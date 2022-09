Dolnoújezdský půltucet, mladějovský poločas snů, boršovský vzestup

„U většiny gólových situací jsem po skvělých přihrávkách od spoluhráčů stál sám proti brankáři a tam při mně stálo i trošku štěstíčka,“ říká hráč, který je dolnoújezdským barvám věrný prakticky po celou dosavadní kariéru.

Za vyloženého kanonýra sám sebe nepovažuje. „Hattrick jsem mi párkrát v kariéře podařil, ale spíše to bylo v mládežnických kategoriích. Čtyři branky se mi asi nikdy nepodařilo vstřelit, alespoň si na to nevzpomínám,“ připomíná, že co do počtu vstřelených gólů v zápase, byl to na stadionu v Křenově jeho rekord. „A musím říci že nejsem ani ten typ, co dává krásné góly. Vůbec si nepamatuji, kdy se mi podařilo nějaký takový vstřelit. Většinou těžím z práce celého týmu a dávám ušmudlané,“ pousmál se Pavel Drahoš, který se sice nyní prosadil v béčku, ale samozřejmě je stabilním členem prvního mužstva.

Prohra, prohra a ještě jedna prohra. Totálně černý víkend pro „átřídní“ celky

„Pro mě osobně není rozdíl jestli hraju za áčko nebo béčko. Vždycky se snažím maximálně pracovat tak, abych pomohl mužstvu získat tři body. Hlavně si myslím, že je skvělé, že u nás funguje A i B tým. Pro kluky, kteří třeba kvůli práci nemůžou jít zrovna hrát za áčko, je výborné, že naskočí za rezervu,“ pochvaluje si fungování dolnoújezdského klubu Drahoš.

Podzim nemá Sokol celkově rozjetý úplně špatně, ale jak připomíná kanonýr Deníku, druhá polovina podzimu nebude jednoduchá. „V I. A třídě nás teprve čekají těžké zápasy, tak uvidíme, jaké bude podzimní hodnocení. Ale bylo by dobré udržet se v horní části tabulky. U béčka by bylo fajn, abychom se pohybovali ve středu pořadí,“ dodal Drahoš.

Druhým výraznějším střelcem tohoto kola byl Vladimír Knap z Janova, jenž v utkání I. B třídy proti Jehnědí nasázel hattrick. Jenže k bodovému zisku to jeho mužstvu nepomohlo. Mezi mládežníky se vytáhli tři čtyřgóloví kanonýři: dorostenec Štěpán Mezuláník z Březové nad Svitavou, starší žák Milan Jirásek z Janova a mladší žák Filip Částek z Dolního Újezdu.