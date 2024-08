Trenérská změna nastala také v táboře vicemistrů ze Svitav, kam nastoupil Roman Pražák. Ten si udělal jméno před nedávnem v Litomyšli a právě z Jiskry si přivedl zajímavé posily (Jílek, Škeřík, Paclík). „Přestože očekáváme, že přebor bude vyrovnaný a že mnoho soupeřů posílí, nemůžeme po výsledcích v minulém ročníku alibisticky hovořit o klidném středu. Chceme útočit na vítězství jak v přeboru, tak i v krajském poháru. Po dlouhých letech došlo jak ke změně ve vedení mužstva, tak snad i k posílení hráčského kádru, i proto musíme pomýšlet vysoko. Věříme, že naším fotbalem budeme bavit naše náročné fanoušky i další diváky,“ hlásí vedoucí týmu Oldřich Palla. Z odchodů zaujmou definitivně končící legendy Martin Brůna a Ivo Svoboda, do pražské Aritmy zamířil David Juřík.

Dalším z očekávaných adeptů předních umístění je po výtečném jaru Česká Třebová. „Naším cílem je pokračovat v nastoleném trendu, tedy pohybovat se v horních patrech. Do týmu se vrátil Jakub Jiřánek, na roční hostování přišel Jan Janůj, oba z Letohradu, do kádru byli doplněni nadějní dorostenci,“ informoval trenér František Dvořák.

Nikdo si rozhodně nedovolí podcenit lanškrounské fotbalisty, ti dobře vědí, jak se pohybovat v popředí krajského přeboru. „Naším cílem zůstává hrát v horní polovině tabulky a zapojovat nové hráče. Čtveřice jich nyní přišla z dorostu, z Jablonného přestoupil Matějka, naopak odešli Martinec a Skalický,“ uvedl trenér Pavel Hrabáček.

Dát prostor talentům

Dobře se v uplynulém ročníku prezentovalo vysokomýtské béčko a na svoje solidní výkony hodlá navázat. „Chceme hrát pohledný fotbal v klidných patrech krajského přeboru a zapojit mladé klubové odchovance do dospělého fotbalu. Realizační tým posílil zkušený Josef Matoušek, kádr nám vyztužila pětice mladých pušek z devatenáctky, který mají potenciál i na áčko,“ sdělil kouč Tomáš Fritsche.

Když padlo slovo o trenérských změnách, tak k další z nich došlo v Chocni, kterou opustil Petr Pražák a jeho roli převzal triumvirát Petr Zahálka, Radim Fikejz, Luboš Krejza. „Do nové sezony jdeme s cílem pracovat s mladými hráči, většinou s vlastními odchovanci. Chceme se prezentovat kombinačním fotbalem a prát se o každý bod. Kluci jsou šikovní a věřím, že budeme fotbalem bavit sebe i naše fanoušky,“ je optimistou Petr Zahálka.

Zajímavé novinky hlásí Heřmanův Městec. Do mužstva se podařilo přivést několik hráčů, a to jak zkušeného ligistu Jana Jeřábka (Hlinsko), tak i dravé mládí Michala Holého (Chrudim), Tadeáše Osvalda (Třemošnice) a Adama Rambouska (Libišany). Navíc se opět pokouší rozjet kariéru Marek Netušil a po zranění přichází chrudimský mladík Matěj Kosina. „V týmu se zvedla nejen dobrá nálada, ale hlavně konkurence. V letní přípravě bylo znát, že každý chce pracovat naplno a být v základní sestavě. Cílem do sezony je hrát klidný střed, bavit diváky, kterým patří poděkování za podporu,“ pronesl trenér Jiří Tesař.

Klidný střed tabulky

A ještě je potřeba zmínit nováčky. Po roční pauze se vrací Moravská Třebová a na Slovanu pokračuje sázka na borce z domácí líhně. „Do sezony budeme vstupovat s pokorou a respektem k úrovni krajského přeboru, přičemž hlavním cílem, nebo spíše přáním, bude umístění v klidném středu tabulky. Z hráčského kádru, který vybojoval postup, nikdo neodešel, naopak jsme zvýšili konkurenci příchodem brankáře Davida Vykydala z Lutína a útočníka Patrika Kalába z Kunčiny,“ shrnul předsezonní dění sekretář Ondřej Kalus.

Poprvé v historii si v přeboru zahraje rezerva Jiskry Ústí nad Orlicí. „Očekávání jsou velká, jaká bude realita ukáže čas. Cílem je rozhodně se pohybovat co nejblíže k poklidnému středu tabulky a hlavně dát příležitost co největšímu počtu mladých hráčů z kádru áčka ve třetí lize, případně dorostencům z FK Orlicko. Mužstvo povede trenér Daniel Smíšek,“ uvedl ústecký sekretář Jan Skácel.

Je tomu drahně let, co v nejvyšší krajské soutěži hrála Skuteč. „Cíl v nejvyšší krajské soutěži je pro nás jako nováčka jednoznačný, a tím je vyhnout se sestupovým pozicím. Pevně věříme, že kádr ještě nemají uzavřený a že se povede last minute přestup do středu pole,“ řekl hrající kouč Martin Horáček.

Asi největší otazník se vznáší nad výkonností Jiskry Litomyšl. Vedení týmu převzali její nejzkušenější hráči Martin Hašeks Petrem Kunderou a z kádru, který se v posledních sezonách pohyboval v popředí krajského přeboru, nastal doslova exodus, a to nejenom směrem do Svitav. Jak tyto mezery zacelí nově příchozí (Matěj Matoušek, Mykhailo Fisheriuk, Tomáš Pánek), to ukáže čas.

O slovo se však okamžitě hlásí jiní, kupříkladu pohárové výsledky Holic či Lázní Bohdaneč napovídají, že právě tyto kluby by se klidně mohly stát pořádně dravými štikami v rybníku. Holice přivítaly ve svém středu velmi zajímavé hráče z nedalekých Moravan, které v kraji skončily, a kanonýr Michal Knotek se hned uvedl čtyřmi pohárovými zásahy. V Lázních Bohdaneč se zase objevil Lukáš Polák z třetiligových Živanic a také na volný přestup získaní fotbalisté z Libišan (Fidra, Motyčka, Semelka). A rázem tu máme další mužstvo, které je potřeba brát vážně. O mladém celku Pardubiček, jenž zaujal zlepšenými výkony na jaře, podobně jako Přelouč, to platí v nemenší míře. Zkrátka a dobře, fanoušky čeká sezona velmi zajímavá a dopředu složitě odhadnutelná.

Ročník 2024/2025