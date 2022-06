Šestadvacetiletého fotbalistu není třeba sportovní veřejnosti v regionu dlouze představovat. Odchovanec svitavského fotbalu JAKUB VÁLEK si před časem na dva roky odskočil do nedaleké Moravské Třebové, ať už však nastupuje kdekoli, tak představuje pokaždé značnou hrozbu pro soupeře. A je jedno, zda branky střílí, nebo je připravuje spoluhráčům. V Heřmanově Městci by o tom mohli vyprávět, na hattrick mu stačil druhý poločas, během něhož se podstatně podílel na obratu nepříznivého skóre.

V Heřmanově Městci se soupeřům obvykle nehraje moc dobře. Vy jste zápas předposledního kola krajského přeboru odehráli velmi dobře. Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?

Co se týče týmového výkonu, tak si myslím, že jsme ten zápas zvládli a odmakali na sto procent. Náš tým funguje tak, jak má a jak si trenér přeje. Každý z našeho mužstva jde do zápasu zvítězit a podat co nejlepší výkon.

A vaše osobní pocity po duelu, který jste rozhodl ve druhém poločase třemi góly?

Nastoupil jsem do druhé půle s cílem, abych náš tým nakopl a dovedl k vítězství, což se taky stalo. První gól bych nedal nebýt výborné přihrávky “dědečka” Iva Svobody. Druhý padl z přímého kopu a třetí branka přišla po střele zpoza vápna.

S průběhem jarní sezony jste ve Svitavách spokojeni?

Jaro nám vycházelo vcelku dobře, než jsme narazili na Lanškroun (3:6 – pozn. red.). Ale po Lanškrounu jsme nasadili šňůru výher, přičemž největší zásluha patří našemu gólmanovi, ale také obraně. Před sezonou jsme si určili cíl, že chceme být do pátého místa, což se nám podařilo splnit.

Hattrick či vyšší počet nastřílených branek v utkání – jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Jste v mužstvu od střílení gólů?

Co si vzpomínám, tak zase tak častý jev to není. Tohle byl můj druhý hattrick v kategorii mužů za Svitavy. Když jsem působil před třemi lety v Moravské Třebové, tak jsem hattrick nedal. Od gólů v týmu asi jsem, ale pro mě je spíše větší radost na gól nahrát než ho dát.

Velmi kvalitní protivník a zcela zasloužená výhra, hodnotil trenér Pražák

Máte v paměti nějaké svoje zvlášť vydařené střelecký počiny?

Byla to sezona 2017/18, to jsem měl nejlepší formu za svoji fotbalovou kariéru. Vstřelil jsem celkem 17 branek a na spoustu dalších nahrál. V tomto ročníku jsem tak zaznamenal svůj první hattrick proti Poličce. Nejlepší utkání bylo proti Pardubicím, které teď hrají ČFL. Dával jsem gól hned v první minutě po krásné přihrávce Jakuba Chlupa. Nakonec jsme sice prohráli na penalty, ale pro nás to znamenalo hodně. Tehdy proti nám hrál i ligový hráč Joel Ngandu Kayamba, který teď hraje za turecký Samsunspor.

Nelze ještě jednou nezmínit vaši jasnou domácí porážku od Lanškrouna, po které ovšem následovala úspěšná série. Co se vám podařilo po zmíněném nezdaru změnit a zlepšit ve vaší hře?

Zapas proti Lanškrounu jsme vůbec nezvládli, to každý ví, a nestalo se nám to poprvé. Nicméně jsme potom zapracovali na tréninku a projevilo se to. Podle mého názoru máme velmi mladý tým, který by měl být do první pětky v soutěži. Kluci jsou velmi šikovní a nadějní fotbalisté, kteří to mohou dotáhnout výše než do krajského přeboru.

V poslední době jste se střelecky neprosadili pouze ve finále poháru proti Libišanům. Mrzí vás hodně penaltová prohra? Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?

Bylo to velmi atraktivní utkání, hrálo se nahoru – dolů a mělo kvalitu. Oba celky měly několik šancí, které nedotáhly do konce, a tak došlo na penalty. V nich jsme neměli štěstí, ale to se ve fotbale stává.

