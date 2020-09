Z trojice regionálních zástupců ve fotbalové I. A třídě zabodovali o posledním zářijovém víkendu pouze hráči svitavské rezervy, bylo to však ve velkém stylu. O soutěž níže potvrdily formu týmy Opatovce, Březové a Bystrého, kanonádu rozjela v okresním derby Moravská Třebová B.

TOLIK SI NEZASLOUŽILI

Do Dolního Újezdu zavítaly vedoucí Libišany v plné síle a výsledek by napovídal jejich jednoznačné záležitosti. Nebylo to až tolik pravdou, domácí nepodali špatný výkon kladli tuhý odpor, tři z pěti gólů dostali v posledních osmi minutách, když otevřeli hru. Sami dokázali několikrát vážně zahrozit, nejblíže ke gólovému zásahu byl Štarman, který ještě za bezbrankového stavu orazítkoval tyč. „Takový příděl jsme si snad ani za předvedenou hru nezasloužili. Nemá cenu se na něco vymlouvat, hosté byli lepší, ale i na naše akce se dalo koukat. Škoda, že Libišany svůj nesporný um nezkouší v krajském přeboru, který před sezonou odmítli,“ uvedl dolnoújezdský sekretář Jan Kabrhel.

Pro svitavské béčko bylo měření sil s letohradskou rezervou snazší, než se dalo čekat. K bezpečnému úspěchu ji nastartoval povedený první poločas, po celou dobu se hrálo v její režii, „Naprosto zasloužené vítězství. Od první minuty jsme byli lepší a kdyby na tabuli svítil konečný výsledek už o přestávce, nikdo by se nedivil. Výhra je důležitá směrem k nadcházející sérii těžkých zápasů,“ hodnotil trenér Milan Janko.

Personální situace v Poličce se oproti minulému týdnu malinko zlepšila, ovšem výsledkově se to pozitivně neprojevilo. Vše podstatné se odehrálo po pauze, kdy Stejskal otevřel skóre, jenže pak zaúřadoval vysokomýtský nestor Podmajerský a s Poličkou bylo ouvej.

8. kolo:

Svitavy B – Letohrad B 5:0 (3:0)

Branky: 32. a 34. P. Juřík, 18. Škáva, 56. Kuda, 53. Mauer. Rozhodčí: Zeman. ŽK: 2:1. Diváci: 44. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Škranc, Zvára, Horák, Mauer, Bartoš, Škáva (67. Škeřík), Kuda (60. Hýbl), Jurka (75. Kroulík), P. Juřík (71. V. Janko).

Vysoké Mýto B – Polička 4:1 (0:0)

Branky: 63., 68. a 87. Podmajerský, 78. Dvořák – 57. Stejskal. Rozhodčí: Škorpík. ŽK: 1:0. Diváci: 47. Polička: Slaný – Mužík, Jílek, Pavliš (72. Zahoran), Andrle, Bureš, Švec, Klein, Čori, Sýs (76. Škacha), Stejskal.

Dolní Újezd – Libišany 0:5 (0:1)

Branky: 47. a 90. Záruba, 82. a 88. Bukač, 26. Jošt. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 2:2. Diváci: 49. Dolní Újezd: Pravec – Mokrejš, M. Vomáčka, Dvořák, Fulík, Vrabec, Klusoň, Drahoš, Šplíchal, Frňka (66. Jireček), Štarman.

Další výsledky:

Přelouč – Ústí nad Orlicí B 3:1 (2:1). Branky: Voženílek, Pokorný, Ludvíček z pen. – Grunta. Rosice nad Labem – FC Jiskra 2008 4:1 (1:1). Branky: Novotný, Prokůpek, Rogovik, Pitterle – Matoulek. Žamberk – Načešice 1:0 (1:0). Branka: Stejskal. Tatenice – Zámrsk 6:1 (2:0). Branky: Knápek 2, D. Tareš, O. Tareš, Soukop, Totušek – Houžvička.

HRÁČ TO V BRANCE ZVLÁDL

V I. B třídě stojí za zmínku utkání v Bystrému. Do svatyně domácích se postavil v Jaroslav Dittrich a v jednašedesáti letech znovu dokazoval, že věk je jen číslo. Snaživý soupeř kladl odpor pouze do poločasu, po přestávce Bysterští hru zpřesnili, začala jim vycházet koncovka a o osudu utkání nebylo pochyb.

V derby béček hodně napověděl pohled na sestavy, ta domácí byla dost „okysličená“ z prvního týmu a bylo to znát, půltucet do újezdské sítě padl do poločasu. Březová se po další sice trochu upracované, ale tím cennější výhře posunula na čtvrté místo, naopak klesá Kunčina, vedoucí České Heřmanice byly nad její síly. Teprve podruhé na podzim bodovalo Pomezí, vzhledem k jeho situaci je ovšem remíza a prohraný rozstřel málo.

Absencemi zdecimovaný Opatovec musel do šlágru v Jablonném poslat mezi tyče obránce Štěpánka. A ten několik šancí skvěle lapil, na opačné straně se Bartoš prosadil a hosté vedli. Ve druhé půli domácí výrazně přidali a zatlačili svého soupeře do defenzivy. Vyústěním byla vyrovnávací branka Kyllara. Penalty ovládli hosté a byli šťastnějším týmem, za nasazení si to však zasloužili.

SKUPINA B, 8. kolo:

Březová nad Svitavou – Sloupnice 2:0 (0:0)

Branky: 53. Jež, 84. Roshan. Rozhodčí: Jílková. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Březová nad Svitavou: M. Milota – Bednář (70. Roshan), Lidmila, Dufek, Čuhel (85. Rybnikář), Kučera, Rada (89. Štoudek), Stupka, Ducháček, R. Milota, Jež (78. Kutlák).

Moravská Třebová B – Dolní Újezd B 8:1 (6:1)

Branky: 16., 40. a 66. (PK) Sedlák, 10. a 37. Holub, 26. Šmerda, 45. Schütz, 70. P. Mikšánek – 30. Michal Nádvorník. Rozhodčí: Pokorný. ŽK: 1:0. Diváci: 35. Moravská Třebová B: Bača – Petrila, Olejník (46. Štrajt), Šmerda (60. Smékal), J. Štaffa (60. Matocha), P. Mikšánek, Kolář, Sedlák, Schütz, Kudyn, Holub (52. Lebiš). Dolní Újezd B: Váně – Doležal, J. Vomáčka, M. Vanat, Svoboda (46. Dvořák), Vajrauch, Kalánek, Michal Nádvorník, Klička, Šplíchal (46.Heinisch), V. Klusoň.

Jablonné nad Orlicí – Opatovec 1:1 (0:1), PK 3:4

Branky: 70. Kyllar – 31. Bartoš. Rozhodčí: L. Jelínek. ŽK: 0:2. Diváci: 50. Opatovec: Štěpánek – Drábík, D. Jukl, Kubík (12. Valta), Gregor (88. Jiří Lampárek), L. Jukl, Jiroušek, Štěrba, Peřina (80. Merkuda), Sivák (57. Telecký), Bartoš.

Kunčina – České Heřmanice 0:4 (0:2)

Branky: 10. a 45. Šrut, 55. Jirsák, 72. Mach. Rozhodčí: Navrátil. ŽK: 2:1. Diváci: 45. Kunčina: Vykydal – Hlaváček, Pospíšil (65. Kubín, 84. Kudrna), Zeman (87. Arbi), Švanda, Šejnoha, Šmehlík, T. Brychta, Papežík, Tlustoš (70. Šabacký), Pařil.

Bystré – Žichlínek 5:1 (1:1)

Branky: 30. Drašar, 49. Misar, 60. Mužík, 73. Steiner, 76. Peterka – 31. Fibikar. Rozhodčí: J. Jelínek. ŽK: 1:1. Diváci: 45. Bystré: J. Dittrich – Svoboda, P. Lánský, T. Oravec (78. Cupal), Misar (67. Pachovský), Pokorný, Drašar, Němec (59. Steiner), Mužík, J. Peterka (85. L. Peterka), Jíra (84. Krčil).

Pomezí – Semanín 1:1 (0:1), PK 3:5

Branky: 53. Pořízka – 15. P. Urbanec. Rozhodčí: Kolbaba. Hráno bez karet. Diváci: 45. Pomezí: Křemenák – Drobný, Sláma, Jožák, Češka, Nespěšný, Vaško, Mička, Mojdl (81. Poliačik), Tauber (81. Červený), Pořízka.

Další výsledek:

Libchavy – Lanškroun B 4:3 (3:2). Branky: Ráb 2 (1 z pen.), Svoboda, Jetmar – Skalický 2, Petruň.