo na remízu předvést málo. Na naší straně se nenašel ani jediný fotbalista, který by ve zlomových chvílích hru usměrnil a uklidnil.

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Na pátečním tréninku jsme dávali dohromady jedenáctku zdravých hráčů, přesto museli dva nastoupit se sebezapřením a na lavičku jsme posadili dva dorostence, kteří nemají žádné zkušenosti s dospělým fotbalem. Začali jsme hodně defenzivně, v hlubokém obranném bloku, přesto jsme domácím nestačili jak fotbalově, tak ani v agresivitě. Tím jsme byli celý první poločas pod neustálým tlakem a že jsme prohrávali jen o dva góly, za to jsme mohli poděkovat nejen gólmanovi Lampárkovi, který zneškodnil penaltu, ale i neschopnosti domácích v koncovce. Sami jsme hrozili jen ze standardních situacích a byla škoda, že v poslední minutě hlavička Jardy Marka neskončila v síti. O přestávce jsme si vše vysvětlili, na hřišti přidali fotbalovost a hlavně se domácím přizpůsobili v agresivitě. Po snížení, kdy se Jarda Marek hlavou už prosadil, jsme vytáhli i napadání a najednou měli domácí problémy. A když po pěkné akci vyrovnal Menc, byla pro nás remíza překvapivá, ale zcela zasloužená.

Moravská Třebová – Litomyšl 1:0

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: V chladném počasí byl ze začátku aktivnější soupeř a hned zkraje měl slibnou možnost. Potom se hra vyrovnala a bojovalo se převážně mezi šestnáctkami, my jsme zahrozili aktivním Bednářem, ale ten svoje gólovky neproměnil. Po přestávce byly k vidění na obou stranách jak zajímavé kombinace, tak i chyby. V posledních patnácti minutách jsme hru dost otevřeli, kluci chtěli vyhrát a hosté to mohli potrestat. Dočkali jsme se pět minut před koncem, kdy za zády gólmana skončila střela Bednáře s pomocí teče obránce. Na branku jsme se hodně nadřeli, potom jsme to už takticky dohráli. Jsou to pro nás šťastné, ale velmi dobré tři body. V základní sestavě se představil Andrij Storchous, který se jeví jako velmi šikovný hráč, nadstandardní pro naši soutěž, který nám pomůže.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Stejně jako v předchozích jarních vystoupeních jsme museli před zápasem řešit velkou marodku, nakonec se nám podařilo dát dohromady alespoň jedenáct zdravých hráčů. V Moravské Třebové jsme odehráli určitě nejlepší utkání jara, i přes tréninkové manko jsme se soupeřem drželi krok a dostali jsme se i do tří velmi dobrých příležitostí, které jsme bohužel nevyužili. Střetnutí, ve kterém jsme určitě nebyli horší, jsme nakonec kvůli smolně tečované střele ze závěru utkání prohráli a připsali jsme si třetí porážku v řadě. Pevně věřím, že na další zápasy se nám začnou vracet hráči a budeme moci absolvovat i tréninky ve větším počtu hráčů, tak abychom domácí utkání zvládli za tři body.

19. KOLO: Moravská Třebová – Litomyšl 1:0 (0:0). Branka: 85. Bednář. Moravany – Pardubičky 1:1 (0:1). Branky: 49. Knotek – 20. Norek z pen. Chrudim B – Česká Třebová 2:1 (1:1). Branky: 31. Surmaj, 62. F. Holeček – 28. Grepl. Svitavy – Proseč 2:2 (2:0). Branky: 6. J. Novák, 21. Hýbl – 52. Jar. Marek, 76. Menc. Heřmanův Městec – Holice 2:2 (1:1). Branky: 29. Hauf, 87. Trnka – 40. T. Jedlička, 62. Rosůlek. Horní Ředice – Rohovládova Bělá 0:0 (0:0).

Zápasy Třemošnice – Choceň (nezpůsobilý terén) a Lanškroun – Luže (nákaza covidem v hostujícím družstvu) byly odloženy.