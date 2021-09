Dva dominantní celky má v dosavadním průběhu soutěžního ročníku krajská fotbalová I. A třída. Libišany a Lázně Bohdaneč zatím přečnívají nad ostatní konkurencí o třídu a o kvalitách téhle dvojice se nyní na vlastní kůži přesvědčili regionální zástupci. Nejednalo se o žádné propadáky, nicméně výsledkově vyzněla tato měření sil ve prospěch favoritů. Jediným úspěšným mužstvem byla nyní svitavská rezerva a její výhra je hodná pozornosti.

Naděje Dolnoújezdských na překvapení dostaly vážné trhliny ještě před zápasem, protože k dispozici bylo jenom dvanáct fotbalistů, z toho dva brankáři. Což proti rozjetému nováčkovi pochopitelně nevěštilo nic dobrého. „To, co stačilo proti béčku Letohradu, kde jsme rovněž nastoupili s okleštěnou sestavou, bylo proti druhému celku tabulky žalostně málo. První poločas jsme prohráli o dva góly, ve druhém soupeř příděl zdvojnásobil. My jsme po hodině hry aspoň zaznamenali čestný úspěch. Bojovali ale všichni kluci, vyzvednout je nutné výkon brankáře Váněho, který si opravdu zachytal,“ okomentoval klubový sekretář Jan Kabrhel výsledný nezdar.

Libišany daly v předešlých dvou kolech soupeřům po jedenácti gólech a poličští fotbalisté to měli cestou na Pardubicko nepochybně v hlavách. Během devadesáti minut však na libišanském pažitu obstáli se ctí. Na body to sice nebylo, ale žádný debakl se nekonal. Tomáš Jílek se dokonce stal tím prvním mužem, jenž pro lídrovi tabulky skóroval. „Můj soukromý výsledek by byl 3:3, protože dva góly nám rozhodčí neuznal. Celý týden jsme se připravovali na celoplošnou aktivní osobku a kluci to z tréninku přenesli na hřiště. Například Tomáše Koudelku jsme otrávili natolik, že šel o poločase dolů. Libišany jsou ale týmem, který umí potrestat sebemenší zaváhání, drobnou chybičku, jakou třeba jiný celek nevyužije. A to se nám stalo osudným, stačilo špatné posunutí hráčů, malinko pozdní dostoupení a hned se otevřel prostor. Jinak jsem byl s naším vystoupením spokojen. Teď jen zopakovat podobný výkon i proti soupeřům, s nimž potřebujeme bodovat,“ vyjádřil se poličský kormidelník Miroslav Kovář.

Zaválelo svitavské béčko, s rezervou Vysokého Mýta si poradilo nečekaně suverénně 5:1 a nic nedbalo na to, že s tímhle rivalem nemá z minulosti dobrou výsledkovou bilanci. Tentokrát se na jejich představení fanoušci s radostí podívali. „Mám radost, že jsme těžké utkání se soupeřem, proti kterému se nám obvykle nedaří, zvládli nejen výsledkově, ale také herně. Hráli jsme pohledný fotbal a musím pochválit všechny hráče za přístup a nasazení,“ mnul si po zápase ruce trenér Milan Janko.