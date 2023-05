Do konce ročníku chybí sedm kol plus nějaké dohrávky a otázka bohužel není položena tak, jestli někdo ze Svitavska sestoupí, ale kolik takových nešťastníků bude. O tom, že by snad někdo hrál o příčky nejvyšší, přitom nemůže být řeči.

To je věru nelichotivé konstatování.

Navíc se do existenčních potíží dostaly i druhdy elitní kluby regionu hazardující se svým fotbalovým osudem v nebývalé míře.

V podstatě lze říci, že pouze celky Svitav a Litomyšle dokážou držet ve své soutěži, tedy v krajském přeboru, solidní pozice v horní polovině tabulky.

Ale jinak? Darmo mluvit.

Moravskotřebovský Slovan prožil špatný závěr podzimu a snad ještě horší začátek jara a v jednu chvíli se propadl na úplný přeborový chvost. Poslední dva týdny sice alespoň naznačily dílčí výsledkové zlepšení, ale boj o záchranu se jeví mimořádně složitý a Slovanisté budou muset ve finiši pořádně zabrat, aby opustili sestupová patra.

Dolů půjdou minimálně dva celky (a to je ještě na vážkách osud ohroženého Letohradu v divizi a nejasná je také otázka postupu z kraje do divize). A vyhlídka Moravské Třebové? Mimo jiné duely se Svitavami, Českou Třebovou, Litomyšlí či Holicemi. Uff… Tohle je šichta s nejistým koncem.

SKP Slovan Moravská Třebová vs. FK Spartak Choceň.Zdroj: Deník/Radek Halva

Skutečně neveselý je pohled na účinkování okresního trojlístku v I. A třídě. Ani jeden z týmů nemá zdaleka nic jistého. Polička se loni na jaře zachránila v posledním kole a letos z toho pro ni nekouká nic jiného, nachází se bod od posledního místa, přičemž její Achillovou patou jsou slabé venkovní zápasy.

S Dolním Újezdem se v nebezpečných vodách rozhodně nepočítalo, jenže několikeré zbytečně ztracené body v samotných závěrech utkání (FC Jiskra 2008, Tatenice, Jablonné nad Orlicí) značí, že o poklidném dohrání sezony mohou v klubu jenom snít.

A svitavská rezerva? Ta neměla mít po slušném podzimu vůbec žádné starosti, jenomže postupem času jdou její výsledky valem dolů. Poslední tři duely odehrála bez bodového zisku s brankovým poměrem 2:16 (!) a i když ještě nějaký odstup na ožehavé příčky má, tak při prodloužení takové série by se mohl rychle rozplynout jak pára nad hrncem.

O I. B třídě je vůbec darmo hovořit. Rozdíl mezi orlickými (a v letošní sezoně i chrudimským hostem ze Svratouchu) a svitavskými reprezentanty vyjádřený tabulkovými pozicemi je zkrátka zarážející. Jedině Janov si díky dvěma výhrám v uplynulém týdnu pomohl a dostal se snad z nejhoršího, ale jinak je pásmo mezi devátým a třináctým místem vyhrazeno pro Svitavsko.

Ještě, že mizernou sezonu prožívají Libchavy krčící se nadále na úplném chvostu, jinak by to byla úplně „jednobarevná“ skupina. Že minimálně jeden mančaft půjde dolů do svitavského okresního přeboru, to je více než pravděpodobné a byl by to ještě za daného rozložení sil dobrý rezultát.

Nemá cenu odhadovat, komu černý Petr zůstane, protože situace se mění každým kolem a na jednotlivé celky čekají i četné vzájemné bitvy, nadto do pořadí promluví ještě dohrávky odložených duelů a všechno se může vyvrbit všelijak. Pozitivní výhled to však rozhodně není.

TJ Sokol Pomezí vs. TJ Sokol Kunčina.Zdroj: Deník/Radek Halva

Samozřejmě, otřepané klišé říká, že fotbaloví zajíci se počítají až po posledním jarním hvizdu.

Samozřejmě, vše se může ještě v dobré obrátit, ohrožení se zachrání, z I. B třídy spadne jenom jedno mužstvo a půjdeme dál. Ale kdo za tohle přesvědčení dá ruku do ohně?

Ono to může skončit klidně také pohromou, jakou nikdo nechce přivolávat, ale nelze ji vyloučit. Na to je ve hře příliš mnoho nejistoty a tím hlavním otazníkem je aktuální výkonnost a forma většiny reprezentantů Svitavska. Ta opravdu nikomu z fanoušků klid na duších nedodává.

Něco je ve fotbale na Svitavsku zřejmě špatně.