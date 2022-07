V první části aktivu nejprve pozdravil přítomné starosta Českých Heřmanic Miloš Sobel a poté vystoupili se svými příspěvky předsedové jednotlivých odborných komisí KFS. Šéf STK Miroslav Švihálek ocenil, že se po třech letech podařilo zdárně dohrát všechny krajské mistrovské i pohárové soutěže. Podle jeho slov STK udělila v uplynulé sezoně pokuty klubům v celkové výši 20 tisíc korun (převážně za administrativní nedostatky v zápisech) a další 42 tisíc za nenastoupení hráčů uvedených na soupiskách družstev na předepsaný počet minut. Dále se Švihálek vrátil k okolnostem posledního kola ročníku. „STK v souladu s Rozpisem soutěží přistoupila ke stanovení jednotných začátků utkání v I. A třídě. Přestože jsme tuto možnost avizovali v úředních zprávách v dostatečném časovém předstihu, tak jsme tím některé funkcionáře překvapili a ledacos si vyslechli. I proto STK rozhodla, že v novém ročníku nebude schvalovat dohody klubů o změnách termínů utkání v závěrečných dvou kolech soutěží mužů,“ upozornil Švihálek. Dalším tématem bylo natáčení a live vysílání utkání krajského přeboru, které je vzhledem ke stavu technického vybavení mnohdy složité. „Zůstává povinnost utkání natočit a vložit jeho záznam na TV COM, nicméně vzhledem k okolnostem nebudeme trvat na živém vysílání zápasů,“ uvedl Švihálek.

Předseda Komise mládeže Jindřich Novotný se ve svém vystoupení věnoval především obnovení soutěže kategorie mladšího dorostu. „Ačkoli to bude ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a přestože budeme mít jen čtyři zástupce, tak si myslím, že je to krok kupředu, bude se jednat o kvalitní soutěž a její účastníci si zahrají dobrý fotbal,“ je přesvědčen Novotný.

České soutěže rozlosovány. Derby Ústí – Letohrad odpálí novou divizní sezonu

Předseda Komise rozhodčích Kamil Schmeiser zdůraznil, že přes trvající nedostatek aktivních rozhodčích a také díky spolupráci s okresy se podařilo všechna utkání dospělých obsadit kompletní trojicí rozhodčích. „To beru jako úspěch, protože to není ve všech krajích pravidlem. Jsou regiony, kde na I. B třídu jezdí jeden nebo dva kvalifikovaní rozhodčí. My jsme v zimě doplnili nominační listinu o devět nováčků z okresů, kteří se úspěšně zapojili, teď v létě přijde dalších pět. Čtrnáct nových tváří za půl roku je slušné číslo a věřím, že se postupně dostaneme na cílový počet 70 rozhodčích v krajských soutěžích,“ vyjádřil se Schmeiser. A jeho další témata? Úhrady rozhodčích a obsazování delegátů. „Náklady na rozhodčí a delegáty budou nadále hrazeny z prostředků FAČR. S tím ale souvisí tlak asociace na úspory cestovného a nařízení, že kraj může obsadit delegáty pouze třetinu utkání daného kola, v našem případě deset. Takže budeme muset pečlivě vybírat, na jaké zápasy je pošleme, zda přednostně na přebor, na derby v I. B třídě, na mladé začínající rozhodčí… Nebude to jednoduché,“ je si vědom Schmeiser.

Odvolací a revizní komise neřešila podle slov svého předsedy Jiřího Hrabčuka během jarní části žádné odvolání proti rozhodnutí komisí KFS. Pokračovala však v řešení kontroly hospodaření KFS v minulých letech, k čemuž ji zavázala svým usnesením loňská valná hromada v Žichlínku. „Protože jsme objevili obrovské nedostatky v nakládání s finančními prostředky KFS, požádali jsme o přezkoumání našich zjištění Revizní komisi FAČR. Ta se tím zabývala několik měsíců, letos v květnu vydala svoji zprávu o rozsahu 24 stran, ze které vyplynulo, že všechna naše zjištění se zakládala na pravdě. Momentálně celá záležitost směřuje k podání trestního oznámení,“ vysvětlil Hrabčuk.

Startuje se pohárem, následuje přebor a pak ostatní soutěže

Po tomto bloku následovala druhá část aktivu, kvůli které především kluboví činovníci do Českých Heřmanic přijeli, tedy samotné rozlosování nového soutěžního ročníku. Sekretář Pardubického krajského fotbalového svazu Tomáš Rais nejprve shrnul postupy, sestupy a doplňování soutěží na základě sportovních výsledků a přihlášek do soutěží. Předseda STK Miroslav Švihálek následně prošel jednotlivé mistrovské soutěže a společně se zástupci klubů odsouhlasil přidělená losovací čísla. Na rozdíl od loňska se tentokrát nebudou předehrávat jarní kola.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Podzim začíná 1. kolem 6. – 7. srpna, skončí 14. kolem 5. – 6. listopadu, 15. kolo se vloží ve středu 28. září. Hned úvodní kolo nabízí třeba reprízu posledního dějství minulé sezony mezi Svitavami a Litomyšlí. Nováčky čekají tyto premiéry: Lázně Bohdaneč v Lanškrouně, Vysoké Mýto B proti Chocni, Přelouč v Moravské Třebové a Libišany v Třemošnici.

Přidělená čísla: 1 – Lanškroun, 2 – Moravany, 3 – Pardubičky, 4 – Vysoké Mýto B, 5 – Moravská Třebová, 6 – Třemošnice, 7 – Svitavy, 8 – Česká Třebová, 9 – Holice, 10 – Litomyšl, 11 – Libišany, 12 – Přelouč, 13 – Choceň, 14 – Heřmanův Městec, 15 – Horní Ředice, 16 – Lázně Bohdaneč.

I. A TŘÍDA: Snad poprvé v historii nebude mít ve druhé nejvyšší krajské soutěži zastoupení okres Pardubice! Tři tamní celky postoupily a Rosice nad Labem se společně se Žamberkem ocitly na sestupových místech. Nově se představí postupující České Heřmanice, Jablonné nad Orlicí, Skuteč a Prosetín, z přeboru sestoupivší Luže a Proseč, která se do I. A třídy přihlásila dobrovolně (Rohovládova Bělá po sestupu z KP opustila krajskou fotbalovou scénu úplně). Začne se 2. kolem (13. – 14. srpna), 1. kolo je řazeno na konec podzimu (5. – 6. listopadu).

Přidělená čísla: 1 – České Heřmanice, 2 – Polička, 3 – Ústí nad orlicí B, 4 – Skuteč, 5 – FC Jiskra 2008, 6 – Letohrad B, 7 – Svitavy B, 8 – Tatenice, 9 – Luže, 10 – Jablonné nad Orlicí, 11 – Dolní Újezd, 12 – Zámrsk, 13 – Proseč, 14 – Prosetín.

I. B TŘÍDA skupina A: Pardubicko-chrudimskou skupinu oživí kromě sestupujících Rosic nad Labem tři nováčci: přeborníci svých okresů Rváčov a Opatovice nad Labem a doplňující rezerva Moravan. Systém soutěže je stejný jako v případě I. A třídy, tedy od 2. do 1. kola.

Přidělená čísla: 1 – Hrochův Týnec, 2 – Moravany B, 3 – Nasavrky, 4 – Přelovice, 5 – Stolany, 6 – Chvojenec, 7 – Rváčov, 8 – Slatiňany, 9 – Řečany nad Labem, 10 – Horní Jelení, 11 – Rozhovice, 12 – Rosice nad Labem, 13 – Choltice, 14 – Opatovice nad Labem.

I. B TŘÍDA skupina B: Tato skupina nebude čistě svitavsko-orlická jako v minulém ročníku, protože bylo nutno přeřadit sem jedno družstvo od „sousedů“, a tuto roli na sebe bere Svratouch. Dalšími novými týmy jsou okresní přeborníci z Janova a Jehnědí a z I. A třídy sestoupivší Žamberk. Také tato soutěž začne v polovině srpna 2. kolem a její podzimní část vyvrcholí na začátku listopadu 1. kolem.

Přidělená čísla: 1 – Svratouch, 2 – Jehnědí, 3 – Žamberk, 4 – Pomezí, 5 – Semanín, 6 – Janov, 7 – Dobříkov, 8 – Březová nad Svitavou, 9 – Lanškroun B, 10 – Sloupnice, 11 – Libchavy, 12 – Kunčina, 13 – Moravská Třebová B, 14 – Jaroměřice.

Je tradicí, že novou sezonu krajského fotbalu otevírají úvodní kola Poháru hejtmana Pardubického kraje. V něm figuruje celkem 26 družstev, přičemž šest z nich (obhajující Libišany a pět nejlepších týmů krajského přeboru) bylo nasazeno do 1. kola a zbylých 20 nastoupí k zápasům předkola.

Jeho úřední termín je 23. července a střetnou se:

Dolní Újezd – Moravany

Zámrsk – Pardubičky

Opatovice nad Labem – Přelouč

Slatiňany – Lázně Bohdaneč

Janov – Holice

Prosetín – Heřmanův Městec

Tatenice – Moravská Třebová

Jablonné nad Orlicí – Česká Třebová

Březová nad Svitavou – Proseč

Skuteč – Třemošnice.

Program 2. kola (úřední termín 30. července):

Janov/Holice – Choceň

Prosetín/Heřmanův Městec – Libišany

Slatiňany/Lázně Bohdaneč – Skuteč/Třemošnice

Opatovice nad Labem/Přelouč – Horní Ředice

Březová nad Svitavou/Proseč – Svitavy

Dolní Újezd/Moravany – Jablonné nad Orlicí/Česká Třebová

Tatenice/Moravská Třebová – Lanškroun

Zámrsk/Pardubičky – Litomyšl.

Soutěže mládeže jsou naplněny takto: Krajský přebor dorostu má 16 startujících, krajská dorostenecká soutěž 11. Nerovnoměrně jsou rozložena družstva v krajském přeboru starších a mladších žáků – do skupiny A se přihlásilo osm klubů (bude se hrát tříkolově), do skupiny B 12. Početná je účast starších a mladších přípravek, do podzimních turnajů zasáhne 15 přihlášených klubů v krajském přeboru a 12 v krajské soutěži.