Za překvapení lze rozhodně označit výhru České Třebové v Litomyšli. Gól s puncem tří bodů pro hostující celek vstřelil v polovině prvního poločas vydařenou střelou zpoza vápna jejich kapitán Vaňous. Ve velmi bojovném a místy docela tvrdě hraném střetnutí mohli hosté zkraje druhého poločasu náskok pojistit, když mimo jiné po trestném kopu zatřásli břevnem. Jiskra bojovala o vyrovnání skóre ze všech sil do závěrečného hvizdu a nebyla od něho v několika případech daleko, střelecké štěstí ale neměla a gólman Truhlář za pomoci spoluhráčů uhájil čisté konto.

Moravskotřebovský Slovan je zatím maximálně efektivní. Dvě výhra 1:0, to asi nikoho nestrhne k euforii, jenže je za to šest bodů… V Chocni nesl tento výsledek ukrajinskou pečeť. Výtečný gólman Yaroshevich chytil domácím i pokutový kop a jako dokonalý žolík se ukázal Herasymenko. V 80. minutě ho kouč Bokij poslal do boje a za krátkou chvíli Slovanisté zvedali ruce po jeho vítězném zásahu.

K magnetům kola patřila repríza červnového pohárového finále. Tehdy v zápolení Libišan a Svitav nepadl gól ze hry, tentokrát ano a domácí fotbalisté potvrdili dobrou formu zkraje sezony. Vlastně se dá říci, že zařídili všechny tři góly, byť konečné skóre znělo 2:1. Kapitán Lukáš Kraják nejprve otevřel účet z pokutového kopu, klíčové pasáže se potom odehrály okolo hodiny hry. Motyčka totiž usměrnil balon za záda vlastního gólmana a z čistého nebe bylo vyrovnáno. Ihned z protiakce ovšem udeřil L. Kraják a podruhé a to byl rozhodující moment.

Boje v krajské I. A třídě otevřelo sobotní střetnutí v Zámrsku. Na půdu týmu, který se na jaře zachránil v závěrečném kole, přijel ambiciózní nováček ze Skutče a hned ve svém prvním ostrém vystoupení prokázal, že do soutěže přibyl skutečně kvalitní celek. Herní převahu měl po většinu času, v prvním poločase ji zúročil z penalty, kterou po faulu na Čermáka proměnil Naď. Snahu soupeře o vyrovnání hosté na začátku druhé půle odrazili, potom odskočili na rozdíl tří gólů a bylo „hotovo“.

KRAJSKÝ PŘEBOR

2. KOLO: Litomyšl – Česká Třebová 0:1 (0:1). Branka: Vaňous. Libišany – Svitavy 2:1 (1:0). Branky: L. Kraják 2 (1 z pen.) – vlastní (Motyčka). Choceň – Moravská Třebová 0:1 (0:0). Branka: Herasymenko. Přelouč – Třemošnice 0:1 (0:0). Branka: Šebek. Heřmanův Městec – Vysoké Mýto B 4:1 (2:0). Branky: Trnka, Hauf z pen., vlastní (Fišer), Dvořáček – Škrabal. Lanškroun – Moravany 2:1 (1:1). Branky: Jílek, Smrkal – J. Lukas. Horní Ředice – Pardubičky 6:0 (4:0). Branky: Koreček 2, Obermajer 2, Skoumal, Kaufman.

Utkání Lázně Bohdaneč – Holice bylo za stavu 1:1 v 56. minutě předčasně ukončeno z důvodu vážného zranění hráče a zásahu RZS.

I. A TŘÍDA

2. KOLO: Zámrsk – Skuteč 1:3 (0:1). Branky: Rožek – Naď z pen., Novák, Horáček. České Heřmanice – Polička 3:2 (3:2). Branky: Martin Brychta 2, Řehák – Stejskal, Mužík z pen. Jablonné nad Orlicí – Letohrad B 1:0 (1:0). Branka: vlastní (Satoria). Dolní Újezd – FC Jiskra 2008 3:1 (1:0). Branky: Frňka, Drahoš, D. Frank z pen. – Dvorský z pen. ČK: 0:1 (Šmolík). Prosetín – Tatenice 3:1 (1:1). Branky: Tichý, V. Marek, Vodvárka – O. Tareš z pen. Luže – Svitavy B 0:3 (0:1). Branky: D. Svoboda, Ryšavý, Ovad. Proseč – Ústí nad Orlicí B 4:2 (1:1). Branky: Jar. Marek 2, Mareš, Klíma – Petscher, Šmíd.

I. B TŘÍDA SKUPINA A

2. KOLO: Rozhovice – Stolany 6:1 (2:0). Branky: Vaško 2 (1 z pen.), Kopp, Holý, Vaníček, Pekař – Kopecký z pen. Rosice nad Labem – Přelovice 2:2 (1:0). Branky: Kotajny z pen., M. Pešek – Středa, Řehák. Hrochův Týnec – Moravany B 3:4 (3:2). Branky: Doležal, Havlíček, Kaplan – Kříž, Záleský, Kosina, Veselý. ČK: 1:0 (Pouč). Řečany nad Labem – Rváčov 4:0 (2:0). Branky: Vančura 3 (1 z pen.), Bendžík. Choltice – Nasavrky 1:1 (0:1). Branky: D. Jirásek – F. Dostál. Opatovice nad Labem – Slatiňany 4:3 (2:0). Branky: Hanovec, vlastní (Venzara), Richter, Zelinka – vlastní (Jičínský), J. Slavík, Sotona. Horní Jelení – Chvojenec 1:1 (0:1). Branky: Michálek – Ehl.

I. B TŘÍDA SKUPINA B

2. KOLO: Kunčina – Pomezí 5:0 (1:0). Branky: Spálenský 2 (1 z pen.), O. Brychta, Širůček, Kudyn. Lanškroun B – Dobříkov 1:5 (0:4). Branky: Zelinka – Rychtařík, Kulhánek, Richter, Vojtíšek, vlastní (Popelář). Sloupnice – Janov 3:0 (1:0). Branky: Karlík 2, O. Mikulecký. Jaroměřice – Březová nad Svitavou 1:3 (0:1). Branky: Švec – Dufek 2, Říkovský. Svratouch – Jehnědí 3:2 (2:0). Branky: Pavlík, Janeba, Fiala – Vondra, Gregar. Moravská Třebová B – Žamberk 0:1 (0:1). Branka: Jírů. Libchavy – Semanín 0:0 (0:0).