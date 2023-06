Kdo spadne z I. A třídy? To je hlavní tajenka krajské fotbalové derniéry

FOTBALOVÁ MATEMATIKA: Poslední kolo mistrovské fotbalové sezony 2022/2023 je za dveřmi a co se týče krajských soutěží, tak největší drama si nachystalo do I. A třídy, konkrétně do boje o záchranu. Čtyři mužstva stále nemají klidný spánek, protože jedno z nich se bude muset nedobrovolně přidat k jistě sestupující Tatenici. Které to bude, to určí závěrečné zápasy hrané o tomto víkendu.

SK Polička vs. SK Zámrsk. | Foto: Deník/Radek Halva

Kanonýr Deníku Považuji se stále za svátečního střelce, říká bysterský hrdina z Cerekvice Jílek KANONÝR DENÍKU: Fotbalisté Bystrého sahají pro triumfu v okresním přeboru. Dvě kola před… Přečíst článek > Napřed si připomeňme aktuální tabulkovou situaci ve druhé nejvyšší krajské soutěži: 10. Polička (30), 11. FC Jiskra 2008 (30), 12. Luže (28), 13. Dolní Újezd (27), 14. Tatenice (20, sestupuje do I. B třídy). Program ohrožené čtveřice, z níž vzejde druhý sestupující, je o nadcházejícím víkendu následující: Proseč – Polička, Jablonné nad Orlicí – FC Jiskra 2008, Luže – Letohrad B, Dolní Újezd – Skuteč. Všechna tato střetnutí se odehrají v jednotném termínu, který byl řídícím orgánem stanoven na neděli 18. června od 16.30. Za jakých okolností se jednotlivé celky mohou udržet? Dolní Újezd. Je v nejhorší pozici ze všech, protože jako jediný nemá situaci ve vlastních rukou. Ani vítězství nad Skutčí mu nemusí stačit, ale je podmínkou, aby měl naději (při remíze by se udržel jen tehdy, pokud by současně Luže prohrála s Letohradem). Luže. Jednoduché počty – výhra nad letohradskou rezervou zaručuje celku z Chrudimska záchranu v I. A třídě bez ohledu na další výsledky. Dolním Újezdem se nesmí nechat bodově dohnat, má s ním horší vzájemnou bilanci. TJ Sokol České Heřmanice vs. TJ Sokol Dolní Újezd.Zdroj: Deník/Radek Halva FC Jiskra 2008. Fotbalistům z Králík a Červené Vody stačí uhrát bod v Jablonném nad Orlicí a budou si moci říci „splněno, záchrana“. Jinak budou muset spoléhat na přízeň ostatních výsledků. Má výhodu v lepší vzájemné bilanci s Poličkou, ale s Luží a Dolním Újezdem je na tom zase hůře. Polička. Podobný případ, na půdě jistého vítěze soutěže v Proseči potřebuje uhrát bod a bude mít klid, nebude se muset na nic a na nikoho ohlížet. Poličku by do I. B třídy poslala jediná z reálně se nabízejících variant, a to bodová shoda s Dolním Újezdem a FC Jiskra 2008 (z tohoto porovnání by vyšla nejhůře). Jak je tedy vidno, přetahovaná se může naklonit jakýmkoli směrem a klíčovou roli nakonec může sehrát alchymie výsledků ze vzájemných utkání v tomto soutěžním ročníku (to je vždy první kritérium při bodové shodě). Okresní taháky

Poslední zápas sezony rozhodne o vítězi okresního přeboru Ústecka. V neděli 18. června (17.00). se o první místo utkají Česká Třebová B a Choceň B. Podobná situace nastala ve III. třídě Svitavska, tam se o prvenství střetnou Vendolí a Třebařov (sobota, 14.00). Znovu však zopakujme, že jak Luže, tak Polička a FC Jiskra 2008 mají záchranu ve svých rukou a mohou si ji zajistit sami ve svých zápasech. Dolní Újezd potřebuje zvítězit a potom musí doufat v pomoc dalších týmů, v jeho případě ideálně letohradského béčka. Vítěz je jasný, ale kdo na druhý flek? Zůstaňme ještě v I. A třídě, neboť v ní se rovněž musí definitivně porovnat celky na prvním čtyřech místech. Tedy na tom prvním nikoli, z výsadního umístění už fotbalisty Proseče (50) nikdo nesesadí bez ohledu na výsledek střetnutí s Poličkou. Na druhém a rovněž postupovém místě trůní relativně bezpečně Prosetín (46) a k jistotě tohoto umístění mu stačí doma uhrát v závěrečném kole bod. Ovšem pozor, nastoupí proti třetím Českým Heřmanicím (43). Navíc do hry se může ještě zapojit Jablonné nad Orlicí (43), a to v případě výhry nad FC Jiskra 2008, zatímco pátý Zámrsk (42) se při vítězství nad Ústím B může při shodě dalších výsledků posunout nejlépe na třetí pozici. Takže i tady je stále o co hrát.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu