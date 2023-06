Čtvrtek 8. června napíše novou kapitolu do historie regionálního fotbalu. Finále Poháru hejtmana Pardubického kraje se po letech, když se točilo po hřištích převážně v menších obcích, tentokrát odehraje v tom největším stánku, jaký máme k dispozici – v nové pardubické CFIG Aréně, nebo chcete-li na stadionu Arnošta Košťála.

Fotbalisté FC Libišany po vítězství ve finále Poháru hejtmana Pardubického kraje v roce 2022. Ve čtvrtek budou trofej obhajovat. | Foto: Pardubický KFS

„Jsme rádi, že díky tomu dostalo finále zase další náboj. Těšíme se na to, že si i krajské týmy zahrají na prvoligovém stadionu,“ uvedl René Živný, předseda Výkonného výboru Pardubického krajského fotbalového svazu, který je pořadatelem tohoto sportovního svátku.

Ve finále, které začíná ve čtvrtek v 18 hodin, se střetnou dva účastníci nejvyšší krajské soutěže mužů – SK Lázně Bohdaneč a FC Libišany.

Předzápasem (od 15.30) bude finálový duel Poháru předsedy KFS starších žáků, do kterého postoupily celky SK Nemošice a SK Polička.

Vstupenky na celý čtvrteční program jsou v prodeji rovněž on-line, příslušný odkaz najdou zájemci na webových stránkách klubu FK Pardubice nebo Pardubického KFS. Cena na hrací den je 60 korun.

„V den utkání bude otevřena pokladna za tribunou D3. Děti do 15 let i organizované mládežnické týmy v doprovodu trenéra mají vstup zdarma, stejně tak majitelé permanentních vstupenek FK Pardubice na jaro 2023 mohou do otevřených sektorů zdarma. Permanentka neplatí na konkrétní místa, ale jen do zpřístupněných sektorů,“ dodal sekretář KFS Tomáš Rais.

Pro úplnost ještě dodejme, že SK Lázně Bohdaneč dokráčel do finále od předkola přes čtyři soupeře: Slatiňany, Skuteč, Jablonné nad Orlicí a Litomyšl (dvakrát 1:0 a jednou v rozstřelu). Libišany, které obhajují prvenství v poháru, hrály o kolo méně a postupně vyřadily Heřmanův Městec, Holice a Přelouč.