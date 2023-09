/I. A TŘÍDA, FOTO + VIDEO/ Fotbalisté Moravské Třebové a Zámrsku zůstávají po čtyřech odehraných kolech na špici druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže bez ztráty kytičky. Oba celky si nyní v těžkých zápasech připsaly další výhry. Na opačném pólu tabulky se nadále krčí tým FC Jiskra 2008, který se ani na čtvrtý pokus nedočkal svého prvního podzimního bodového zisku.

Vyrovnávací branka Slatiňan v utkání v Českých Heřmanicích. | Video: Radek Halva

Výsledek okresního derby v Žamberku určil zajímavý a divácky atraktivní první poločas. Hosté v něm byli aktivnější a nebezpečnější, ovšem rozhodující náskok si nevypracovali, protože domácím se „do šatny“ podařilo Derkou vstřelit kontaktní branku na 2:3 a výsledek tak zůstával pořád otevřený. Celá druhá půle se nesla ve znamení úporné žamberské snahy o vyrovnání, jenže žádná ze slibných akcích ke kýženému efektu nevedla, gólman Laksar pochytal, co bylo potřeba, a Zámrsk si hlídá bezchybnou bilanci.

Stejně jako moravskotřebovský Slovan, který se v souboji s Prosečí ujal vedení v závěru celkem vyrovnaného prvního poločasu zásluhou pohotově dorážejícího Lexmaula. Nástup do druhé části znásobil radost v třebovských ochozech, Václavek si po pěkné souhře se Šmerdou poradil jak s obráncem, tak s gólmanem, a mohl slavit svoji premiérovou trefu za třebovské áčko. Hosté šli následně do deseti, když Z. Marek sestřelil unikajícího Lexmaula, přesto se jim povedlo po rohovém kopu zásluhou Ploszy snížit. Možné obavy Slovanistů o výsledek však hned vzápětí zažehnal přesnou střelou Herasymenko a domácí drží průměr čtyř vstřelených gólů na utkání.

Pro Jiskru rozhodl start druhé půle. Trestuhodná svitavská ztráta v Moravanech

České Heřmanice po třech porážkách v řadě zabraly a odskákaly to Slatiňany. Přitom minimálně první poločas zdaleka nevypadal tak jednoznačně, soupeř směrem dopředu hodně „kousal“, ovšem produktivita byla na straně domácích, a to ještě neproměnili v závěru prvního poločasu Bártou pokutový kop. Ještě po hodině hry to pořad bylo jen 2:1, potom se však Heřmaničtí rozstříleli a protože hosté ke konci zcela rezignovali, vzešla z toho nakonec nečekaná kanonáda.

Neproměněný pokutový kop Davida Bárty (České Heřmanice):

Zdroj: Radek Halva

V utkání Dolního Újezdu proti ústeckoorlické rezervě potvrdil domácí celek svůj nevydařený start do sezony, zatímco béčko je na tom o poznání lépe a potřetí vyhrálo. Zásluhu na tom měl Krátký, který se v 69. minutě nejlépe zorientoval ve skrumáži v pokutovém území a zblízka se nemýlil. Na obou stranách byl k vidění neproměněný pokutový kop: Nádvorníka na jedné i Mikuleckého na druhé straně vychytali gólmani Hortlík resp. Pravec. Domácí měli v celkovém pohledu střeleckých příležitostí více, jenže v zakončení zcela vyhořeli.

V Králíkách bojovala domácí sestava FC Jiskra 2008 o první bod(y) do tabulky a za stavu 2:1 před koncem prvního poločasu vypadaly jejich naděje docela reálně. Jenže proti se postavila úderná letohradská dvojice Shymchyshyn – Dunas. První jmenovaný těsně před pauzou srovnal skóre a nádhernou ránou pod břevno potom po změně stran nasměroval tři body do Letohradu. Jeho partťák výsledek do otevřené obrany soupeře ještě podtrhl.

Třebařov se vytasil s ostrou gólovou municí. A nebyl zdaleka jediný

Jablonné si upevnilo pozici v popředí I. A třídy cenným venkovním skalpem svitavského béčka. Náramně tam svěřencům trenéra Miroslava Bednáře sedl první poločas, z herní převahy a hrubých chyb soupeře vytěžili pohodlné třígólové vedení. Ve druhé půlce domácí fotbalisté přece jenom přitopili pod kotlem, ale k ničemu lepšímu než ke korekci porážky a několika nevyužitým možnostem jejich úsilí nevedlo.

Poličce se nadále nedaří prolomit neúspěchy na cizích hřištích, se zlou se potázala také ve Skutči. Nebylo divu, když si nedokázala pohlídat vstupy do obou poločasů. Poprvé inkasovala po necelé čtvrthodině hry, podruhé po pár desítkách sekund z druhé půle. Domácí potom svůj náskok ještě jednou navýšili, kosmetická korekce z kopačky Poula přišla příliš pozdě na to, aby se s výsledkem dalo ještě něco udělat.

I. A TŘÍDA – 5. KOLO: Moravská Třebová – Proseč 3:1 (1:0). Branky: Lexmaul, Václavek, Herasymenko – Plosza. Dolní Újezd – Ústí nad Orlicí B 0:1 (0:0). Branka: Krátký. Žamberk – Zámrsk 2:3 (2:3). Branky: Jírů, Derka – Formánek, Houžvička, Rožek z pen. FC Jiskra 2008 – Letohrad B 2:4 (2:2). Branky: Matoulek, vlastní (Dušek) – Shymchyshyn 2, Dunas 2. České Heřmanice – Slatiňany 7:1 (2:1). Branky: Mach 2, Brychta 2, Jirsák, Bárta, Pánek – Bakeš. Svitavy B – Jablonné nad Orlicí 1:3 (0:3). Branky: P. Juřík – Vágner 2, Filip. Skuteč – Polička 3:1 (1:0). Branky: Rompotl, Novotný, Čermák – Poul.