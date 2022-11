Choceňský Spartak ani ve svém závěrečném utkání nevyužil příležitost, aby se dostal z posledního místa, a zimu stráví na úplném chvostu pořadí, což je pro tamní příznivce nepříjemné rozčarování, s nímž po dobrém jaru nikdo nepočítal. Zápas v Litomyšli byl docela symbolickým obrázkem toho, proč Spartak propadl tak hluboko. Především v prvním poločase rozhodně nepůsobil svým herním projevem jako poslední celek přeboru, směrem dopředu byl nebezpečný, dostával se do šancí, ale současně vyráběl strašidelné chyby v defenzivní činnosti. Tu největší bezprostředně po vyrovnání na 1:1, kdy hned z následující akce soupeře padl po fatálním nedorozumění v zadních řadách vlastní gól. A takhle lacino posadil soupeře „na koně“, to se v krajském přeboru neodpouští. Navíc v nástupu do druhého poločasu přišel třetí zásah v choceňské síti z kopačky Malého, brzy potom viděl hrající trenér Zahálka druhou žlutou kartu a bylo tzv. vymalováno.

Litomyšl – Choceň 3:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Poslední podzimní utkání moc fotbalové krásy nepřineslo, bohužel na „poli“ se fotbal hrát nedá a terén u nás na stadionu v současné době jiný název nesnese. Soupeř nás zaskočil silně defenzivním rozestavením a spoléhal na rychlé brejky a naše chyby. My jsme se chtěli kombinační hrou dostat do choceňského obranného bloku, ale vzhledem k tomu, že se kombinovat nedalo, jsme po patnácti minutách hru úplně zjednodušili a snažili se hrát míče rychle nahoru za obranu. Takto padla první branka, vytvořili jsme si i další velkou příležitost, dvakrát zahrozil i soupeř, ale pokaždé nás podržel brankář Jílek. Po nedůrazu v našem vápně se Chocni podařilo srovnat, naštěstí pro nás jsme se za chvíli šťastně dostali znovu do vedení 2:1, když si hosté vstřelili vlastní branku. Vstup do druhé půle nám vyšel na výbornou, když se prosadil střídající Malý. Od té doby jsme průběh utkání kontrolovali. I díky vyloučení na straně soupeře jsme Choceň v druhém poločase do ničeho nepustili, utkání jsme dovedli do vítězného konce a připsali si šestou výhru v řadě.

Poslední místo ve čtyřce uhájila Litomyšl, rozhodlo lepší celkové skóre

DOHRÁVKY – 2. KOLO: Lázně Bohdaneč – Holice 2:2 (2:1). Branky: Hundák, Nepivoda – Václavek, T. Jedlička. ČK: 1:0 (Klouda). 3. KOLO: Pardubičky – Lanškroun 0:2 (0:0). Branky: Pecháček, F. Ptáček. ČK: 1:0 (Norek). 8. KOLO: Litomyšl – Choceň 3:1 (2:1). Branky: Folta, vlastní (Fikejz), Malý – Zahálka. ČK: 0:1 (Zahálka).