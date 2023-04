Poslední svitavské vítězství na lanškrounské půdě se datuje do sezony 2009/2010 a pro zajímavost, tehdy k němu gólově přispěl Michal Čížek, který skóroval i teď při cenném čtyřgólovém a upřímně řečeno ne tak úplně očekávaném triumfu. Na rozdíl od předešlých jarních venkovních výjezdů tentokrát hosté perfektně zvládli nástup do zápasu a nasazenou laťku svého výkonu potom udrželi po celých 90 minut. „Konečné jsme dobyli lanškrounskou tvrz. Celé mužstvo zahrálo velmi dobře, vyvarovali jsme se hrubých chyb, hráli jednoduše, vzadu se s míčem nemazlili, byli jsme i dostatečně produktivní, góly navíc padaly vesměs po pěkně sehraných akcích. Samozřejmě nám pomohlo brzké vedení. Uhlídali jsme Františka Ptáčka, který nám tradičně dělal značné problémy, ale tentokrát ho především Michal Čížek za výpomoci ostatních kluků příliš nepouštěl do hry, i když několikrát přece jen zahrozil. Prostě nám utkání po všech stránkách vyšlo. Ani jsme si nepřipadali, že jsme v Lanškrouně, obecenstvo bylo tentokrát úplně v pohodě, bylo to něco úplně jiného, než na co jsme tam bývali v minulosti zvyklí,“ vyjádřil se k zápasu vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.

Na sedmnáctý pokus se to konečně podařilo. Horní Újezd okusil vítěznou radost

„Stalo se… V posledních letech jsme nad Svitavami převážně vyhrávali, v této sezoně nám ale vzaly všech šest bodů,“ konstatoval po vysoké porážce lanškrounský trenér Pavel Hrabáček. Musel však uznat, že tohle vystoupení se jeho svěřencům, na jaře zatím úspěšným, nevyvedlo ani trochu podle představ. „Nevstoupili jsme do utkání dobře, chybovali jsme a soupeře to trestal, takže lehce přišel ke dvoubrankovému vedení. Naše snaha vyzněla do poločasu vniveč. I když jsme si před brankou něco vypracovali a minimálně snížit jsme mohli, tak vše zůstalo bez efektu. Po změně stran jsme si zkoušeli vynutit tlak, což se opticky místy i dařilo, jenže naše zakončení bylo buď nepřesné, nebo zblokované, případě šlo doprostřed branky. Svitavy hrály ze zajištěné obrany a vyrážely do rychlých výpadů, dva z nich dotáhly do gólového konce a byla z toho naše vysoká porážka. Její výše je krutá, herně to myslím jak jednoznačné nebylo, ale tvrdě jsme zaplatily za chyby, kterých jsme se dopustili. Nezbývá nám než nepovedený zápas hodit za hlavu, připravit se lépe na další kola a věřím, že v nich odvedeme daleko lepší výkon,“ uvedl kouč Hrabáček.

Nejpopulárnější fotbalový klub: Když se sejdeme na hřišti, je to jako roj včel

Pokračuje moravskotřebovský fotbalový zmar. Slovan odjel s prázdnou i z Pardubiček, kde měl přitom ideální příležitost, jak černou šňůru nezdarů táhnoucí se od října minulého roku přerušit. Dobře odehrál první polovinu hrací doby a po přestávce docela dlouho hájil slibný dvoubrankový náskok. Ještě když začínala závěrečná čtvrthodina duelu, žila jejich reálná naděje na tolik potřebné body, jenže kdy dal domácí Krejčí v 78. minutě kontaktní trefu, spustila se lavina dalších gólů do sítě brankáře Schreibera a Pardubičky v rozmezí 82. a 90. minuty dalšími třemi zásahy totálně převrátili vývoj střetnutí. A Slovanisté se nadále krčí na úplném chvostu, přičemž mají jako jediný tým ze spodní poloviny pořadí plný počet odehraných zápasů. Situaci v boji o udržení v tomto kole navíc výrazně zamotala vysokomýtská rezerva, s jejímž bodovým ziskem v Lázních Bohdaneč sotvakdo počítal. Áčkaři posílená sestava však odehrála nejlepší vystoupení jara, Velinský otevřel oba poločasy rychlým zásahem a domácí fotbalisté na to překvapivě nenašli odpověď.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. kolo: Lázně Bohdaneč – Vysoké Mýto B 0:2 (0:1). Branky: Velinský 2. Pardubičky – Moravská Třebová 4:2 (0:2). Branky: Krejčí, Menšl, Froš, Markl – Olejník, Kudyn. Lanškroun – Svitavy 0:4 (0:2). Branky: Ehrenberger 2, Brázda, M. Čížek. Heřmanův Městec – Holice 1:1 (1:0). Branky: Salfický – Křtěn.

Zápasy Choceň – Litomyšl, Moravany – Třemošnice, Horní Ředice – Česká Třebová a Přelouč – Libišany byly odloženy.