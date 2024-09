TJ Sokol Dolní Újezd vs. TJ Sokol Janov.

Začněme od nepovedených vystoupení. Svitavské béčko hrálo potřetí venku, potřetí nedalo gól a poprvé vyšlo bodově naprázdno. „Ráz utkání rozhodl jeho úvod. Hned v šesté minutě se nám nepodařilo ubránit zbytečnou standardní situaci a soupeře jsme posadili na koně. Nikam nespěchal a neskutečně bojoval. Ve druhé půli si opět pomohli standardkou a bylo rozhodnuto. Nám se vůbec nedařila hra jeden na jednoho a protože se nám ani ve třetím zápase na venkovním hřišti nepodařilo vstřelit gól, vyhrála Proseč zaslouženě. I když o tři je přece jenom moc,“ myslí si trenér Milan Janko.

Polička rozehrála duel s vedoucími Rozhovicemi nadějně, ale konec pro ni tenhle duel neměl dobrý a poprvé ztratila doma body. „Očekávali jsme velice těžký zápas s kvalitním soupeřem, který bude silný technicky i kombinačně, ale kluci do zápasu vstoupili skvěle a po většinu času jsme byli lepším mužstvem. Kdybychom proměnili penaltu a zvýšili na 2:0, troufnu si říct, že bychom utkání zvládli za tři body. Na kdyby se ovšem nehraje a soupeř dokázal ještě v prvním poločase vyrovnat. O přestávce jsem kluky žádal, aby pokračovali v dosavadním výkonu a byli trpěliví, že může rozhodnout jediná branka. To se také přesně stalo a nejvíc mě mrzí, že ten gól soupeři darujeme vlastní chybou, která byla absolutně zbytečná. Tak zkušené mužstvo jako Rozhovice si potom vedení pohlídalo a do otevřené obrany přidalo třetí branku. Za celkový výkon můžu kluky pochválit, ale dvě individuální chyby v podobě neproměněné penalty a kličkování na vlastním vápně byly rozhodující a stály nás lepší výsledek,“ litoval trenér Mirek Stejskal.

Do třetí porážka, tentokrát v dolnoújezdském vydání. V Zámrsku Sokol nezahrál vůbec marně, byl aktivní, ke konci snížil na 3:2 a sahal v závěrečné desetiminutovce po vyrovnání, ovšem marně. „Utkání nabídlo pěknou podívanou a je škoda, že alespoň bodík si domů nevezeme. Domácí hráči ukázali svoje ofenzivní kvality a proto berou tři body,“ uvedl kapitán Petr Frank.

Jediný radost na Svitavsko tak zamířila díky janovskému nováčkovi, který doma nedal naději Žamberku. Navrátilec po sestavy po zdravotních komplikacích Jan Boháček hned připomněl svoje střelecké kvality dvěma zásahy. „Zápas se nám po všech stránkách povedl. Předvedli jsme zatím náš nejlepší výkon a naše vítězství bylo zcela zasloužené. Po celou dobu jsme soupeře přehrávali kombinační hrou a vysokým nasazením. Během prvního poločasu jsme si vytvořili hned několik vyložených příležitostí, nakonec se nám podařilo proměnit standardní situaci a z dobře zahraného rohového kopu jsme se ujali vedení. Do přestávky jsme ještě proměnili rychlé přečíslení a také po přestávce jsme naskočili ve stejné aktivitě. Rychlou kombinaci z levé strany jsme zakončili třetím gólem. V závěru jsme darovali soupeři zbytečným faulem penaltu, kterou ovšem gólman Křemenák zneškodnil,“ hlásil naprostou spokojenost kouč Lukáš Šváb.