Libišany si coby lídr tabulky poradily s převahou s Heřmanovým Městcem a ani Horní Ředice neměly na půdě trápící se Litomyšle podstatnější problém. V obou případech najel průběh hry do předpokládaných kolejí hned v prvním poločase. A mezi druhou a třetí pozicí se tak rázem otevírá pořádná bodová mezera. Zato většina zbývajících mužstev je po třetině soutěže naskládána v podstatě na jedné „hromadě“, vždyť mezi třetími Lázněmi Bohdaneč a třináctou Chocní je pouze šest bodů rozdílu. A každý tady může klidně porazit každého. Za zmínku stojí třeba právě vystoupení choceňského Spartaku, který před týdnem porazil Libišany, což se nečekalo, ale dva následující zápasy prohrál, což se nečekalo rovněž. O víkendu propadl na půdě nováčka v Přelouči, kde mu sice vyšly nástupy do obou poločasů, ale jinak hráli prim domácí fotbalisté, kterým se zápas povedl, i co se týče produktivity. Zápasy Holic a Lanškrouna náleží tradičně k tomu lepšímu, co krajský přebor nabízí. A první říjnovou sobotu stovka diváků určitě nelitovala, že se vydala do hlediště holického stadionu. Sedm gólů se nevídá každý den, nadto když všechny padly v rozmezí 20. a 62. minuty. Domácí vzešli z tohoto gólostroje vítězně, soupeř se poslední půlhodinu marně snažil o srovnání.