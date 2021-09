Žádná velká fotbalová krása, ale další tři body jsou v kapse. A historie se ptát nebude… Litomyšlská Jiskra potvrdila svoji zatím dokonalou úspěšnost na cizích hřištích, vyhrála tam i čtvrtý podzimní zápas, v České Třebové jí k úspěchu stačila jediná trefa. Moravská Třebová přesvědčivě uspěla v Proseči, Svitavy stejně přesvědčivě neuspěly v Lanškrouně.

Česká Třebová – Litomyšl 0:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Přes dobře organizovanou obranu soupeře jsme se ve finální fázi nedovedli prosadit. Dobrá defenziva Litomyšle dokázala na výbornou blokovat naše pokusy o zakončení. A střely, které prošly na brankáře hostů, neměly patřičné parametry. A protože hosté se v jednom případě prosadili, odvezli si tři body.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Další velice těžké utkání s kvalitním soupeřem bylo poznamenáno i špatným stavem hrací plochy, která fotbalu nepomohla a veškerá kombinace na ní byla složitá. První poločas byl z naší strany plný nepřesností, kazili jsme hlavně v přechodové fázi a měli problém delší dobu udržet balon na vlastních kopačkách. Soupeř držel míč více, ale do nebezpečných situací se nedostával. My šli po ukázkovém zakončení Štoudka do vedení a další stoprocentní šanci zazdil Tomšů. Druhá půle se nesla v duchu té první – spousta nepřesností na obou stranách. Od 70. minuty nám znatelně docházely síly, pomohli nám sice čerství hráči, přesto měli domácí v této fázi utkání více ze hry, ale vyloženou šanci neměli, takže jsme dokráčeli pro tři body. Velmi cenné vítězství, tým musím pochválit za maximální nasazení a bojovnost. Ukázalo se rovněž, že i když to nejde fotbalově, tak dokážeme zápas urvat silou.

Lanškroun – Svitavy 4:0

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: Do zápasu jsme šli s pokorou, byli jsme si vědomi, že Svitavy patří k tomu lepšímu v krajském přeboru. Čekali jsme velice náročné utkání a přestože jeho výsledek je jednoznačný, tak snadné pro nás určitě nebylo. Téměř po celý poločas bylo vyrovnané, hosté měli první šanci, kterou Válkovi vychytal Ehrenberger. To byl důležitý okamžik. V úseku kolem 30. minuty se nám povedlo odskočit, když nejprve faul na Ptáčka potrestal z penalty Skalický a posléze využil dezorientace hostující obrany obloučkem velmi dobře hrající Kolomý. Ve druhé půli jsme hlavně nechtěli pustit soupeře na kontakt, zpočátku jsme byli až moc pasivní, ale ustáli jsme to bez větších potíží. A když se nám povedlo výborně zakončit dvě brejkové situace zásluhou Ptáčka, dohráli jsme zápas v poklidu. Výsledku si ceníme, zasloužili jsme si ho po výkonu, který byl bojovný, kolektivní a vyspělý i po taktické stránce.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Fotbal je o chybách a my jich nadělali příliš mnoho před každou obdrženou brankou. Faktem je, že soupeř nás přehrál rychlostí, nasazením, chytrostí i přesností. My si vypracovali snad dvě vážnější šance, ale Ehrenberger vychytal v prvním poločase reflexivně jak Válka, tak Hýbla. Do kabin se šlo za stavu 2:0, když jsme inkasovali z penalty po faulu Nováka na Ptáčka a poté po nedomluvě mezi gólmanem a stoperem a odvráceném míči přímo na nohu protihráče. Ve druhém poločase jsme si nevytvořili skoro nic a ke konci ještě nabídli dalšími zaváháními v defenzivě dva góly Ptáčkovi. Za celou dobu jsme se pořádně nedostali do hry, nic se nám nedařilo, vůbec jsme nevyužili Ivo Svobodu, na něhož jsme nedostali balony. Nezdá se mi, že by šel Lanškroun s formou dolů, jak naznačovaly některé jeho předchozí výsledky.

Proseč – Moravská Třebová 0:4

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Nejde nám to, nejde. Přitom začátek zápasu tomu nenapovídal. Tentokrát k tomu kluci přistoupili zodpovědně, bojovnost, nasazení, akce, ale dát gól, třeba do prázdné brány z malého vápna, to prostě nedáme. Místo toho dvakrát inkasujeme po rohových kopech, na které se stále zaměřujeme, a k tomu gól více než kuriózní. Je to škoda, na druhou stranu musím uznat, že hosté byli velmi šikovní a jejich vítězství je zcela zasloužené.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Začátek zápasu jsme nezachytili, asi pětadvacet minut jsme čelili tlaku domácích, kteří si vypravovali několik velkých šancí, k našemu štěstí je však neproměnili. Teprve potom jsme se rozehráli a přebírali otěže do svých rukou, z toho pramenila i vedoucí branka, která byla pro další vývoj určující. Také zkraje druhé půle protivník zvýšil obrátky, ale tentokrát to trvalo jen pár minut. Potom jsme přidali druhý gól a dostali zápas pod kontrolu, pouze s výjimkou krátké pasáže, kdy nás domácí zatlačili a trefili tyčku. Výsledek se nerodil lehce, hodně našich akcí skončilo ofsajdem, na malém hřišti je nebezpečná každá standardka a každé autové vhazování, ale jakmile jsme dali míč na zem, měl soupeř potíže.

8. KOLO: Choceň – Heřmanův Městec 4:1 (3:0). Branky: Gronych 2, Štanglica, Benda – Levinský. Rohovládova Bělá – Chrudim B 3:4 (1:1). Branky: Pithart, Deutsch, Khol – Zrůst 2, Vácha, Holeček z pen. Česká Třebová – Litomyšl 0:1 (0:1). Branka: Štoudek. Luže – Moravany 0:3 (0:0). Branky: J. Lukas, Teplý, Knotek. Lanškroun – Svitavy 4:0 (2:0). Branky: F. Ptáček 2, D. Skalický z pen., Š. Kolomý. Holice – Pardubičky 4:3 (2:1). Branky: Václavek 2 (1 z pen.), T. Jedlička, Rosůlek – Havelka, Knyshov, Valenta. Proseč – Moravská Třebová 0:4 (0:1). Branky: J. Štaffa 2, Bednář, Olejník. Horní Ředice – Třemošnice 1:0 (1:0). Branka: Machatý.