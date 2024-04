KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Fotbalisté Jiskry Litomyšl byli ve víkendovém pokračování nejvyšší krajské soutěže blízko k bodovému zisku na hřišti vedoucích Horních Ředic. Sportovní štěstí se však od nich odvrátilo, pět minut před koncem si za smírného stavu smolně srazili míč do vlastní sítě. Svitavy počítaly proti Chocni se třemi body, jenže houževnatý soupeř jim dovolil pouze jeden, a to navíc horko těžko vyrovnávaly.

TJ Svitavy vs. FK Spartak Choceň. | Foto: Martin Alexa

Litomyšl zahájila náročnou sérii duelů s předními celky přeboru dobrým výkonem, ale neúspěšným výsledkem. „Zápas u lídra soutěže pro nás začal dobře, když po neproměněném samostatném úniku Martina Severy načal zápasový účet ve 39. minutě po standardce hlavou Hašek. Bohužel hned vzápětí minutě domácí srovnali skóre z penalty. Druhý poločas byl opět vyrovnaný, soupeř se dostal poměrně lacino do vedení, ale nevzdávali jsme se. Nejprve měl Folta sólový nájezd na gólmana, celá akce skončila na tyči. Velká snaha našich hráčů vedla k zaslouženému druhému gólu v síti Horních Ředic z kopačky Ladislava Severy, to se psala 75. minuta. Až do konce se potom hrálo vabank, šťastnější tým byl ovšem ten domácí, když jsme si dali nešťastný vlastní gól. Zápasu by slušela remíza, ovšem nebyla nám souzena. Za předvedenou hru je potřeba tým pochválit a věřit, že nám bude příště štěstěna více nakloněna. Hlavu vzhůru, práci jsme odevzdali kvalitní. Příště nám podobný výkon přinese jistě i bodový přísun,“ věří kouč Jiskry František Dvořák st.

Sestříh z utkání:

Zdroj: Youtube

Ve Svitavách byl od první do poslední minuty k vidění úporný boj o každý metr hřiště. „Byl to pro oba týmy fyzicky velice náročný zápas, hráči se vydali ze všech sil. Hosté vycházeli z pohyblivé obrany, důsledně nás napadali, nenechali nám klid na rozehrávku a neustále hrozili z nebezpečných rychlých výpadů hlavně po stranách hřiště. Vážnějších šancí se moc neurodilo, přesto se hosté těsně před přestávkou po rohovém kopu ujali vedení. Nám se podařilo srovnat po centru Králíčka, který Czehowský vrátil na hranici šestnáctky, odkud přesně pod břevno pálil Filip Čížek. Jiná gólová akce nebyla v tomto utkání k vidění. Statistika držení míče by asi vyzněla v nás prospěch, ale soupeř nás nenechal hrát, okamžitě nás atakoval a vydržel to po celou dobu. Navíc byl nebezpečný v protiútocích a naši obránci nemohli podporovat útočnou hru tak, jak bývají zvyklí. Takže se dá říci, že vyrovnané utkání skončilo asi spravedlivým výsledkem,“ uznal vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

