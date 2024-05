V Heřmanově Městci odvedli svěřenci Radovana Kroulíka zodpovědný výkon. Nevyvedla je z míry vyrovnávací branka, do poločasu získali vedení na svoji stranu zpět, náskok pojistili brzy po změně stran a dostali vývoj pod kontrolu.

Zbývající program Svitav: Třemošnice (d), Vysoké Mýto B (v), Prosetín (d), Horní Ředice (v).

„Hrál se velice slušný zápas na výborném terénu. Domácí do nás zpočátku docela bušili a měli pár nebezpečných situací. Jejich nejnebezpečnější akci zakončil Salfický dělovkou do tyče, od které míč putoval podél celé brankové čáry, než jsme ho dostali do bezpečí. Jako první jsme udeřili my, když se po Horákově centru odpoutal od bránícího hráče Zoicas a hlavou se trefil přesně. Bohužel hned vzápětí jsme po dlouhém balonu napříč šestnáctkou neuhlídali Zrůsta a ten rovněž ze vzduchu vyrovnal. Do přestávky strhl vedení zpátky na naší stranu po dobře sehraném rychlém protiútoku Horák. Důležité bylo, že jsme chytili začátek druhého poločasu a po kombinaci Horák – Zoicas – Juřík přidal posledně jmenovaný třetí branku. Soupeř potom přece jenom trochu odpadl, sice občas zahrozil, ale do ničeho vyloženého se nedostal. Z tradičně horké půdy v Heřmanově Městci tak máme tři zlaté body,“ uvedl vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.

Skóre zápasu ve Smetanově městě otevřel po pěkné kombinaci do odkryté branky mladík dorostenec David Šmíd svým prvním gólem v soutěžním utkání za muže a byl to také jediný zásah ze hry v tomto duelu. Oba další padly z pokutových kopů, a to ještě domácí jednu penaltu neproměnili.

„Nevlídné počasí, ale konečně pokropený trávník, na kterém jsme přivítali hosty z Holic. Zápas, kde na obou stranách chybělo několik hráčů, se hrál v poměrně svižném tempu a nabídl zajímavé herní situace. V 11. minutě poprvé rozvlnil síť dorostenec Šmíd a tak skončil celý první poločas. Nedlouho po zahájení toho druhého zvýšil Jireček z pokutového kopu na 2:0. Týž hráč měl stejnou možnost ještě jednou, bohužel neúspěšně. Opět pokutový kop, ovšem pro hosty, znamenal snížení holickým Jedličkou. Co se týče skóre, bylo to všechno. Stínem zápasu bylo zranění Ládi Severy, kterého musela odvést záchranka na vyšetření do nemocnice. Přejeme mu všichni brzký návrat mezi nás,“ okomentoval utkání trenér Jiskry František Dvořák st.