Zápas proti Libchavám nebyl pro favorita snadný, protože se sice jednalo o střet prvního s posledním, ale hosté měli poslední naději, jak vykřesat naděje na záchranu, a zákonitě tak nastoupili plní odhodlání. To prokázali tím, že bleskově zareagovali na vedoucí gól domácího Chládka a po rychlém výpadu Rába vyrovnali na 1:1. Více vzruchu však i v dalším průběhu bylo před libchavskou svatyní a po hodině hry nadešel rozhodující okamžik, kdy po pěkné souhře zakončoval Kořán do odkryté branky na 2:1. Tenhle stav se více nezměnil a závěrečný hvizd rozhodčího zpečetil žamberský triumf!

Je-li někde radost, tak poblíž se obvykle nachází také zklamání. Tak to ve sportu chodí a v tomto případě se objevilo v kabině hostů. Libchavy sestupují do okresního přeboru, v soutěží není žádný rival, kterého by mohly v posledním kole přeskočit. Nemilé překvapení na účet mužstva, které se tradičně řadilo do lepší společnosti v krajské soutěže. Jenže podzim v jeho podání, to byl výsledkový propadák, který se na jaře přes zjevné zlepšení nepodařilo nahradit. Byly pasáže, kdy se zdálo, že se Libchavy posouvají do bezpečnějších vod, jenže finišovaly všechny týmy a černý Petr jim zůstal.

Sloupnice před zápasem v Pomezí věděla, že na jiném než druhém místě neskončí, přesto k zápasu v Pomezí nastoupila zodpovědně a odměnou jí byla další výhra. Opět v tom měli prsty Martin a Ondřej Mikulečtí – první jmenovaný otevřel účet, akce druhého potom vedla k vlastnímu gólu soupeře, který ještě dokázal vstřelit kontaktní branku, ale to bylo z jeho strany všechno.

Další povedený střelecký den zažil janovský Jan Boháček, jehož gólovou fazónu odnesla Březová, kterou počastoval hattrickem. Zajímavý příběh napsalo moravskotřebovské béčko, které do Svratouchu zavítalo akorát v jedenácti lidech, přesto na hřišti týmu, který po podzimu vedl tabulku, dokázalo zvítězit. Kunčina potřebovala k jistotě záchrany bodovat v Jehnědí a povedlo se jí to s jasnou převahou, domácí jenom protáhli svoje jarní trápení. Náladu si v jarním finiši zvedl Semanín, po květnových debaklech se trochu nalokal „živé vody“ a podruhé za sebou bral všechny body, tentokrát si poradil s lanškrounským béčkem. Dobříkov rozhodl vyrovnaný duel v Jaroměřicích zásluhou Sedlákova zásahu v 87. minutě a umístění v TOP 3 mu rozhodně sluší.

TJ Jaroměřice vs. TJ Sokol Dobříkov.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

26. KOLO: Janov – Březová nad Svitavou 4:2 (3:2). Branky: Boháček 3 (1 z pen.), Novotný – Dufek, Roshan z pen. Svratouch – Moravská Třebová B 0:1 (0:0). Branka: Kovář. Žamberk – Libchavy 2:1 (1:1). Branky: Jírů, Kořán – Ráb. Jehnědí – Kunčina 0:4 (0:2). Branky: T. Brychta 2, Zeman, Kudyn. Jaroměřice – Dobříkov 2:3 (1:0). Branky: J. Valenta, Švec – Vojtíšek, Vaněk, Sedlák. Semanín – Lanškroun B 2:1 (1:0). Branky: Stolín, Netušil– Ďuriš. Pomezí – Sloupnice 1:2 (0:1). Branky: Mojdl – M. Mikulecký, vlastní (Drobný).