„Zápas proti Pomezí bych hodnotil kladně, protože soupeř neměl v podstatě žádnou větší šanci a skoro celou dobu jsme balon drželi na kopačkách my. Z individuálního hlediska je ještě na čem zapracovat,“ vrací se Michal Kudyn k vydařenému střetnutí a přibližuje současně svoje střelecké úspěchy. „První branka padla po nahrávce od spoluhráče, míč jsem si zastavil na rohu velkého vápna a střela nártem letěla na zadní tyč. Druhý gól přišel po našem rohu, kdy jsme se všichni postavili na brankovou čáru a po centru se ke mně přes hlavičku dostal míč, zpracoval jsem si ho a prostřelil všechno, co bylo přede mnou,“ dává mladý fotbalista najevo, že orientace v pokutovém území bude patřit k jeho silným stránkám.

Michal Kudyn.Zdroj: TJ Sokol KunčinaJak bylo zmíněno, tak Michal Kudyn pálí ostrými především za kunčinský dorost, kde má na kontě více než třicet přesných zásahů. „Dva góly v zápase za A tým se mi podařily poprvé. Střelecky se mi teď daří dávat v zápasech po jedné brance, hattricky nebo ještě více gólů střílím převážně v dorostu,“ potvrzuje sedmnáctiletý talent. „Jednou za pár utkání v dorostu se mi povede dát třeba pět branek. Mezi pěkné trefy, na které si vzpomínám, patří jeden právě v dorosteneckém duelu, kdy jsem skoro z půlky hřiště vystřelil a míč se odrazil od břevna do sítě, nebo povedený volej před nedávnem v zápase proti týmu Radiměře. V minulé sezoně jsem kopal roh v duelu áčka ve Svratouchu a balon zapadl do branky,“ loví ve své paměti pozoruhodné momenty. „Herně je to v porovnání mužů a dorostu velmi rozdílné. V dorostu hrajeme 8 + 1 na zkrácené hřiště, zatímco za dospělé je to normální fotbal na velkém hřišti, kde je to všechno rychlejší a náročnější,“ dodává.

Michal Kudyn svými trefami pomohl Kunčině aktuálně na druhou příčku ve skupině B krajské I. B třídě, což je velmi dobrá vizitka a nebylo by vůbec marné na takovém umístění pokračovat i ve zbytku jara. „S týmem jsme zatím velmi spokojeni s krásným druhým místem. Bylo by skvělé, kdybychom si ho udrželi a na konci sezony se umístili takhle vysoko,“ vytyčil Michal Kudyn pro sebe a svoje spoluhráče smělý cíl.

Kunčina je nejblíže Dobříkovu, daří se i Březové. Potáček čaroval proti penaltám

Ani kunčinská naděje se nevyhne tradiční otázce v téhle rubrice, tedy jeho očekávání od souboje o prvenství ve Fortuna:lize a od vystoupení české reprezentace na Euro v Německu. „V české lize bude titul podle mě opět napínavý mezi Slavii a Spartou, oba kluby mají velké šance vyhrát. Česká reprezentace by na Euru mohla překvapit,“ odpovídá Kudyn diplomaticky.